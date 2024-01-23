«Володе в тюрьме доску с гвоздем воткнули в сердце...» Выигрывал чемпионат СССР с «Динамо», спорил с Бесковым, его называли «Бомба»
23 января 1937 года родился защитник московского «Динамо» и сборной СССР Владимир Глотов.
Владимир Глотов — находка наставника столичного «Динамо» Михаила Якушина. В конце 1950-х воспитанник тамбовского футбола проходил военную службу в Москве. Играя за одну из любительских команд, он приглянулся мэтру тренерского цеха, который и пригласил его в состав бело-голубых.
Твердым игроком основы «Динамо» Владимир, действовавший на месте левого защитника, стал в 1960 году. А в 1963-м помог бело-голубым в 10-й раз в своей истории завоевать чемпионство Союза.
Журналист, историк московского «Динамо» Юрий Кошель так описывает игру Глотова в золотом сезоне:
«Система 4-2-4 предполагала активное участие в атаках крайних защитников, но не путем продвижения вперед с мячом, — говорил Александр Пономарев (главный тренер «Динамо» в 1962-1965 годах. — Прим. «СЭ»), — а за счет передач партнерам и выхода на свободное место. Динамовские игроки этого амплуа Мудрик и Глотов, пройдя школу Пономарева, вскоре вошли в сборную СССР.
Владимир Глотов. Левый защитник. Физически сильный, мощный, да еще с отменной дистанционной скоростью. Он одним внешним видом мог приструнить любого психологически неуравновешенного соперника. Шероховатости в технике, погрешности при обработке мяча в движении он компенсировал неуемным желанием контактной борьбы с нападающим.
Всегда выходил на матч как на битву, без страха и сомнения. Предрасположенный к полноте, Владимир должен был постоянно следить за своим весом, а это у него не всегда получалось. Но чемпионский сезон получился удачным, претензий от тренера не было, и в конце сезона Глотов дебютировал в сборной СССР".
За свой внешний вид Глотов получил забавное прозвище. «Володька — Бомба. Очень уж здоровый», — рассказывал «СЭ» бывший динамовский защитник Владимир Кесарев.
Из интервью бывшего защитника «Динамо» Георгия Рябова Sports.ru.
«В 1963-м оборона у нас могучая собралась — Кесарев и Царев, которые на десять лет старше меня, и Володя Глотов. Кстати, нам с Глотовым квартиру одну на двоих дали — хрущевку на Хорошевке. Нам комнату — четырнадцать метров, ему — восемь. Сча-а-астливы были. Еще защите Валера Маслов здорово помогал. Талантливый такой, страшная машина. Зимой играл в хоккей с мячом, весной не успевал клюшку в угол поставить, как начинался футбол — и там и там в сборную входил. Техники особой не было, зато работоспособность — страшной силы. Бегал больше всех нас».
— Я немного поиграл с Володькой в «Динамо», — рассказывает корреспонденту «СЭ» бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев. — Не сказал бы, что он был какой-то неординарный игрок. Довольно прямолинейный. Где-то угловатый, не особо пластичный. Но мог прихватить нападающего, сыграть надежно. Хотя, конечно, бывало, и ошибки допускал. Форварды его побаивались. Он же здоровый такой. Корпусом мог спокойно оттеснить, оттолкнуть. В любом случае, Глотов помог «Динамо» в 1963 году, дорос до сборной.
Защитник «Динамо» попал в заявку сборной СССР на два матча финальной части чемпионата Европы-1964, однако и в полуфинале с датчанами (3:0), и в финале с испанцами (1:2) остался в запасе.
Зато отыграл два четвертьфинала со шведами, персонально действуя против знаменитого Курта Хамрина (9-е место в списке лучших бомбардиров итальянской серии А за всю историю).
С первой игрой против скандинавов, которая завершилась вничью — 1:1 (шведы спаслись в концовке), связана забавная история, рассказанная известным артистом, страстным футбольным болельщиком Аркадием Аркановым обозревателю «СЭ» Александру Кружкову.
— Вот случай, о котором рассказал динамовец Валера Короленков. Сборная при Бескове проводила матч в Швеции. Под четвертым номером — Володя Глотов. Деревенский парень, но футболист неплохой. Дали ему задание — персоналка против Курта Хамрина. Одного из лучших форвардов Европы. Тот без голов не уходил.
— И что?
