«Может, я и остался бы в «Спартаке». Но когда к голове приставили пистолет...» Как Бесчастных играл в Германии

«СЭ» рассказывает о немецком этапе карьеры одного из самых забивных российских нападающих — Владимира Бесчастных.

«Стал бы каратистом — оказался бы среди этих...»

18-летний блондин Владимир Бесчастных буквально ворвался во взрослый российский футбол весной 1992 года.

— Перед самым стартом чемпионата России Романцев пришел ко мне посоветоваться: кто сильнее из дубля — Коновалов или Бесчастных, — вспоминает бывший тренер красно-белых Виктор Зернов в книге Романцева «Вся правда обо мне и «Спартаке». — Я сказал, что в атаке Володька будет поинтереснее. Он выпустил его на первый матч против «Крыльев» — Бесчастных с ходу оформил дубль. В середине сезона Володька забил два мяча в финале Кубка СНГ с ЦСКА, а должен был и третий забивать. Иваныч был очень рад, что появился такой паренек из дубля и сразу же заиграл. Бесчастных был хорош в завершающей стадии атаки, здорово открывался и умел оказаться именно в той точке, в которой нужно было. Незаменимое качество для форварда.

В свой второй сезон в высшей лиге Бесчастных наколотил уже 18 мячей (лучшим бомбардиром чемпионата России стал тогда Виктор Панченко с 21 голом. — Прим. «СЭ»), за неполный третий — 10. Его яркая игра привлекла к себе внимание зарубежных скаутов. Глаз на спартаковца положил сам Отто Рехагель.

— «Вердер» — команда в возрасте, поэтому я хотел омолодить состав. Во время зимнего турнира по мини-футболу я заприметил Бесчастных. А так как у меня отличные отношения со «Спартаком», мы довольно быстро нашли общий язык, — рассказывал главный тренер «Вердера» в интервью «СЭ».

— Известно, что ваша жена помогает вам в отборе игроков. К Бесчастных она тоже имеет какое-то отношение?

— Да, покупка Владимира была ею одобрена. Это, можно сказать, наше совместное решение.

Трансфер был осуществлен в июле 1994 года. При этом нельзя сказать, что Бесчастных сразу же решился на переезд. В «Спартаке» его все устраивало, да и Романцев советовал не спешить. Однако во многом судьбу форварда предопределило ЧП в духе 1990-х годов. Будущий бомбардир сборной России мог распрощаться с жизнью.

— Когда меня раньше спрашивали, не жалко ли оставлять «Спартак», я не знал, что ответить. Действительно, болельщики тебя любят, ты здесь популярен, в конце концов, черт с ними, с деньгами, можно было бы еще поиграть за свой родной клуб, — подчеркивал нападающий в интервью «СЭ» летом 1994 года. — Но когда к тебе в квартиру вламываются грабители, когда ты ощущаешь свою полную беззащитность, то невольно приходишь к мысли: «А зачем мне все это? Может, и в самом деле лучше уехать?»

— А как произошло ограбление?

— Я ждал хозяина квартиры, и вдруг раздался звонок. Посмотрел в глазок: вроде бы он, хозяин. Открыл дверь и увидел парня в спортивном костюме. Сначала подумал: наверное, сосед — я ведь здесь никого не знаю. Но когда он приставил мне к голове пистолет, до меня дошло: ограбление. А тут еще сверху спустились двое... Ворвались в квартиру, ничего особенного не нашли и очень разозлились. Рассовали вещи по трем сумкам, потом набили четвертую чаем, печеньем, шоколадом. К счастью, забыли ее, а то и чайку было бы не с чем попить.

— Не жалеете после этого, что стали футболистом, а не мастером карате?

— Нет. Кто знает, стал бы каратистом и, может, оказался бы среди этих...

Владимир Бесчастных. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Прозвали Икрой. Я был категорически против Шашлыка»

Дебют Бесчастных в Германии получился просто шикарным. Он открыл счет в матче за Суперкубок против «Баварии», огорчив Оливера Кана. Бременцы в итоге взяли трофей — 3:1.

