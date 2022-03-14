Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 14:00

«Тихонова поставлю выше Промеса. А Витории дал бы доработать до конца сезона». Мнение Кечинова

Кечинов не ожидал победы «Краснодара» в матче со «Спартаком»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес и Айртон после забитого мяча.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Футболисты «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов — о поражении от «Краснодара» (1:2).
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)

— Из-за серьезных кадровых проблем «Краснодара» «Спартак» считался явным фаворитом в этом матче. Что сейчас испытываете? Шокированы таким результатом?

— Шок — все-таки слишком громкое слово. Я и не ждал для «Спартака» легкой прогулки. Думал, что молодые ребята «Краснодара» упрутся, дадут бой, воспользуются своим шансом. Так что некоторые опасения у меня были...

— Даже допускали, что команда Ваноли может проиграть?

— Нет. Прогнозировал победу в один-два мяча. Но видите, как все сложилось. Нужно отдать должное «быкам»: терпели, боролись, заработали в концовке пенальти и вырвали победу.

Квинси Промес. «Спартак» движется поступательно. Умяров прибавляет, Промес оживает". Мнение Егора Титова

— А был ли пенальти?

— Ох. Сложный вопрос. Довольно спорный момент. Но раз судья так решил... ВАР, видимо, подсказал, что это 100-процентный пенальти. Не знаю... Контакт-то был, но повлиял ли он на падение?

— А что произошло в эпизоде с первым голом Сперцяна со штрафного? Нужно было класть игрока за «стенкой»?

— Я бы в первую очередь отметил исполнительское мастерство краснодарца. Пробил он ювелирно. Но при этом возникает вопрос — зачем все игроки в «стенке» подпрыгнули? В таком случае, согласен, нужно было класть игрока, чтобы заблокировать удар низом.

— Когда Промес бил пенальти, были сомнения, что не переиграет Сафонова на фоне всех этих криминальных новостей из Голландии?

— Видимо, Квинси умеет от всего абстрагироваться. Исполнил-то он уверенно. Да, Сафонов угадал, но удар получился классным — почти без шансов. Выходит, Промес психологически устойчивый человек.

Футболисты "Спартака". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Футболисты «Спартака».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»
13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Евгений Кукуляк. «Спартак» снова недоволен судейством. Что произошло в Тушине?

— По числу голов за «Спартак» в чемпионате Квинси сравнялся с Андреем Тихоновым. Можно ли провести параллели между ними?

— Ну, конечно, я Андрея поставлю выше. Что бы там сейчас ни говорили: мол, скорости другие и так далее, но вспомните, за что боролся наш «Спартак»? А нынешний? Для нас существовало только одно место в таблице. И Тихонов забивал важнейшие мячи в борьбе именно за золотые медали. Так что почувствуйте разницу. Сейчас «Спартак» лишь девятый. Увы...

— Что все-таки сегодня не получилось у красно-белых? Много сумбура, брака в передачах?

— Брак, конечно, был. Но я не могу сказать, что «Спартак» играл откровенно слабо. Отдельные моменты мне понравились.

— Какие?

— Особенно гол, который не засчитали. Николсон великолепно разобрался в эпизоде, убрал мяч под себя, не стал, не глядя, делать прострел вдоль ворот, а покатил удобно под левую ногу Бакаеву. Блеск! Отличный гол. Жаль только, что форвард немножечко залез в офсайд.

— Николсон сильнее Соболева?

— Видно, что футболист он мастеровитый. «Кубани» забил красивейший мяч. Сегодня прилично смотрелся. Так что в целом добротное приобретение. Это не просто таранный форвард. Он с дриблингом, отлично видит поле, может сыграть на паузе, вложить мяч тебе в ногу.

— Признайтесь: после победы в дерби с «Динамо» (2:0) на некоторое время впали в эйфорию?

— Да нет, что вы. Один матч совсем даже не показателен. «Спартак» по-прежнему загадочен и нестабилен. И буквально перед каждым туром тебе приходится гадать: а как же все закончится? Так вот дерби с ЦСКА завершилось поражением. Но там все решили армейские легионеры, их класс. А вот в поединке с бело-голубыми уже блеснули Николсон и Промес, хотя в целом игра была равная. Теперь поражение от «Краснодара». Что дальше? Нет ответа. Не чувствуется запаса прочности...

Евгений Чернов, Эдуард Сперцян и&nbsp;Егор Сорокин.
13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Зелимхан Бакаев (в&nbsp;центре) с&nbsp;мячом. «Спартаку» нужен Бакаев. Но его надо правильно использовать". Тарханов — о поражении красно-белых и ничьей «Зенита»

— Уже поняли, чем «Спартак» Ваноли принципиально отличается от команды Витории?

— Если говорить о стабильности, то ничем... Более того, при Витории «Спартак» всегда хотел играть первым номером. Другое дело, что не всегда это получалось. А Ваноли пытается подстроиться под соперника.

— Какие перспективы у этого «Спартака»?

— Нет ответа...

— Так стоило ли менять тренера?

— Да я всегда был против чехарды! Ну если ты определился с тренером, верь в него! Терпи. Зачем шарахаться? Я бы, например, дал Витории доработать до конца сезона. Да, в чемпионате были разные матчи, но ведь человек вывел команду в плей-офф Лиги Европы. Это уже о чем-то говорит.

Александр Соболев
Андрей Тихонов
Валерий Кечинов
Квинси Промес
Матвей Сафонов
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Из «Краснодара» ушли 9 лидеров и тренер, он 5 часов ехал до Минвод и не тренировался перед игрой. Нытье «Спартака» о судействе — постыдно!
«Работа в сборной России вообще не про деньги. И близко не стоит по сравнению с предыдущими тренерами». Дарья Карпина рассказала о зарплате мужа
Ребров о пенальти в ворота «Спартака»: «Так и не понял, где там повод для «точки»
«Рубин» — «Ростов»: прогноз и ставки на матч РПЛ 14 марта 2022 года
Как быстро сесть на шпагат? Советы и эффективные упражнения
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 21-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Титов не считает поражение «Спартака» от «Краснодара» сенсацией
«Рубин» — «Ростов»: прогноз и ставки на матч РПЛ 14 марта 2022 года
Из «Краснодара» ушли 9 лидеров и тренер, он 5 часов ехал до Минвод и не тренировался перед игрой. Нытье «Спартака» о судействе — постыдно!
«Спартак» движется поступательно. Умяров прибавляет, Промес оживает». Мнение Егора Титова
Глава российских судей Мелу Перейра нарушает регламент ВАР
Ребров о пенальти в ворота «Спартака»: «Так и не понял, где там повод для «точки»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Из «Краснодара» ушли 9 лидеров и тренер, он 5 часов ехал до Минвод и не тренировался перед игрой. Нытье «Спартака» о судействе — постыдно!
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 9
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости