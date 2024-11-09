Хвалил себя и оскорблял Лапочкина. Безбородова отстранили от судейства до конца сезона
Дисциплинарная комиссия судейского комитета РФС отстранила 51-летнего арбитра Владислава Безбородова от работы на матчах РПЛ и на других соревнованиях под эгидой РФС до конца сезона-2024/25. Он нарушил дисциплинарный кодекс судьи и инспектора, сделав публичные комментарии в соцсетях.
Заявление РФС
Заседание комиссии прошло в пятницу, 8 ноября. На нем было принято следующее решение:
«Признать судью Российской Премьер-Лиги Безбородова Владислава Юрьевича совершившим нарушения, предусмотренные статьями 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС.
Назначить наказание Безбородову Владиславу Юрьевичу за нарушение статей 12.6, 12.17 Дисциплинарного кодекса судьи и инспектора РФС в виде отстранения от судейства матчей Российской Премьер-Лиги и иных соревнований под эгидой РФС до конца сезона 2024-2025 гг.», — говорится в заявлении РФС.
Что сделал Безбородов
Специалист несколько раз приходил в комментарии Telegram-канала «Але, реф!» и с положительной точки зрения оценивал свою работу. Первый известный инцидент произошел в сентябре 2021 года — тогда один из пользователей написал: «Пожалуйста, только не трогайте Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи!»
Для большинства юзеров аккаунт отображался под именем Z, однако для тех, у кого Владислав имеется в контактах, появились его имя и фамилия.
7 октября 2024-го этот же пользователь снова был замечен на канале — под постом о грубой игре защитника «Химок» Эдгардо Фариньи в матче с «Краснодаром» оставил три сообщения. В день игры «быков» (6 октября. — Прим. «СЭ») Безбородов работал на дерби «Динамо» и ЦСКА.
«Как вообще отсудил Безбородов на матче тура? Никто ничего не пишет, значит, идеально!» — пошутил Z. А затем оскорбил своего коллегу по судейскому корпусу Сергея Лапочкина.
На самом канале опубликовали пост с объяснением ситуации: как заявил автор, Безбородов долгое время был подписан на «Але, реф!» и активно спорил в комментариях. Когда арбитру сообщили, что писать анонимно у него не получится из-за особенностей работы мессенджера, Владислав удалил большую часть сообщений. После матча между ЦСКА и «Динамо» он оценил свою работу, а после покинул чат — но так как он закрытый, без вступления обратно подтереть слова, вызвавшие вопросы, технически невозможно.
Безбородов работает судьей с 2001 года, а матчи РФПЛ обслуживает с 2007-го. Ранее он был профессиональным футболистом.
В нынешнем сезоне Владислав отработал в семи матчах чемпионата: показал 38 желтых и две красные карточки, а также назначил пять пенальти.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
|Динамо Мх
|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3