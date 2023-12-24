«Когда пропал ротвейлер, Вадим покончил с собой». Трагедия динамовского таланта, выводившего «Спартак» в высшую лигу

Вадим Павленко ярко начал свою карьеру в 19 лет, но поиграл недолго, а потом не нашел себя в жизни после футбола.

В 19 лет стал вторым бомбардиром чемпионата СССР

Вадим Павленко ворвался в советский футбол в 1974 году. 19-летний центральный нападающий московского «Динамо» дебютировал в высшей лиге в игре с одесским «Черноморцем» (1:1), заменив на 78-й минуте Владимира Козлова. Специалисты считают, что молодой форвард получил свой шанс в команде Гавриила Качалина во многом из-за тяжелой травмы Анатолия Кожемякина, которого по потенциалу некоторые эксперты сравнивали даже с Эдуардом Стрельцовым. Кожемякин вернулся на поле лишь осенью 74-го, успел принять участие в трех встречах чемпионата страны, а затем нелепо погиб в 21 год — его раздавило пассажирским лифтом...

Павленко оправдал доверие Качалина на сто процентов.

Олег Медведев, написавший небольшую книгу «Вадим Павленко. Пролог без эпилога», дает такую характеристику форварду бело-голубых: «Павленко идеально вписывался во входившие тогда в моду «модельные характеристики» центрального нападающего. Высокий (рост 184 см), очень прыгучий и координированный, тонко чувствующий момент для встречи с мячом в воздухе, он изумительно хорош был в игре головой, много забивал и был полезен в подыгрыше, сбрасывая мяч партнерам. Впрочем, и на земле он был весьма грозен для соперников, обладал плотным ударом, неудобным для вратарей».

— Вадик появился в основном составе при Качалине и почти сразу о себе заявил, — говорит бывший полузащитник бело-голубых Алексей Петрушин. -В 19 лет бороться за звание лучшего бомбардира чемпионата страны... Сами понимаете, это дорогого стоит. Его главный козырь — игра головой. Для того времени он был довольно высоким футболистом, пользовался своим ростом, выигрывал «воздух» у защитников, часто забивал именно со «второго этажа».

— Мы с Вадимом впервые пересеклись в «Динамо». Талантливый футболист. Компанейский парень, — рассказывает бывший полузащитник бело-голубых и «Спартака» Юрий Гаврилов. — Вы, наверное, помните Толю Кожемякина? А Вадик же от нас тоже недалеко, на два года моложе. В общем, такая у нас компания сложилась, веселая. Общались все вместе. Когда Кожемякин получил травму, а потом и погиб, я подумал, что именно Павленко сможет заиграть в «Динамо» на позиции центрального нападающего. Я ему так и говорил: «Займешь место Толи, вы похожи по структуре. Оба мощные, пробивные». Так и получилось. В 1974 году он сыграл здорово! Павленко был добротным форвардом. Конкурировал с Козловым. Володя был очень техничным, но часто получал повреждения...

Павленко отличился в своем пятом матче за «Динамо». Его первой «жертвой» стал вратарь московского «Торпедо» Зарапин. Взяв небольшую передышку длиной в три тура, Вадим заставил говорить о себе футбольную общественность страны: пять голов в пяти встречах! Форвард по очереди огорчил «Днепр», «Зарю», московский «Спартак», «Зенит» и «Карпаты».

Еще через два тура он принял непосредственное участие в разгроме «Пахтакора», забив свой седьмой гол в чемпионате. Вскоре Павленко оформил уже хет-трик в поединке с «Карпатами» (5:0).

Несмотря на подвиги Павленко, «Динамо», завоевавшее бронзу в сезоне-1973, довольно тяжело шло по дистанции в 1974 году, играло с перепадами.

«Игра команды разочаровала. Она не только не прибавила в мастерстве по сравнению с прошлым, но, мне кажется, даже регрессировала, — писал мэтр отечественной спортивной журналистики Олег Кучеренко. — Павленко, наверное, один из немногих, кто не заслуживает упреков, — он делает все, что может, и даже больше. Подкупает в этом 19-летнем парне самоотверженность, с которой он весь матч ведет борьбу на самом передовом участке атаки с превосходящими силами соперников. Опыта ему бы побольше да скорости...»

Павленко выдал ударную концовку сезона, вновь забив пять мячей в пяти турах (дубль в ворота «Зенита»).

