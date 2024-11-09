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Судейство

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Хвалил себя и оскорблял Лапочкина. Безбородова отстранили от судейства до конца сезона

РФС отстранил арбитра Безбородова от судейства до конца сезона-2024/25
Роман Кольцов
Корреспондент
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Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Слишком активно пользовался мессенджером.

Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила 51-летнего арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах РПЛ и на других соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/25. Он нарушил дисциплинарный кодекс судьи и инспектора, сделав публичные комментарии в соцсетях.

Заявление РФС

Заседание комиссии прошло в пятницу, 8 ноября. На нем было принято следующее решение:

«Признать судью Российской Премьер-Лиги Безбородова Владислава Юрьевича совершившим нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.

Назначить наказание Безбородову Владиславу Юрьевичу за нарушение статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС в виде отстранения от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024-2025 гг.», — говорится в заявлении РФС.

Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что сделал Безбородов

Специалист несколько раз приходил в комментарии Telegram-канала «Але, реф!» и с положительной точки зрения оценивал свою работу. Первый известный инцидент произошел в сентябре 2021 года — тогда один из пользователей написал: «Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!»

Для большинства юзеров аккаунт отображался под именем Z, однако для тех, у кого Владислав имеется в контактах, появились его имя и фамилия.

7 октября 2024-го этот же пользователь снова был замечен на канале — под постом о грубой игре защитника «Химок» Эдгардо Фариньи в матче с «Краснодаром» оставил три сообщения. В день игры «быков» (6 октября. — Прим. «СЭ») Безбородов работал на дерби «Динамо» и ЦСКА.

«Как вообще отсудил Безбородов на матче тура? Никто ничего не пишет, значит, идеально!» — пошутил Z. А затем оскорбил своего коллегу по судейскому корпусу Сергея Лапочкина.

На самом канале опубликовали пост с объяснением ситуации: как заявил автор, Безбородов долгое время был подписан на «Але, реф!» и активно спорил в комментариях. Когда арбитру сообщили, что писать анонимно у него не получится из-за особенностей работы мессенджера, Владислав удалил большую часть сообщений. После матча между ЦСКА и «Динамо» он оценил свою работу, а после покинул чат — но так как он закрытый, без вступления обратно подтереть слова, вызвавшие вопросы, технически невозможно.

Безбородов работает судьей с 2001 года, а матчи РФПЛ обслуживает с 2007-го. Ранее он был профессиональным футболистом.

В нынешнем сезоне Владислав отработал в семи матчах чемпионата: показал 38 желтых и две красные карточки, а также назначил пять пенальти.

Футбол
РПЛ
РФС
Владислав Безбородов
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