Интересно наблюдать за «Зенитом», который видит наглый «Спартак». Абаскаль явно говорит питерцам: «Шах!» Зарема — о ярком старте РПЛ
«Наши футболисты — как щенки: смотрят на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат»
«Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне, если сам об себя не споткнется, как это было в прошлом сезоне, когда красно-белые не только не воспользовались осечками «Зенита», но и преподнесли ЦСКА на блюдечке второе место и совершенно бездарно вылетели из Кубка.
Однако радует, что все соперники жутко недоукомплектованы. Вспомните «Динамо» Сандро Шварца или «Локомотив» Марко Николича. Сейчас в этих командах слабых мест гораздо больше, чем сильных. Разбалансированность жуткая.
Сравните «Рубин» с Хвичей и нынешний состав. Осталось только название.
«Краснодар» стал другим при Ивиче, но ментально они о-о-очень далеки от чемпионства, не могут удерживать победный счет, у них мандраж при забитом голе. И Сперцян, как только закроется трансферное окно, может сникнуть. Аналогичное произошло с талантливым Захаряном. К сожалению, наши футболисты сейчас напоминают щенков в зоомагазине, с надеждой смотрящих на любой клуб, который возьмет их в сильный чемпионат.
«ЦСКА можно спокойно дрейфовать пару лет, не вкладываясь в новую команду»
Армейцы распродают лидеров, это правильно. Для их исторического пути это грамотно: они были вторыми, взяли Кубок России. Ну, станут еще раз вторыми, радости на два дня, а затраты большие. Окупятся? Никогда. Евгений Гинер умел продавать игроков. Сейчас же внешнего трансферного бизнеса нет. Им можно спокойно дрейфовать пару лет и смотреть, как будут развиваться события, не вкладываясь в новую команду.
«Ростова» сейчас просто нет. Есть объективные причины. Такие переезды умотают кого угодно, особенно когда нет понимания, когда все нормализуется и когда можно будет покупать молодых талантливых футболистов, используя скаутский отдел, а не переплачивая в два-три раза за любого, кто готов приехать.
Интересно наблюдать за «Зенитом», который видит наглый «Спартак».
Абаскаль явно говорит питерцам: «Шах!»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0