— Чутье голевое помогло, интуиция, — рассказывал форвард. — Мы провели размашистую атаку, я накатил мяч под удар Марио Баслеру, а сам рванулся на добивание. И действительно, Кан выпустил мяч из рук, который я тут же и добил.

Несмотря на незнание немецкого языка, россиянин без особых проблем влился в новый коллектив.

— В какой-то мере мне повезло, — говорил 20-летний форвард. — Попал с корабля на бал. Не успел прилететь, как сыграл в товарищеском матче и сразу забил. После этого ни у кого никаких вопросов, зачем я здесь, не возникало. Да и вообще «Вердер» по сплоченности напоминает «Спартак». Какая у меня тут кличка? Икра. Вначале, правда, Шашлыком хотели назвать, но мне категорически не понравилось. На Икре сошлись вроде. Кстати, придумывать прозвища — это проделки прессы. Репортеры без этого тут жить не могут!

А вот стартовая игра чемпионата против дрезденского «Динамо», чьи ворота защищал Станислав Черчесов, Бесчастных не удалась. Журналисты в один голос заметили, что Владимир был малозаметной фигурой на поле.

За новичка вступился менеджер «музыкантов» Вилли Лемке: «Не забывайте, что Владимир только приехал из Австрии, где играл в товарищеском матче за сборную России (Бесчастных забил в той встрече, команда Романцева крупно выиграла — 3:0. — Прим. «СЭ»). Вспомните и то, что ему всего 20 лет. От Бесчастных нельзя требовать супервыступлений в каждом туре. Мы вложили деньги в талант. Думаю, со временем он даст фору многим нашим ведущим игрокам».

Тем не менее в трех из четырех следующих турах россиянин не попадал в стартовый состав. К этой ситуации он отнесся вполне спокойно, с пониманием.

— Тут все-таки играют по-другому, и к этому надо привыкнуть, — рассуждал Бесчастных. — В Германии главная цель — как можно быстрее дойти до ворот соперника, а сколько «стенок» ты при этом сделаешь — не важно. Нет такого, чтобы злоупотребляли коротким пасом, когда он не нужен, что иногда случалось в «Спартаке». Поэтому с мячом я реже, чем в России, оказывался. Но сказать, что мне кто-то специально не дает пас, язык не повернется. С партнерами у меня сложились отличные отношения. Когда я перестал проходить в состав, Андреас Херцог подошел, и у нас состоялся очень любопытный разговор.

— Какой?

— Он говорит: «Слушай, давай я гражданство австрийское на немецкое поменяю, чтобы ты четвертым лишним легионером в команде не был». Я его едва от этого ненужного благородства отговорил.

Именно Херцог дал Бесчастных еще одно прозвище — Спутник.

— Говорит, что я быстрый, — объяснил россиянин. — Ладно, хочется ему — пусть называет. Я и против Икры не возражаю — это дело рук газетчиков. А вот на Шашлык я здорово обиделся и популярно объяснил тому журналисту, что больше меня так называть не следует. В команде же меня зовут просто Влади.

«Сравнил бы Баслера с петухом»

Свой первый гол в бундеслиге Владимир провел 6 октября в матче с «Гамбургом» (1:4).

— После той игры я понял, что, если бы все время выходил в стартовом составе, пришлось бы тяжко, — заметил Бесчастных. — Такая нагрузка — два дня после игры мертвый ходишь! И травмы — не российские царапины. Мне же защитник «Гамбурга» щитки пробил! Хорошо, что медицина тут в порядке.

А дальше Спутник прорвало! Результативная передача в игре с «Мюнхен-1860», гол «Кельну», гол «Кайзерслаутерну», дубль в ворота «Айнтрахта». Правда, в матче с главным конкурентом в борьбе за чемпионство — «Боруссией» Д — ему отличиться не удалось. Зато потом он по очереди по разу огорчил «Штутгарт» и «Байер».

В итоге за первую часть сезона в бундеслиге Бесчастных записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу. Показатель, согласитесь, весьма приличный. Более того, в ноябре он оформил дубль в матче Кубка УЕФА против «Фейеноорда» (3:4).

— В чем сила Рехагеля-тренера? — спросили Владимира перед зимней паузой.

