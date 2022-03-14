«Тихонова поставлю выше Промеса. А Витории дал бы доработать до конца сезона». Мнение Кечинова
— Из-за серьезных кадровых проблем «Краснодара» «Спартак» считался явным фаворитом в этом матче. Что сейчас испытываете? Шокированы таким результатом?
— Шок — все-таки слишком громкое слово. Я и не ждал для «Спартака» легкой прогулки. Думал, что молодые ребята «Краснодара» упрутся, дадут бой, воспользуются своим шансом. Так что некоторые опасения у меня были...
— Даже допускали, что команда Ваноли может проиграть?
— Нет. Прогнозировал победу в один-два мяча. Но видите, как все сложилось. Нужно отдать должное «быкам»: терпели, боролись, заработали в концовке пенальти и вырвали победу.
— А был ли пенальти?
— Ох. Сложный вопрос. Довольно спорный момент. Но раз судья так решил... ВАР, видимо, подсказал, что это 100-процентный пенальти. Не знаю... Контакт-то был, но повлиял ли он на падение?
— А что произошло в эпизоде с первым голом Сперцяна со штрафного? Нужно было класть игрока за «стенкой»?
— Я бы в первую очередь отметил исполнительское мастерство краснодарца. Пробил он ювелирно. Но при этом возникает вопрос — зачем все игроки в «стенке» подпрыгнули? В таком случае, согласен, нужно было класть игрока, чтобы заблокировать удар низом.
— Когда Промес бил пенальти, были сомнения, что не переиграет Сафонова на фоне всех этих криминальных новостей из Голландии?
— Видимо, Квинси умеет от всего абстрагироваться. Исполнил-то он уверенно. Да, Сафонов угадал, но удар получился классным — почти без шансов. Выходит, Промес психологически устойчивый человек.
— По числу голов за «Спартак» в чемпионате Квинси сравнялся с Андреем Тихоновым. Можно ли провести параллели между ними?
— Ну, конечно, я Андрея поставлю выше. Что бы там сейчас ни говорили: мол, скорости другие и так далее, но вспомните, за что боролся наш «Спартак»? А нынешний? Для нас существовало только одно место в таблице. И Тихонов забивал важнейшие мячи в борьбе именно за золотые медали. Так что почувствуйте разницу. Сейчас «Спартак» лишь девятый. Увы...
— Что все-таки сегодня не получилось у красно-белых? Много сумбура, брака в передачах?
— Брак, конечно, был. Но я не могу сказать, что «Спартак» играл откровенно слабо. Отдельные моменты мне понравились.
— Какие?
— Особенно гол, который не засчитали. Николсон великолепно разобрался в эпизоде, убрал мяч под себя, не стал, не глядя, делать прострел вдоль ворот, а покатил удобно под левую ногу Бакаеву. Блеск! Отличный гол. Жаль только, что форвард немножечко залез в офсайд.
— Николсон сильнее Соболева?
— Видно, что футболист он мастеровитый. «Кубани» забил красивейший мяч. Сегодня прилично смотрелся. Так что в целом добротное приобретение. Это не просто таранный форвард. Он с дриблингом, отлично видит поле, может сыграть на паузе, вложить мяч тебе в ногу.
— Признайтесь: после победы в дерби с «Динамо» (2:0) на некоторое время впали в эйфорию?
— Да нет, что вы. Один матч совсем даже не показателен. «Спартак» по-прежнему загадочен и нестабилен. И буквально перед каждым туром тебе приходится гадать: а как же все закончится? Так вот дерби с ЦСКА завершилось поражением. Но там все решили армейские легионеры, их класс. А вот в поединке с бело-голубыми уже блеснули Николсон и Промес, хотя в целом игра была равная. Теперь поражение от «Краснодара». Что дальше? Нет ответа. Не чувствуется запаса прочности...
— Уже поняли, чем «Спартак» Ваноли принципиально отличается от команды Витории?
— Если говорить о стабильности, то ничем... Более того, при Витории «Спартак» всегда хотел играть первым номером. Другое дело, что не всегда это получалось. А Ваноли пытается подстроиться под соперника.
— Какие перспективы у этого «Спартака»?
— Нет ответа...
— Так стоило ли менять тренера?
— Да я всегда был против чехарды! Ну если ты определился с тренером, верь в него! Терпи. Зачем шарахаться? Я бы, например, дал Витории доработать до конца сезона. Да, в чемпионате были разные матчи, но ведь человек вывел команду в плей-офф Лиги Европы. Это уже о чем-то говорит.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
13
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7