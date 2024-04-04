18-летний форвард «Зенита» восхитительно сыграл в Кубке.

В январе 2023 года «Зенит» объявил о масштабной сделке с «Коринтианс». Бразильцы хотели любой ценой заполучить нападающего сине-бело-голубых Юри Алберто, но не имели средств, поэтому пошли на серьезные уступки.

По условиям того договора сине-бело-голубые получили Роберта Ренана и Ду Кейроса, а также право преимущественного выкупа 16-летнего бразильца Педро. Петербургский клуб тогда даже не стал особо отмечать этот факт, а лишь упомянул о нем в длинном сообщении о многоходовой операции.

Имя Педро возникло в сделке не просто так. Скауты сине-бело-голубых следили за нападающим с лета 2022 года и настоятельно рекомендовали руководству «Зенита» обратить на него внимание. Весной 2023-го Педро попал в списки «Ньюкасла», ПСВ, «Аякса», «Брайтона» и дортмундской «Боруссии», так что сине-бело-голубые решили: пора действовать. Летом «Коринтианс» получил 9 миллионов евро за 50% экономических прав на юношу. Сам трансфер состоялся лишь зимой, когда Педро исполнилось 18.

Уже на сборах юноша выглядел восхитительно, но блистать в товарищеских матчах — совсем не то же самое, что делать результат в официальных. К тому же на сборах нет лимита, а в РПЛ и Кубке он есть, поэтому бразилец дебютировал в стартовом составе «Зенита» только вчера, когда Семак выпустил на поле ближайший резерв. Посыл был ясен: «Выходите, доказывайте».

Большинство этому наставлению не последовало, о чем говорят и замены. Но Педро очаровал. Если бразилец станет суперзвездой и о нем снимут такой же крутой документальный сериал, как о Бэкхеме, то матч со «Спартаком» займет в нем особое место. Потому что в этой игре Педро не только впервые в карьере оформил дубль, но и впервые громко заявил о своем таланте в Европе.

«Зенит» в первом тайме играл паршиво. Единственный проблеск был ближе к перерыву, когда юный бразилец изящно обмотал трех соперников и выстрелил в штангу. Только этот момент давал надежду болельщикам гостей на позитив, потому что все остальное было мраком: слабая игра других футболистов, неверная тактика тренерского штаба и безыдейность — все это затмевало собой действия Педро.

Однако во втором тайме настало время 18-летнего парня развеять эту тьму и смастерить два прекрасных гола, благодаря которым «Зенит» перевернул сложнейшую игру с принципиальным соперником в гостях. Моментально Педро вошел в историю «Зенита» — настолько юные легионеры за сине-бело-голубых еще не забивали.

Но дубль — это ерунда. Каждый может забить пару мячей в отдельном матче, если сойдется ряд факторов. Педро поражает другими вещами: альтруизмом, спокойствием, зрелостью. Он не просто бездумно бежит по прямой или лупит при каждой удобной возможности, как делают многие его одаренные ровесники. В действиях юноши четко прослеживается мысль, которая и позволяет мне выбирать столь кричащий заголовок для данного текста. Это не измеришь никакими цифрами.

После матча Сергей Семак намекнул, что теперь для Педро необходимо искать место на поле. Лимит сковывает сине-бело-голубых, но преступно держать на скамейке такой драгоценный камень. Возможно, придется посадить на лавку Артура или Эраковича, но Педро точно должен играть. Причина проста: в отличие от многих легионеров, он определенно мотивирован и готов выкладываться на максимум. Вполне вероятно, что перевод Педро в основу станет ключевым фактором чемпионской гонки.

И это я говорю только о ближайшем будущем. Еще интереснее, что будет в далеком.