— В свободе. У него нет догм и жестких тактических построений. Он полностью доверяет своим игрокам и позволяет им варьировать тактику по ходу матча. Он никому не мешает играть! У нас ведь как тренировки проходят? Пару минут разминка и растяжка, а потом играем в футбол. И все. Конечно, кое-что Рехагель подсказывает, но, повторяю, никаких схем не приемлет. Одно удовольствие с таким человеком работать! После матча с «Фейеноордом» тренер повторяет, чтобы я не заболел звездой болезнью. Уже начинаю думать: может, в паспорте год рождения поменять на более ранний? Наверное, он говорит мне это, потому что на его веку много таких случаев было. А один и сейчас перед глазами — Баслер.

— Но ведь Баслер — лидер команды, игрок сборной!

— Тем не менее сказать, что его в команде очень любят, нельзя. Отношения в «Вердере», конечно, цивилизованные, но Марио что хочет, то и делает. С «Кайзерслаутерном» мы что есть сил отбиваемся, а он стоит и ждет, когда мяч к нему придет. В сборную его вызывают — он внезапно заболевает. Человеку надо в бундестим самоутверждаться, свое место доказывать, а он ровным счетом ничего для этого не делает. Непонятно мне это. Хотя в таланте ему, конечно, не откажешь.

Рехагель также был не в восторге от личностных качеств своего подопечного:

— Он отпугивает от себя людей своей невоспитанностью. Я бы его сравнил с петухом. Стоит курочкам появиться на горизонте, как он сразу начинает хорохориться. Но в футболе Баслер — гений. Боже мой, какие голы он забивает! Такой техники я ни у кого более не видел. Это я его открыл, а до этого Баслер играл за любительские клубы. Как такое могло произойти, что никто до меня не обнаружил такой самородок, до сих пор понять не могу!

Баслеру, впрочем, было плевать на мнение окружающих: «Я курю столько, сколько хочу. Пока я играю лучше других, никто не может указывать, что мне делать. Я сам отношусь к себе самокритично, поэтому мне не требуется посторонняя помощь. Критиковать разрешаю только моей жене и своему советнику. Я не такой любитель пива, как пишут. Если вечером хорошее настроение, могу осилить шесть или семь кружек».

В том сезоне Баслер забил 20 голов и вместе с Хайко Херрлихом из менхенгладбахской «Боруссии» стал лучшим бомбардиром бундеслиги.

Владимир Бесчастных. Фото Дмитрий Солнцев, —

«Он может стать похожим на ван Бастена»

Успехи Бесчастных не прошли мимо главного тренера сборной Германии Берти Фогтса.

— У Бесчастных большое будущее, — не сомневался рулевой бундестим в интервью «СЭ». — Он чрезвычайно способный игрок. Да и «Вердер» — находка для вашего футболиста. В этом клубе из него могут сделать настоящего мастера. Просто Владимиру нужно дать время, не особо критиковать его, если что-то не будет получаться. Бесчастных молод, поэтому время работает на него.

А вот как оценил игру россиянина лидер атак дортмундской «Боруссии» Стефан Шапюиза: «Боюсь, с уходом Руфера бременцы немного сдадут. Правда, у них есть Бесчастных. У него большое будущее. Но первый сезон до конца он вряд ли выдержит».

Швейцарец оказался прав. После паузы Бесчастных выглядел уже не так мощно, забив три мяча и отдав три результативные передачи. Однозначно себе в актив он мог записать матч с «Дуйсбургом» (5:1), в котором принял участие в четырех голевых атаках «музыкантов».

А вот во встрече с «Айнтрахтом» Владимир не использовал верный шанс в первом тайме. Матч закончился нулевой ничьей — 0:0. Бременцы вновь отстали от Дортмунда на два очка, а Рехагель был крайне недоволен действиями своей команды.