— Наши ведут 1:0. Минуты за три до конца Хамрин все же забивает. На следующий день Бесков сообщает: за невыполнение тренерских указаний Глотов отчисляется из сборной. Володя поднимается: «Константин Иванович! Я ваше указание выполнял строго! 87 минут не давал Хамрину дышать. Но какой он на *** [фиг] нападающий, если за 90 минут гол не может забить?!» Услышав эту историю, я подумал: как поэзия — состояние души, так и футбол. Абсолютное состояние души. Отдельные, уникальные люди.
По всей видимости, Константин Иванович сменил гнев на милость и выпустил Глотова в ответной встрече. Наша команда победила — 3:1 (дубль Понедельника, гол Воронина), а Хамрин снова забил.
В последний раз Глотов вышел на поле в футболке московского «Динамо» 25 мая 1966 года — в матче против одноклубников из Киева (0:2).
В 1968-м он еще провел несколько игр за люберецкое «Торпедо» и окончательно повесил бутсы на гвоздь.
После футбола Владимир не нашел себя в жизни и оказался в местах, не столь отдаленных.
— Глотов, как и многие другие футболисты того поколения, не режимил, — говорит Пономарев. — У них была своя компания. Динамовцы частенько собирались в кафе у метро «Красная Пресня». Там их можно было увидеть после игр. Заведение вроде называлось «Ромашка». Выпивали тогда многие.
Помню, Бесков брал на сборы 40 человек, а оставить нужно было 28. Так вот двоих отсеивали из-за нарушения режима, сразу отправляли домой. Остальные? Кто-не выдерживал нагрузок. Кто-то травмы получал. Поля-то какие были... Безобразные! Грязь, слякоть... Как говорится, естественный отбор.
Мне рассказывали, что Володя толком не нашел себя после футбола и как-то нелепо погиб или умер рано. Не помню подробностей. К сожалению, для того времени это была не редкость. А вспомните Игоря Численко, Валеру Воронина... Тогда же не было таких зарплат, как сейчас. Завершил карьеру — и все, ты никому не нужен! Государство не поддерживало — крутись как хочешь. Мол, закончил с футболом и закончил — иди на все четыре стороны! Ни пенсий, ничего тебе не полагалось. Не каждый выдерживал такой поворот судьбы. Раньше ты мог в ресторане посидеть. А потом резко все обрывалось, а накоплений нет... Серьезная же история, большая проблема.
Это сейчас иногда диву даешься, когда читаешь: один игрок отказался от зарплаты в два миллиона евро. Только вдумайтесь — ему два миллиона евро мало!
Из интервью бывшего нападающего «Динамо» Валерия Урина обозревателям «СЭ» Юрию Голышаку и Александру Кружкову:
— Глотов жил в Москве на Пресне. Как с футболом закончил, в квартире проходной двор был. Спутался с какой-то компанией, все у него ночевали, валялись вповалку, в карты играли... Шалман! А Володька — хороший парень. Защитник очень сильный.
О том, как Глотов «загремел» в тюрьму, поведал «СЭ» бывший защитник бело-голубых Владимир Кесарев.
— В СССР тунеядство было уголовно наказуемо. Глотова отправили на работы в Новосибирск. Прибился к местной команде. Сам поигрывал, в организации помогал. Говорят ему: «Нам бы форму новую. Поезжай в Москву, ты всех знаешь».
— И поехал?
— Ну да. Все купил — и по привычке завернул в «Советский» пообедать. Официант встречает: «О, Вовка, ты откуда?» А все официанты — они же кто были?
— Ворюги?
— Стукачи. На службе находились. Тут же звонит начальнику 63-го отделения милиции: «Говорите, Глотов на перевоспитании? А он в «Советском» обедает!» Приехали, взяли прямо из-за стола — и накрутили срок. За самоволку.
На свободу Глотов уже не вышел.
— В тюрьме кто-то из уголовников Глотова и убил. Доску с гвоздем воткнули в сердце. Тело обнаружили утром, — рассказывал в «Разговоре по пятницам» легенда «Динамо» Валерий Маслов.
Владимир Глотов провел за «Динамо» 160 матчей, забил два мяча.
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|И
|В
|Н
|П
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|О
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|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
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2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
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4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
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5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
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6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
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9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
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10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
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11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
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12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
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14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
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15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
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16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
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Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
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Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
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Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
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ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
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Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
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Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
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Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
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Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
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Ростов
|16
|1
|5