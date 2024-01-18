Уход Кругового — потеря для «Зенита». Как клубу заменить его?

У сине-бело-голубых образуется дыра на левом фланге.

Данил Круговой летом уходит в ЦСКА, а весной по решению петербургского клуба будет выступать за «Зенит-2». Вся история в совокупности — шокирующая и спорная, но давайте взглянем на ситуацию глазами тренерского штаба: что ему теперь делать?

Это не просто вопрос, а целая проблема. У «Зенита» остается только один футболист на левом фланге обороны — Дуглас Сантос. Да, он надежный, стабильный, с железным здоровьем, но входить в решающую фазу тяжелого сезона без альтернативы капитану — громадный риск.

Какие есть варианты решения проблемы?

Вариант 1. Поиск во внутренних резервах

Помимо Дугласа, в составе нынешнего «Зенита» место левого защитника в четверке может занять один футболист — Вячеслав Караваев. Но, во-первых, он правша, во-вторых, имеет не очень большой опыт игры на этой позиции (в основном в сборной России), в-третьих, в последнее время стал травматичным.

В «Зените-2» и молодежке сине-бело-голубых с левыми защитниками тоже беда. За «двойку» весь прошлый год хорошо играл футболист молодежной сборной Белоруссии Илья Москаленчик, но в начале января его отдали в аренду «Тюмени». В резервах клуба есть еще братья-близнецы Серафим и Арсений Абзалиловы, Елисей Емельянов, Максим Шаров, Денис Мушкарин, Иван Шиленок... Если бы «Звезда» не переманила к себе год назад Ивана Горяинова и Юрия Коледина, то можно было бы рассмотреть и их.

Но все это — сырые варианты. Если и надо подводить к основе молодежь, то постепенно, а не резко, как сейчас.

Арсен Адамов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вариант 2. Поиск среди арендованных в другие клубы

Среди тех, кого «Зенит» отправил в аренды в этом сезоне, не так много крайних защитников — уже упомянутый Илья Москаленчик, Дамир Шайхтдинов (игрок правого фланга), а также Арсен Адамов, играющий за «Оренбург».

По информации журналиста Ивана Карпова, «Зенит» может расторгнуть арендное соглашение с «Оренбургом», такая опция в договоре Адамова есть. Но решит ли этот ход проблемы «Зенита»? В «Урале» перед переездом в Санкт-Петербург Адамов занимал место правого центрального защитника, в «Оренбурге» он действует справа, Семак тоже наигрывал его справа. Опыт в роли левого защитника у Арсена крохотный — в молодежке «Ахмата» и в отдельных матчах за «Урал». И потом, Адамов правша. С ним на левом краю «Зениту» будет существенно тяжелее доставлять мяч вперед.

Вариант 3. (Лихорадочный) поиск на рынке

Самый сложный вариант. Зимой традиционно сложно усилиться кому угодно, потому что клубы неохотно расстаются с футболистами посреди сезона. Но попытаться можно. Окно, кстати, еще даже не открылось — регистрационный период начнется 25 января и продлится до 22 февраля.

Ситуацию «Зенита» усложняет лимит — если Ду Кейрос не уйдет, то у петербургского клуба не будет мест для легионеров. Конечно, теоретически можно того же Ду просто вычеркнуть из заявки в РПЛ — грубоватый, но вариант. То есть сине-бело-голубые все же могут купить или арендовать еще одного легионера, но сделать это будет труднее — переговоры с зарубежными клубами лучше начинать сильно заранее, особенно если речь о Бразилии, где правами на футболиста могут владеть третьи лица.

Ду Кейрос. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Допускаю, что «Зенит» банально кого-то арендует на полгода, а глобальным решением проблемы займется летом. В хорошо знакомых «Зениту» «Сочи» и «Оренбурге» есть приемлемые временные варианты на подстраховку — Артем Макарчук и Максим Сидоров. Можно вспомнить про Евгения Чернова, играющего за «Ростов». В «Крыльях Советов» есть Юрий Горшков, в «Локомотиве» — Наир Тикнизян: готовые варианты под основу, но вряд ли они пойдут на конкуренцию с Дугласом, да и стоить будут очень дорого.

Более-менее реальный вариант — 23-летний Илья Вахания из «Ростова». Прошлой весной он был капитаном «Зенита-2», воспитанник петербургского клуба. Универсал, может сыграть на любом фланге и даже в опорной зоне, стал одним из открытий этой осени.

Илья покинул Санкт-Петербург летом свободным агентом, так как хотел расти и получать игровую практику. Ее он и получил в «Ростове»: доказал, что способен играть на уровне РПЛ уже сейчас. Но у Вахании действующий контракт с желто-синими и никакого приоритетного права выкупа у «Зенита» нет, так что ему придется напрячься при переговорах.

Возможно, у Вахании (или у другой приемлемой альтернативы) в контракте прописаны отступные, которые «Зенит» готов заплатить. Тогда ситуация чуть упростится. Но пока она существенно усложнилась тем, что сине-бело-голубые не смогли договориться с Круговым по новому контракту и собираются полгода морозить его в дубле. Кажется, однозначного варианта выхода из этой ситуации попросту нет.