Чуть позже в интервью «СЭ» тренер пожурил Бесчастных, указав на ряд недостатков в его игре:

— Владимир, безусловно, талантлив, но порой в нем просыпается ребенок, — заметил Рехагель. — Конечно, я делаю скидку на его возраст, и все же футболисту такого класса следует вести себя более солидно. Знаете, за что я люблю московский «Спартак»? Этот клуб умеет вести комбинационную игру. Поэтому меня удивляет, что Бесчастных не впитал в себя это качество. Он большой индивидуалист. Видимо, в Москве кто-то ему сказал, что он должен забивать сам, поэтому в Германии опускает голову и идет на таран. Однако команда состоит из 11 человек. Приходится напоминать об этом Владимиру. Да, он еще слишком молод, но ему надо исправлять свои недостатки. Если он это сделает, то может стать похожим на Марко ван Бастена, который не только забивал, но и вел отличную подготовительную работу. Неплохо было бы Владимиру подтянуться и в ударах головой.

Во встрече сезона против дортмундской «Боруссии» Бесчастных остался в запасе и вышел на поле лишь на 80-й минуте. К тому моменту «Вердер» уже имел комфортное преимущество — 2:0 и довел дело до победы — 3:1. Бременцы стали единоличными лидерами бундеслиги за пять туров до финиша.

Игру со «Штутгартом» Владимир также начал на скамейке запасных (4:1). Рехагель не включил его в стартовый состав и на поединок с «Байером», однако Бесчастных появился на поле еще в первом тайме в связи с травмой Нойбарта. Россиянин установил окончательный счет во встрече, забив свой 10-й гол в бундеслиге — 6:1. «Боруссия», в свою очередь, сыграла вничью с «Фрайбургом», и теперь уже отрыв бременцев от дортмундцев составлял два балла за три тура до финиша.

Но решающий отрезок сезона подопечные Рехагеля провалили. Сначала уступили «Шальке» (2:4), а в последнем туре проиграли и «Баварии» (1:3). Дортмунд же взял верх над «Гамбургом», и чемпионская салатница отправилась в Рур.

«Кто знает футбол, тот должен понимать, как мне сейчас трудно, — произнес Рехагель после финального свистка матча с мюнхенцами. — Однако должен признать, что моя будущая команда была сильнее моей нынешней».

По окончании сезона Рехагель возглавил «Баварию», а новым тренером «Вердера» стал голландец Ад де Мос.

Сам же Бесчастных объяснял снижение своей результативности во второй части сезона тактическими изысками тренера.

— Как вы думаете, почему снизилась результативность? — переспросил он тогда корреспондента «СЭ». — Играй я, как и раньше, на месте форварда, забивал бы не меньше прежнего, могу вас уверить. Но Рехагель вдруг начал ставить меня то левым, то правым полузащитником. А там требования несколько другие. Видимо, тренер посчитал, что я выполняю их недостаточно хорошо. Против «Шальке» (2:4) Рехагель выбрал оборонительную тактику, а меня сделал атакующим правым полузащитником, сказав, что я должен присматривать за одним из игроков соперника. Разве мог я при такой установке что-то дельное придумать в атаке? И представьте мое состояние, когда после всего этого тренер назвал меня главным виновником поражения! Кстати, именно после этого матча Баслер, разочарованный случившимся, ударил назойливого оператора...

«Володина беда в том, что он не всегда работает в полную силу»

С новым тренером у россиянина сразу возникло некоторое недопонимание. В августе Бесчастных мог сменить «Вердер» на дортмундскую «Боруссию».

— Все товарищеские матчи перед стартом нового сезона «Вердер» проводил без моего участия, — рассказывал россиянин «СЭ». — И я решил уйти в «Боруссию», откуда получал настойчивые предложения. Дортмундцы предлагали «Вердеру» большие деньги — 3,5 миллиона марок. Директорат клуба поразмыслил над суммой и, в конце концов, согласился. Но де Мос, с которым я разговаривал на эту тему, если не ошибаюсь, четыре раза, наотрез отказался меня отпускать. Сначала он ничего мне не объяснял, а потом сказал: «У нас в команде две системы игры. К одной ты подходишь, к другой — нет. Если первая не будет давать эффекта, тогда прибегнем ко второй, при которой ты входишь в основной состав». Однако получилось так, что в спаррингах мы ни разу вторую, выгодную для меня, систему не использовали. И к началу чемпионата тренер на меня не рассчитывал.

— Почему вы не вписывались в его схему?

