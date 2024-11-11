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Биография Владислава Безбородова: история российского арбитра

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Судья Владислав Безбородов
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Карьера одного из самых известных судей РПЛ.

Владислав Юрьевич Безбородов
Дата рождения: 15 января 1973 года.
Место рождения: Ленинград (СССР).
Вид спорта: футбол.
Должность: судья.
Категория: ФИФА.
Начал судить: 2001 год.
Дебют в РПЛ: 2007 год, «Крылья Советов» — «Кубань» (2:3).
Число матчей в чемпионате России: 306 (рекорд).
Амплуа во время игровой карьеры: нападающий.

Детство и юность Владислава Безбородова

Владислав Безбородов родился в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) 15 января 1973 года в семье Юрия и Аси Безбородовых. Отец Владислава был футболистом, поэтому мальчик с ранних лет увлекся этой игрой. Спустя год после рождения сына семья Безбородовых пополнилась дочерью Мариной. В 1989 году, когда Владиславу было 16 лет, а его сестре еще не исполнилось 15, их мать Ася ушла из жизни.

Судья Владислав Безбородов.
Фото Татьяна Дорогутина

Футбольная карьера Владислава Безбородова

Профессионально заниматься футболом Владислав начал в «Зените» после получения среднего школьного образования. При этом через год молодой человек прервал карьеру и на шесть лет отправился в США для обучения спортивному менеджменту и бизнес-администрированию.

Безбородов вернулся в Россию в 1998 году. Владислав решил продолжить футбольную карьеру и подписал контракт с «Динамо» из Санкт-Петербурга. За динамовцев форвард провел 40 матчей, в которых забил 9 голов.

В 1999 году футболист отправился в латвийский клуб «Вентспилс», в котором выступал на протяжении двух сезонов и завоевал серебряные медали чемпионата Латвии. В 2000 году нападающему удалось забить 7 голов в ворота «Цесиса» в матче 1/8 финала Кубка Латвии. Всего за «Вентспилс» Безбородов провел 48 матчей с 27 мячами.

В футбольной карьере Владислава также были минское «Динамо», «Шахтер» из Солигорска и «Торпедо-СКА». В последнем клубе он закончил свои выступления на профессиональном уровне.

Судья Владислав Безбородов и футболист Владимир Быстров
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судейская карьера Владислава Безбородова

Судейскую карьеру Безбородов начал в 2001 году. Начинающий арбитр после обучения должен постепенно двигаться вверх — судить соревнования регионального уровня, затем федерального, потом профессиональных лиг. Повышение статусности матчей зависит от качества работы арбитра, у Владислава этот путь занял около семи лет. Матчи премьер-лиги арбитр начал обслуживать в 2007 году.

В 2009 году российский судья работал на финальном матче юношеского чемпионата Европы по футболу до 17 лет. В этом же году занял третье место в конкурсе «СЭ» «Золотая мантия», уступив первые две строчки Алексею Николаеву (2-е место) и Николаю Иванову (1-е место), и был включен в пятерку лучших судей по версии КФА (Коллегии футбольных арбитров). В мае 2012-го выиграл этот конкурс, опередив Станислава Сухину и Николаева.

Владислав входил в первую группу судей УЕФА и не раз привлекался для работы в матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, отборочных турниров чемпионатов мира и Европы.

В сезонах-2021/22 и -2022/23 Безбородов признавался лучшим арбитром России исходя из оценок инспекторов и решений экспертно-судейской комиссии.

Марина и Вячеслав Малафеевы.
Фото Вячеслав Евдокимов

Гибель сестры Безбородова

Младшая сестра Владислава Марина вышла замуж за вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева. Свадьба прошла в ноябре 2001 года. В этом браке у пары появились дети Ксения (родилась в 2003 году) и сын Максим (в 2006-м).

17 марта 2011 года Марина Малафеева погибла в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге. Катастрофа произошла около 5.30 по местному времени. Женщина не справилась с управлением своего Bentley и вошла в занос, автомобиль перевернулся и врезался в дерево. Малафеева умерла на месте, а ее пассажир, первый солист «М-16» Дмитрий Рыбаков, был госпитализирован. Причиной аварии стало превышение скорости.

Накануне Марина праздновала день рождения своего друга, второго солиста группы «М-16» Игоря Хазраткулова.

«Марина вчера звонила мне вечером, — рассказал убитый горем Вячеслав в марте 2011-го. — Она сказала, что находится на дне рождения друга, сказала, что выпила бокал шампанского. У Марины никогда не было привычки садиться за руль, когда выпьет».

Марину Малафееву похоронили на Смоленском кладбище рядом с могилой матери.

Судья Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Личная жизнь Владислава Безбородова

Российский арбитр женат. Его супругу зовут Ирина, она старше мужа на пять лет. В 2009 году у пары родилась дочь Ариана, в 2016 году — сын Григорий, а в 2020 году Владислав стал отцом в третий раз в возрасте 47 лет, когда Ирина Безбородова подарила мужу еще одного сына.