В итоге в своем первом сезоне на высшем уровне динамовец с 16 голами поделил второе-третье места с Анатолием Ионкиным из «Кайрата». Больше них наколотил только Олег Блохин из киевского «Динамо» — 20.

«Статистические итоги первого года выступлений 19-летнего дебютанта в большом футболе и с высоты сегодняшнего дня представляются феноменальными — 19 голов в 35 матчах за московское «Динамо» (16 — в 28 матчах чемпионата страны, 2 — в трех проведенных кубковых встречах, 1 — в четырех играх в Кубке УЕФА). Можно добавить сюда еще три гола в четырех матчах за дублирующий состав. Столь впечатляюще не начиналась карьера даже Кожемякина, по праву считавшегося главным талантом в нашем футболе тех лет», — пишет в своей книге Олег Медведев.

Павленко включили в «Список 33 лучших» под номером 3. В своем амплуа он пропустил вперед Владимира Федорова из «Пахтакора» и торпедовца Вадима Никонова.

Вадима признали лучшим дебютантом сезона-1974.

Никита Симонян награждает Вадима Павленко золотой медалью чемпионата СССР в 1976 году. Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

«Кроме мениска что-то в нем еще сломалось...»

Казалось, перед Павленко открыты все футбольные горизонты. Увы, он, как и многие другие перспективные игроки, не избежал синдрома второго сезона. Конечно, спортсмен в первую очередь должен спрашивать с самого себя. Но были и объективные обстоятельства, помешавшие Вадиму продолжить свою феерию.

Во-первых, в «Динамо» сменился тренер — вместо Гавриила Качалина пришел Александр Севидов, который придерживался других принципов игры команды в атаке. Павленко требовалось расширить арсенал своих действий — эффективнее играть без мяча. Во-вторых, у него появился серьезный конкурент — из Киева в Москву перебрался Анатолий Шепель. Именно он и стал основным центральным нападающим при новом наставнике. Хотя Севидов давал шансы Павленко. В девяти из первых 12 туров он выходил в стартовом составе, но забил всего два гола.

О причинах спада результативности Павленко довольно емко в те дни высказался бывший главный тренер юношеской сборной СССР Евгений Лядин: «В юношескую сборную входил когда-то Вадим Павленко — высокий футболист, умел пробить по мячу головой. Но он игрок настроения. Если у него мяч, он старается, бегает, взаимодействует. А без мяча его не заставишь двигаться, слишком мало открывается, редко ищет удобное место для приема паса. Такого форварда нет смысла ставить на фланг, где много простора и можно без мяча переиграть соперника, убежать от него. Поэтому Павленко играл в центре, как привык в своем клубе...» (Эта цитата приведена в книге Олега Медведева.)

— Дело не только в том, что в «Динамо» сменился тренер. Конкуренция в линии атаки повысилась, — говорит Петрушин. — В 1975 году к нам из Киева перешел Толя Шепель. Он и стал чаще Павленко выходить на поле на позиции центрального нападающего. Выражу свое мнение. Вадику просто в той ситуации не хватило характера, хотя он мог стать достаточно хорошим футболистом.

— Павленко был талантом?

— Ну... Я не готов сказать, что он обязательно вырос бы в высококлассного форварда. Это понятие применимо к Толе Кожемякину. Вот он действительно имел все шансы стать игроком с большой буквы.

— Их сложно сравнивать?

— Толя все-таки был игрок другого уровня. Он и вверху был хорош, в игре ногами эффективен. Вадик — не такой разносторонний нападающий. Не помню, чтобы он обладал хорошей обводкой. Павленко — это классический форвард штрафной, который здорово играл на опережение и много забивал головой. А Кожемякин — игрок вообще без слабых мест. Даже несмотря на тяжелейшую травму, которую он получил в 1973 году в Днепропетровске (ему фактически полностью разворотили колено), я считал, что он вернется на свой уровень.

— Значит, причина спада в игре Павленко — в нем самом?

— Понимаете, потенциал футболиста должен всегда подкрепляться трудолюбием.

Вдобавок ко всему в июле 1975-го нападающий получил тяжелую травму мениска и выбыл из строя больше чем на год...

— Травма тоже, наверное, повлияла на игру Вадика. Но это, увы, неотъемлемая часть футбола, — замечает Петрушин. — Как правило, повреждения получают игроки атаки. Кого чаще всего бьют на поле? Травма выбила Павленко на какой-то срок, но я все-таки склонен считать, что Вадиму не хватило характера. Изначально в 1975 году он проиграл борьбу за место в основе Шепелю. Просто не выдержал конкуренции.