— Потому что в ней в обязательном порядке присутствовало два защитника-иностранца — Рамзи и Байано. Плюс, конечно, Кардосо — один из ключевых игроков команды.

Надо заметить, что Бесчастных пропустил лишь первую игру сезона, а потом в 8 из 10 матчей бундеслиги выходил на поле с первых минут. Однако результативными действиями не отметился.

— После того как стало известно, что я остаюсь в «Вердере», де Мос начал ставить меня в состав. А тут еще Рамзи травму получил, и тренеру пришлось изобретать различные схемы с моим участием. В чемпионате мне пока забить не удается. И все вроде хорошо — стал каждый раз выходить в стартовом составе, тренер доверяет, а забить не могу... — констатировал Владимир.

До зимней паузы россиянин так и не смог забить в чемпионате Германии. Вот как в те дни Баслер объяснял спад в игре Бесчастных:

— Володя — очень приличный футболист, у которого, как я надеюсь, очень большое будущее. Но в нашей команде много иностранцев. В матче на Кубок УЕФА он сыграл неплохо, а до и после этого я бы не назвал его футбол удачным. Володина беда в том, что он не всегда работает в полную силу и не реализует на сто процентов свои возможности. Мне приходится регулярно напоминать ему об этом.

В ноябре Бесчастных стал чаще оставаться в запасе и дал довольно острое интервью «СЭ».

— Одно дело — быть игроком основы, показывать все, на что ты способен, не боясь рисковать. И совсем другое — когда тебя вот так дергают. Даже когда приходится выходить на поле, чувствуешь себя неуютно. И в игре все время думаешь: вот сейчас ошибусь, и меня заменят.

— Игровые претензии де Мос вам не высказывает?

— Говорит, что я много вожусь с мячом. Слишком много — затягиваю атаки. Хотя в «Вердере» есть игроки, которые возятся с мячом куда больше, чем я. Видимо, это участь легионера — часто получать шишки.

— Не испытываете чувства огорчения, наблюдая за играми дортмундской «Боруссии»?

— Испытываю. Особенно когда вижу, что купленный ими вместо меня Соса играет не очень часто. Значит, я действительно был им нужен. «Боруссия» была моей мечтой. Я страстно хотел играть там, переживал за нее. Шанс, как вы знаете, у меня был. Но увы...

— Когда вы рассчитываете набрать свою лучшую форму?

— Физически сейчас я в хорошем состоянии. Но психологически... Может, у меня не тот менталитет, что у немцев. Это им все равно, как играть. Каждый матч или через один. Я так не могу.

Владимир Бесчастных. Фото Дмитрий Солнцев, —

«В России за такое этому тренеру просто навешали бы!»

Зимой «Вердер» уволил де Моса, его место занял Ханс-Юрген Дернер. Однако россиянину далеко не сразу представился шанс доказать новому наставнику свою состоятельность. На тренировке накануне матча с «Карлсруэ» Владимир получил травму бедра.

— В чем отличие тренировок Дернера от тех, которые проводил де Мос? — спросил тогда форварда корреспондент «СЭ».

— В том, что теперь я могу серьезно заняться атлетической подготовкой.

— А раньше этого не было?

— Де Мос больше говорил, чем делал. Он забросил тренировочный процесс. Команда не была готова ни физически, ни психологически, ни тактически. Как только де Мос появился в «Вердере», стал оплевывать Рехагеля, говорить, что все его заслуги — сплошное везение. Надо же до такого додуматься! 14 лет человек проработал, сделал из средней команды суперклуб, и все — везение! Да что там! Де Мос говорил мне, что это он нашел ван Бастена, Райкарда, братьев де Бур и Гуллита...

Еще одна деталь. Де Мос не знал наших имен. Обращаясь к игрокам, говорил: «Эй ты, иди сюда». В России ему за все это просто навешали бы! Я когда де Моса видел, мне плохо становилось. Если тренировки бывали с утра, весь день оказывался испорченным. Он знал всего два слова по-немецки. В команде его так и прозвали: «Дас ист».

— Однако, изучая протоколы матчей, и не скажешь, что вы мало играли при де Мосе...