Инцидент с сыном Стаса Пьехи

Летом 2021 года Безбородовы переехали в поселок Рощино под Санкт-Петербургом. Их соседями стали бывшая жена певца Стаса Пьехи Наталья Гончакова и их общий сын Петр. Старший сын Безбородова Гриша и Петя быстро сдружились, однако жена арбитра была против частого посещения их дома сыном певца и выгнала маленького Пьеху. Мальчик обиделся на маму друга и проткнул карандашом бассейн на участке Безбородовых, что обернулось громким скандалом и освещалось рядом петербуржских и федеральных СМИ.

Как писала «Газета.Ru», супруга судьи пришла в ярость, напала на сына Стаса Пьехи и швырнула его, ударив головой о землю. За Петю заступились его мать и бабушка, которым также досталось от соседки. В итоге мальчик попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, ушибом грудной клетки слева и ушибом левого бедра, а бабушка не могла пошевелить рукой.

Сам Безбородов в это время находился на сборах и резко высказался о своей жене, однако до развода, насколько известно, дело не дошло.

«Она истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома — тем более», — сообщил Безбородов «КП-Петербург» в июле 2021-го.

Российский певец Стас Пьеха отреагировал на ситуацию в семье Безбородовых.

«Да, я читал об этом, — цитировала артиста «Газета.Ru» в июле 2021-го. — Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. И не касаться других вопросов — особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать. Мы никак не были знакомы с Безбородовыми до этого конфликта. Люди просто заехали в один и тот же коттеджный поселок и совершенно случайно пересеклись».

На Ирину Безбородову завели уголовное дело в связи с умышленным причинением легкого вреда здоровью. Сторона обвинения требовала ареста Безбородовой на четыре месяца. В августе в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» женщина принесла извинения Стасу Пьехе, и дело не получило дальнейшего развития.

«Я не знала, кто это такие. Я вообще считала, что напротив живет какая-то неблагополучная семья. Я еще раз приношу извинения вам, Стас, потому что вы отец. Вы сейчас все правильно делаете. Поймите, я не била вашего ребенка», — заявила Безбородова в августе 2021-го.

Судья Владислав Безбородов
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Отстранение Владислава Безбородова от судейства

Осенью 2024 года дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила 51-летнего Безбородова от работы на матчах РПЛ и других иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25. Заседание комиссии прошло 8 ноября.

«Признать судью РПЛ Безбородова Владислава Юрьевича совершившим нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС. Назначить наказание Безбородову Владиславу Юрьевичу за нарушение статей 12.6, 12.17 дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС в виде отстранения от судейства матчей РПЛ и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона-2024/25», — говорилось в заявлении РФС.

Российский арбитр несколько раз оставлял комментарии под постами в Telegram-канале «Але, реф!», в которых часто положительно оценивал свою работу или негативно отзывался о бывших коллегах. Оставив публичные комментарии в соцсетях, сотрудник РФС нарушил дисциплинарный кодекс судьи и инспектора.

Безбородов общался с аккаунта под именем Z — так его видело большинство пользователей. Однако люди, у которых был телефонный контакт судьи, видели его настоящее имя.

Первый общеизвестный инцидент произошел в сентябре 2021 года — тогда пользователь Z написал: «Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!»

7 октября 2024 года этот же пользователь снова был замечен в комментариях канала — на следующий день после работы на дерби «Динамо» и ЦСКА. «Как вообще отсудил Безбородов на матче тура? Никто ничего не пишет, значит, идеально!» — пошутил Z, а затем с изменением фамилии в негативной окраске оскорбил бывшего коллегу по судейскому корпусу Сергея Лапочкина.

Владислав Безбородов. Хвалил себя и оскорблял Лапочкина. Безбородова отстранили от судейства до конца сезона

«Этот пункт [о переписке] являлся ключевым. На отправленный запрос из дисциплинарного комитета Владислав ответил, что не оставлял этот комментарий, однако в ходе технического расследования было доказано, что именно он писал комментарии. Поэтому возникла вторая статья о предоставлении недостоверных сведений, введение в заблуждение, это подразумевает самое строгое наказание. Да, [наказание могло быть другим, если бы он сразу признался]. Сама ситуация, к сожалению, является дурацкой, но не мы является ее причиной. Для судей такое поведение является, мягко говоря, не лучшим», — заявил председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев в эфире программы «После футбола с Георгием Черданцевым».

Также чиновник ответил на вопрос, можно ли было воспринимать комментарии Безбородова как шутку, а также опротестовать отстранение: «Шутки в интернете подразумевают отстранение от двух матчей до конца сезона. Здесь была не совсем удачная шутка, так как она касалась непосредственно матча Безбородова. При этом имел место комментарий о коллегах, это минимум неэтично. Безусловно, дисциплинарным кодексом предусмотрена возможность апелляции. Владислав имеет право ей воспользоваться, и она будет рассмотрена соответствующим образом».

Судья Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Достижения Владислава Безбородова

Как футболист

  • Серебряный призер чемпионата Латвии (2 раза)
  • Серебряный призер чемпионата Белоруссии

Как арбитр

  • Первое место в конкурсе «Спорт-Экспресса» «Золотая мантия»
  • Вошел в топ-5 лучших судей по версии КФА
  • Награда лучшему арбитру России (2 раза)

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