«Динамо» стало весенним чемпионом-1976, но Павленко провел на поле лишь 31 минуту.

Бывший защитник бело-голубых Александр Новиков вспоминал: «Да, полетел мениск, была неудачная операция... Это был уже не тот, конечно, Павленко. Кроме мениска что-то еще в нем сломалось...»

Вадим Павленко (второй справа) в составе «Спартака». Фото Сергей Колганов, архив «СЭ»

Ударный дуэт с Ярцевым

В 1977 году Павленко ушел из «Динамо» в... вылетевший в первую лигу «Спартак». В его услугах был заинтересован Константин Бесков.

«Нам не хватало атлетизма в атаке, и тогда мы пригласили в команду Вадима Павленко. Он умеет вести борьбу с защитниками в самых сложных ситуациях», — объяснял свой выбор Константин Иванович.

Тренер сделал ставку в нападении красно-белых на Вадима Павленко и Георгия Ярцева. И не прогадал. На двоих они наколотили 31 мяч (Ярцев — 17, Павленко — 14)!

— Когда я только перешел из «Даугавы» в «Спартак», меня поселили в одном номере с Павленко, — рассказывает бывший полузащитник красно-белых Сергей Шавло. — Тогда для меня это было событием. Я же видел Павленко в играх за «Динамо», когда он много забивал. Такой статный центральный нападающий, отлично игравший головой. Красавец, симпатичный парень, модный. Конечно, в 1977 году он нам очень помог. Они вдвоем с Георгием Ярцевым действовали в атаке.

— Разноплановые нападающие?

— Да. Георгий Саныч — быстрый форвард, постоянно в прорыв бежал. А Вадим в основном замыкал верховые передачи, был полезен на стандартах. Хотя и низом неплохо действовал, играл на опережение. То есть такой типичный для того времени центральный нападающий.

«Спартак» за сезон вернулся в высшую лигу, а Павленко удостоился лестных слов от Андрея Петровича Старостина: «Мне импонирует самоотверженность Романцева, Сорокина, Шавло, безусловно, Павленко. Вадим Павленко никогда особенно не отличался работоспособностью. Но теперь и он проникся духом борьбы».

Вместе с тем настораживает характеристика, которую Бесков дал своему нападающему, забившему в чемпионате 14 голов: «Нелегко складывалась игровая судьба Вадима Павленко. Это спортсмен эмоционально возбудимый, иногда излишне обидчивый. Но в конце концов он плотно вошел в спартаковскую обойму, и мы не можем не сказать сегодня самых добрых слов нашему центральному форварду...» (Цитата из книги Олега Медведева.)

Режет глаз выражение «излишне обидчивый». Если добавить сюда слова Петрушина о том, что «Вадиму не хватило характера», тогда отчасти становится понятно, почему карьера форварда складывалась так нестабильно.

В своем втором сезоне за «Спартак» Павленко ушел в тень. Его возвращение в элитный дивизион не назовешь триумфальным. В свой актив он записал всего два гола. А вот Ярцев, напротив, выдал феноменальный сезон, став с 19 мячами лучшим бомбардиром чемпионата.

— Думаю, в «Спартаке» Вадиму опять же не хватило характера, — говорит Петрушин. — Первый-то сезон у него получился очень хорошим, а вот потом... Он парень был видный. Мне кажется, любил красивую жизнь. Ну, вы понимаете. Полагаю, это тоже сыграло свою роль. В итоге Павленко не смог полностью раскрыться.

— Когда вышли в высшую лигу, потихоньку Павленко начал сбавлять, — считает Шавло. — Жаль... Мог бы еще у нас играть. Но по каким-то причинам снизил свои спортивные показатели. Поэтому Константин Иванович (Бесков. - Прим. «СЭ») решил с ним расстаться. А так Вадим, конечно, доказал, что способен играть на весьма серьезном уровне.

— Мне кажется, уровень Вадима позволял ему хорошо выступить в первой лиге в 1977 году, — замечает в свою очередь Гаврилов. — А вот в высшей лиге скорости другие. Павленко никогда не был быстрым нападающим. Брал другим — отличной игрой головой. Бесков к тому моменту уже начал немного менять схему игры, поменял требования к нападающим. Павленко не успевал за остальными — за тем же Жорой Ярцевым. Я тогда уже играл в «Спартаке» такого оттянутого нападающего. Вадим потихоньку стал игроком запаса. А потом и вовсе покинул команду.