— Все равно мало. Бывало, заведешься, а тебя на 30-й минуте меняют, как было в игре с «Санкт-Паули». Тогда я был лучшим в команде, но травмировали защитника, и де Мос выпустил на поле Рамзи. А он легионер, поэтому мне пришлось уйти. Я только не понимаю, почему тренер не мог поставить другого защитника — немца.

— Как у вас, кстати, с немецким языком?

— Значительно лучше. По сравнению с другими нашими легионерами я профессор.

— Почему вы не ставите решетки на окна вашего дома?

— Здесь преступность не такая, как в Москве. Кстати, бандитов, которые меня в свое время ограбили, приставив пистолет к виску, поймали. Я их честно предупреждал: «Вас обязательно найдут». Мне показалось, что был момент, когда они начали колебаться. Думали, может, действительно лучше уйти. Но, оказалось, у них слишком большие долги.

«Клуб плачущих мальчиков»

Из-за повреждения Бесчастных пропустил семь туров и вернулся на поле 30 марта. «Вердер» победил «Байер» благодаря дублю Бруно Лаббадиа, которого называли его новым конкурентом. Россиянин сам мог отличиться в той встрече. Получив пас от того же Лаббадии, он послал мяч выше перекладины.

— На самом деле я растерялся, — признался Владимир. — Ведь мяч только в самый последний момент оказался в поле моего зрения. На пятки наступал защитник, да и ворота я не видел. Поэтому и пробил не целясь — выше перекладины. Кстати, все мое левое бедро пока еще сплошной синяк. Чудо, что тренер разрешил мне играть в таком состоянии.

Свой первый гол в чемпионате Германии в том сезоне Бесчастных забил 10 апреля в матче с менхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

— Прошу особо отметить, что гол я забил ногой, — попросил он корреспондента «СЭ». — А то однажды, когда поразил ворота «Байера», в одном журнале написали, что мягким местом. Ничего особенного в этом голе нет. Просто оказался расторопнее защитников. Пока я понимаю одно: Дернер во мне заинтересован. Меня включили в основной состав против «Байера» и Дортмунда, хотя я не до конца восстановился.

Увы, больше в чемпионате Германии в сезоне-1995/96 россиянин не забивал...

В июне он в составе команды Олега Романцева отправился на чемпионат Европы в Англию, принял участие в матче с Чехией (3:3), в котором отметился великолепным голом.

В августе стартовал новый сезон в бундеслиге. Бесчастных отыграл три матча (лишь один в стартовом составе) и твердо обозначил свое намерение покинуть «Вердер»:

— Дернер, конечно, оживил тренировочный процесс, но, к сожалению, оказался слишком мягким человеком, и кое-кто этим в команде с успехом пользуется, — заявил Владимир в интервью «СЭ». — Знаете, как сейчас называют «Вердер»? Клуб плачущих мальчиков. Стоит кому-то из игроков поплакаться тренеру в жилетку, покаяться в своих ошибках, и Дернер сразу все прощает. Не скрою, мне тоже хочется проводить на поле все 90 минут. Но никогда я не опущусь до унизительных поступков некоторых моих коллег. Дернер — добрый, я бы даже сказал добренький. И это для «Вердера» — беда.

В этом клубе мне не дают играть на моем любимом месте — в нападении, требуют, чтобы я исполнял роль правого полузащитника, который брал бы на себя и функции защитника. При этом говорят: вот если выполнил свои функции в обороне, тогда можешь подключаться вперед. Меня это абсолютно не устраивает.

Кроме того, на мое место постоянно покупают футболистов, которые, скажем так, не сильнее меня. Из них пытаются сделать звезд, хотя ничего особенного они не показывают. Меня же засовывают в резерв, чтобы другие, купленные за большие деньги, могли себя проявить. При этом «Вердер» не хочет никуда меня отпускать. Такое ощущение, что клуб поставил перед собой цель сделать из меня посредственного футболиста. Но не на того напали!

В сентябре форвард перешел в испанский «Расинг», о чем, кстати, потом жалел.

За «Вердер» Бесчастных провел во всех турнирах 68 матчей, забил 19 голов и отдал 8 результативных передач.