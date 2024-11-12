«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру». Новый конфликт Дзюбы и Генича
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба дал резонансное интервью, которое активно обсуждается в медиаполе. Одним из тех, кто высказал недовольство словами футболиста, стал комментатор Константин Генич.
Что сказал Дзюба
36-летний форвард поддержал главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина в вопросе о компетентности комментаторов и касательно Генича отметил:
«Где он играл? Я вас умоляю! Ну где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных — да, но и то скатился», — сказал Дзюба «Матч ТВ».
Артем также назвал комментаторов «неприкосновенной кастой»:
«Они даже не узнают по походке. Пока 17 повторов не наведут, они кричат: «Ударил Дзюба! Дзюба!» Уже 20 повторов, к нему зашел оператор, подсрачника дал, говорит: «Да не Дзюба!» Наводят камеру: «Ах да... это был Лончар». И таких моментов очень много. Вы должны как-то профессионально к этому относиться. А если что-то им скажешь, то все: фыркают. Каста какая-то, нельзя их трогать. Они и судьи — две неприкосновенные касты».
Как отреагировал Генич
Экс-полузащитник «Химок» и «Амкара» не остался в стороне от слов Дзюбы, хотя и не указал адресата своего комментария.
«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь. С колокольчиком», — написал Генич в своем Telegram-канале.
При этом комментатор знал, что Дзюба сказал в интервью еще до его выхода. В выпуске «Коммент.Шоу» Константин спокойно сообщал:
«Почему все ждут это интервью? Потому что там ***. Обиженный чувак. Во всех клубах с ним обошлись нехорошо. Телевидением он недоволен, «Локомотивом». Ничего нового не будет, просто другие формулировки. Он достаточно жестко прошелся... И мне досталось, да. Скажу честно, меня спросили: «Вот он так сказал. Хочешь, мы что-то уберем?» Я сказал: «Нет, публикуйте все. От первой до последней буквы. Если он это сказал, пусть остается». Вопросов нет, мне не привыкать. Обосрет еще раз, почему бы и нет», — заявил Генич.
Не первый батл Дзюбы и Генича
В 2022 году конфликт между футболистом и журналистом уже был: тогда он возник на фоне их спора о голах нападающего «Зенита» Ивана Сергеева. По словам Генича, Дзюба на юбилее у Леонида Слуцкого поспорил с ним, что Сергеев не сможет забить 8 голов в сезоне-2021/22 в РПЛ. Когда нападающий достиг этой отметки, комментатор предложил Артему выйти на один из матчей с призывом к «Спартаку» разбанить журналиста и разрешить ему работать на играх красно-белых. После чемпионского матча «Зенита» в 2022 году Дзюба раскритиковал Генича за то, что тот предал огласке их частный разговор, а комментатор ответил футболисту в эфире «Матч. Премьер»:
«Я всегда защищал Дзюбу и был на его стороне. И в ситуации с болельщиками в Сан-Марино, и в истории, когда болельщики хейтили его и на «вираже», и у «Спартака». Но то, что вот он сказал сейчас, что я желтая пресса и раздул все до космического масштаба... Это первый человек, который обвинил меня в желтизне. Я вообще несклонен к категоричности и оскорблениям, но то, как повел себя сейчас Артем, который сказал, что «Спартак» правильно меня забанил... Пусть он меня забанил, но он фуфло. Просто фуфло».
Позднее Константин извинился за резкое заявление. А затем в интервью Нобелю Арустамяну Дзюба вновь упомянул эту историю, призвав Генича «ответить за свои слова». Тот сказал, что просил Леонида Слуцкого организовать ему личную встречу с Артемом, но форвард отказался.
В итоге примирение произошло в эфире «Коммент.Шоу», когда Артем Дзюба позвонил Леониду Слуцкому. Кажется, сейчас конфликт между ними снова вспыхнул. Или это все постановка?
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|В
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|+/-
|О
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1
|Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
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2
|Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
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3
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
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4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
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5
|Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
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6
|ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
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7
|Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
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8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
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9
|Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
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10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
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11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
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12
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
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13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
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14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
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15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
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16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|22.11
|19:00
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Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
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Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
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ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
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Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
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Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
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Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
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Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
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Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
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Локомотив
|10
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
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Спартак
|8
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Бителло
Динамо
|6
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
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Фернандо Костанца
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|11
|1
|3