«Тихонова поставлю выше Промеса. А Витории дал бы доработать до конца сезона». Мнение Кечинова

— Из-за серьезных кадровых проблем «Краснодара» «Спартак» считался явным фаворитом в этом матче. Что сейчас испытываете? Шокированы таким результатом?

— Шок — все-таки слишком громкое слово. Я и не ждал для «Спартака» легкой прогулки. Думал, что молодые ребята «Краснодара» упрутся, дадут бой, воспользуются своим шансом. Так что некоторые опасения у меня были...

— Даже допускали, что команда Ваноли может проиграть?

— Нет. Прогнозировал победу в один-два мяча. Но видите, как все сложилось. Нужно отдать должное «быкам»: терпели, боролись, заработали в концовке пенальти и вырвали победу.

— А был ли пенальти?

— Ох. Сложный вопрос. Довольно спорный момент. Но раз судья так решил... ВАР, видимо, подсказал, что это 100-процентный пенальти. Не знаю... Контакт-то был, но повлиял ли он на падение?

— А что произошло в эпизоде с первым голом Сперцяна со штрафного? Нужно было класть игрока за «стенкой»?

— Я бы в первую очередь отметил исполнительское мастерство краснодарца. Пробил он ювелирно. Но при этом возникает вопрос — зачем все игроки в «стенке» подпрыгнули? В таком случае, согласен, нужно было класть игрока, чтобы заблокировать удар низом.

— Когда Промес бил пенальти, были сомнения, что не переиграет Сафонова на фоне всех этих криминальных новостей из Голландии?

— Видимо, Квинси умеет от всего абстрагироваться. Исполнил-то он уверенно. Да, Сафонов угадал, но удар получился классным — почти без шансов. Выходит, Промес психологически устойчивый человек.

Футболисты «Спартака». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— По числу голов за «Спартак» в чемпионате Квинси сравнялся с Андреем Тихоновым. Можно ли провести параллели между ними?

— Ну, конечно, я Андрея поставлю выше. Что бы там сейчас ни говорили: мол, скорости другие и так далее, но вспомните, за что боролся наш «Спартак»? А нынешний? Для нас существовало только одно место в таблице. И Тихонов забивал важнейшие мячи в борьбе именно за золотые медали. Так что почувствуйте разницу. Сейчас «Спартак» лишь девятый. Увы...

— Что все-таки сегодня не получилось у красно-белых? Много сумбура, брака в передачах?

— Брак, конечно, был. Но я не могу сказать, что «Спартак» играл откровенно слабо. Отдельные моменты мне понравились.

— Какие?

— Особенно гол, который не засчитали. Николсон великолепно разобрался в эпизоде, убрал мяч под себя, не стал, не глядя, делать прострел вдоль ворот, а покатил удобно под левую ногу Бакаеву. Блеск! Отличный гол. Жаль только, что форвард немножечко залез в офсайд.

— Николсон сильнее Соболева?

— Видно, что футболист он мастеровитый. «Кубани» забил красивейший мяч. Сегодня прилично смотрелся. Так что в целом добротное приобретение. Это не просто таранный форвард. Он с дриблингом, отлично видит поле, может сыграть на паузе, вложить мяч тебе в ногу.

— Признайтесь: после победы в дерби с «Динамо» (2:0) на некоторое время впали в эйфорию?

— Да нет, что вы. Один матч совсем даже не показателен. «Спартак» по-прежнему загадочен и нестабилен. И буквально перед каждым туром тебе приходится гадать: а как же все закончится? Так вот дерби с ЦСКА завершилось поражением. Но там все решили армейские легионеры, их класс. А вот в поединке с бело-голубыми уже блеснули Николсон и Промес, хотя в целом игра была равная. Теперь поражение от «Краснодара». Что дальше? Нет ответа. Не чувствуется запаса прочности...

— Уже поняли, чем «Спартак» Ваноли принципиально отличается от команды Витории?

— Если говорить о стабильности, то ничем... Более того, при Витории «Спартак» всегда хотел играть первым номером. Другое дело, что не всегда это получалось. А Ваноли пытается подстроиться под соперника.

— Какие перспективы у этого «Спартака»?

— Нет ответа...

— Так стоило ли менять тренера?

— Да я всегда был против чехарды! Ну если ты определился с тренером, верь в него! Терпи. Зачем шарахаться? Я бы, например, дал Витории доработать до конца сезона. Да, в чемпионате были разные матчи, но ведь человек вывел команду в плей-офф Лиги Европы. Это уже о чем-то говорит.