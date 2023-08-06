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Сегодня, 13:15

Интересно наблюдать за «Зенитом», который видит наглый «Спартак». Абаскаль явно говорит питерцам: «Шах!» Зарема — о ярком старте РПЛ

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»
Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова специально для «СЭ» оценила состояние главных претендентов на чемпионство в РПЛ на данный момент.

«Наши футболисты — как щенки: смотрят на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат»

«Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, если сам об себя не споткнется, как это было в прошлом сезоне, когда красно-белые не только не воспользовались осечками «Зенита», но и преподнесли ЦСКА на блюдечке второе место и совершенно бездарно вылетели из Кубка.

Тео Бонгонда, Квинси Промес и их фирменные жесты.
Фото ФК «Спартак»

Однако радует, что все соперники жутко недоукомплектованы. Вспомните «Динамо» Сандро Шварца или «Локомотив» Марко Николича. Сейчас в этих командах слабых мест гораздо больше, чем сильных. Разбалансированность жуткая.

Сравните «Рубин» с Хвичей и нынешний состав. Осталось только название.

Квинси Промес в&nbsp;матче &laquo;Рубин&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:4. «Спартак» крупно выиграл в Казани. У Медины супердебют, у Кукуляка — третья вопиющая ошибка за полгода

«Краснодар» стал другим при Ивиче, но ментально они о-о-очень далеки от чемпионства, не могут удерживать победный счет, у них мандраж при забитом голе. И Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть. Аналогичное произошло с талантливым Захаряном. К сожалению, наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат.

«ЦСКА можно спокойно дрейфовать пару лет, не вкладываясь в новую команду»

Армейцы распродают лидеров, это правильно. Для их исторического пути это грамотно: они были вторыми, взяли Кубок России. Ну, станут еще раз вторыми, радости на два дня, а затраты большие. Окупятся? Никогда. Евгений Гинер умел продавать игроков. Сейчас же внешнего трансферного бизнеса нет. Им можно спокойно дрейфовать пару лет и смотреть, как будут развиваться события, не вкладываясь в новую команду.

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Антон Заболотный, Никита Ермаков после победы над «Локомотивом».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Ростова» сейчас просто нет. Есть объективные причины. Такие переезды умотают кого угодно, особенно когда нет понимания, когда все нормализуется и когда можно будет покупать молодых талантливых футболистов, используя скаутский отдел, а не переплачивая в два-три раза за любого, кто готов приехать.

Интересно наблюдать за «Зенитом», который видит наглый «Спартак».

Абаскаль явно говорит питерцам: «Шах!»

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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