Не пережил потерю собаки

В 1979-м Павленко покинул «Спартак». Далее в его карьере были грозненский «Терек», возвращение на короткий срок в «Динамо» (3 матча в чемпионате без голов), «Днепр» и костромской «Спартак».

Нападающий завершил игровую карьеру рано — в 27 лет. О дальнейшей судьбе Вадима есть только отрывочные данные. В «Википедии» указано, что он ушел из жизни 6 октября 2000 года, когда ему было 45 лет.

— Я его пытался разыскать, но безуспешно. У ребят спрашивал — никто ничего сказать не мог... Просто потерялся. Жив ли он вообще? — задается вопросом Петрушин.

— Нет. Его не стало в 2000 году.

— Ну вот... Я сейчас только от вас это в первый раз услышал. Он, кажется, жил в районе Сокольников, недалеко от спартаковского стадиона.

— Чем он занимался после завершения карьеры?

— Говорили, что работал грузчиком в магазине. Разные слухи ходили... Думаю, он испытывал определенные проблемы...

— После «Спартака» Павленко попытался найти себя в других командах, но по большому счету мало что получилось. Он растворился, просто пропал, — говорит Гаврилов. — Мне рассказывали, что потом он устроился грузчиком в мебельный магазин, затем, кажется, на бензоколонку. Говорили, что он погиб. Что-то произошло... Не мог найти себе применения после футбольной карьеры.

— К сожалению, никак не найти, где он похоронен, — грустно констатирует Шавло. — Это тоже большая проблема...

— Вы с ним пересекались после того, как он завершил карьеру?

— Нам повезло. Мы с ним были в числе пяти футболистов, которые получили квартиры в 1978 году. В одном доме на Краснобогатырской. Вот он там какое-то время жил. Потом мне говорили, что после завершения игровой карьеры Вадим не нашел себя в жизни. Работал в магазине. Видимо, все шло по наклонной, как, к сожалению, у многих игроков того поколения. Жаль, что он так рано ушел.

— А что с ним случилось?

— Не могу вам точно сказать. Но, думаю, там и алкоголь сыграл свою роль... Где-то слышал, что погиб. Но подробностей не знаю. Пропал...

— На сколько процентов Павленко реализовал себя в футболе?

— На пятьдесят. Мог, конечно, добиться большего. Великолепно играл головой. В то время у нас в чемпионате было два таких нападающих — Павленко и Старухин из донецкого «Шахтера». Но Виталий доиграл, кажется, до 32 лет (Старухин стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР и лучшим футболистом страны в 1979 году. - Прим. «СЭ»), а карьера Вадима получилась, увы, короткой.

Непосредственно перед публикацией этого материала обозреватель «СЭ» Александр Кружков дал «пас». Оказывается, в 2000 году Павленко жил в соседнем доме с бывшим шеф-редактором интернет-отдела «СЭ» Виктором Галенко.

— Он жил на Ломоносовском проспекте. Я в пятом доме, Павленко — в седьмом, — рассказывает Галенко. — У нас у обоих были ротвейлеры. Он очень любил свою собаку. Вадим тогда страдал депрессией, принимал таблетки, антидепрессанты. Рассказывал мне, что очень тяжело переживал уход из спорта. Признавался, что поначалу много выпивал, потом работал на бензоколонке. Затем вот эта депрессия... В какой-то день собака потерялась, убежала. Он искал, искал этого ротвейлера. Не нашел и выбросился из окна... Вадим с мамой жил. Про детей он никогда не рассказывал. Так, абсолютно спокойный человек. Ротвейлер был его единственным другом, он с ним очень долго гулял. Утром, днем, вечером. Видимо, это его спасало от депрессии. Думаю, в последние месяцы жизни он уже нигде не работал. Все время гулял с собакой. Даже не знаю, где Вадим похоронен. Мне собачники сказали, что он выбросился. Я-то его в последнее время видел, когда он ходил по улице, искал своего ротвейлера. А потом...

«И все же в памяти остаются его великолепный прыжок и удары головой, его 16 голов в дебютном сезоне за «Динамо» и 14, что помогли вернуться «Спартаку» в высшую лигу, — пишет в своей книге Олег Медведев. — И немудреные рифмованные строки Валентина Покровского, вошедшие в фанатский фольклор:

«Не стройте ваши стенки,

Забьем, врагам назло!

У нас Вадим Павленко,

И Ловчев, и Шавло!..»