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Влад Бумага: хоккей, любовь к «Динамо», бриллиантовая кнопка YouTube

Антон Бабошин
Корреспондент
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Влад А4.
Фото ФК «Динамо»
Один из самых известных болельщиков бело-голубых нового поколения.

История жизни самого популярного видеоблогера в русскоязычном сегменте YouTube.

Владислав Бумага (Влад А4)
Дата рождения: 5 июня 1996 года
Место рождения: Минск
Род занятий: блогер, инфлюэнсер

Говорящая фамилия

Будущая звезда блогосферы родился в самой обычной семье в начале лета 1996 года. Его мать долгое время работала учительницей начальных классов. Отец по образованию инженер-строитель, позже сам Влад в интервью рассказывал, что он на протяжении многих лет владеет станцией шиномонтажа. У блогера также есть младший брат Глеб, о существовании которого подписчики узнали из одного из роликов на канале.

Любопытно, что в детстве Владу немало неприятностей доставила его фамилия. Сверстники нередко дразнили Бумагу, так что однажды он пришел к родителям с вопросом, нельзя ли сменить ее на другую, более благозвучную. Но со временем парень перестал комплексовать, а позже фамилия стала его фирменным знаком.

Детские годы блогера прошли в типичном минском спальном районе Серебрянка, построенном в 70-е годы прошлого века. В народе он считался не самым благополучным местом, но сам Влад с этим не согласен: «Серебронкс — нормальный, не такой криминальный, как всем представляется».

Константин Тюкавин, Влад А4 и Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо»

Бумага и спорт

Влад вполне мог и не стать знаменитым ютубером, а прославиться совсем в другой области. В спальных районах крупных городов многие дети занимаются в разных спортивных кружках и секциях. Не был исключением и Бумага, который почти 10 лет профессионально играл в хоккей.

— Выступал нападающим за «Юность» и «Динамо», минские клубы, команды из ребят 1996 года рождения, — вспоминал Влад в интервью Onliner.by. — Хоккей вообще крутой. Своего ребенка точно отдал бы заниматься. Это команда, это ребята, это общение, это дисциплина и какая-то школа жизни. Тем более мы покатались по стране. Я малым много чего повидал.

Уже подростком Бумага даже отправился на целый год жить и тренироваться в Чехию. По его словам, хотелось попробовать себя за границей, а там были знакомые, которые помогли все организовать. Но в итоге профессионального хоккеиста из Влада не вышло — он получил серьезную травму, плюс у него стал пропадать интерес. И в 16 лет он ушел из большого спорта.

— Честно, не жалею, что закончил, — говорит Бумага. — Потому что ребята уходят в тему с головой: хоккей, команда, тренировки-тренировки-тренировки. А мне однообразие не нравится. Пугает даже.

Но при этом он продолжает поддерживать хорошую физическую форму. Да и на аренах продолжает бывать.

Влад А4.
Фото ФК «Динамо»

Лишь в одну команду мы верим

При этом с самого раннего возраста главным клубом в жизни Влада было «Динамо». Сначала, конечно, минское. Тем более что именно в школе бело-голубых он играл в хоккей. Но и с футболом познакомился довольно рано.

— По детству, в школе, еще была какая-то футбольная движуха, хоть и минимальная, — говорил Бумага. — На районе болели за «Динамо». У меня одноклассник был прямо фанатом. Так получилось, что я входил в его тусовку. Правда, не пробивал выезды, просто был в движении.

Ничего удивительного, что после переезда в Россию зимой 2022 года блогер решил стать болельщиком уже московского «Динамо». Впервые он пришел на стадион 10 мая 2022-го, это был домашний полуфинал Кубка с владикавказской «Аланией». С тех пор А4 по возможности посещает домашние игры динамовцев, а также побывал на выездных матчах РПЛ против «Локомотива» и «Спартака». Вместе с Владом на футбол ходят и его девушка Юля Годунова, и его друзья, а на недавний матч против «Ростова» в марте нынешнего года из Минска приезжал отец блогера.

Кроме того, Влад уже несколько раз проводил перед матчами автограф-сессии, собиравшие несколько тысяч людей. По данным клуба, с тех пор как Бумага начал регулярно ходить на «Динамо», продажи детских билетов на игры выросли на 74 процента. А4 также выпустил на своем канале два ролика, посвященные бело-голубым и собравшие более 35 миллионов просмотров.

Влад А4 с Александром Овечкиным.
Фото ФК «Динамо»

Бриллиантовая кнопка

Карьера Бумаги как блогера развивалась стремительно. В ноябре 2014 года он зарегистрировал свой канал на YouTube, до этого попробовав себя в нескольких других амплуа. Вот как сам Влад описывал первые опыты в том же интервью Onliner.by:

«Сперва снял фокус с деньгами. Загрузил — ноль просмотров. Ясно. Потом мы с другом начали играть в игру — какую-то стрелялку. Потом добавили камеру. Потом я сделал какие-то ответы на вопросы. Ну а потом стал анализировать просмотры и думать, что нравится аудитории. Тогда только появились черные косметические маски. Я рассказал, как ими пользоваться. Получилось мое первое хайповое видео. Так я понял, что на YouTube есть какие-то алгоритмы, которые помогают тебя продвигать. Стал прорабатывать, смотреть обучающие курсы по оптимизации канала. В итоге начал ловить тренды, и все у меня сошлось».

Прорывом для Бумаги стал ролик «24 часа в батутном центре», когда он с напарником якобы спрятался в заведении и снимал после его закрытия. Позже сам блогер рассказывал, что съемку он согласовывал с администрацией центра, но не уточнял, когда именно она состоится. После публикации этого видео в декабре 2016 года аудитория канала выросла с 200 тысяч до 1 миллиона подписчиков.

После этого Влад сумел грамотно подобрать команду и воспользоваться свалившейся на него популярностью. Он стал специализироваться на различных челленджах, а ставку сделал на детскую аудиторию. И быстро стал блогером номер один в Беларуси, а потом и в России. На данный момент у него больше 53 миллионов подписчиков в YouTube и свыше 7 миллионов — в запрещенной в стране соцсети. Он является обладателем «Бриллиантовой кнопки YouTube».

Влад А4 с юной поклонницей.
Фото ФК «Динамо»

Новые направления

При этом Бумага не стесняется экспериментировать с форматами. Он записывал песни, музыкальные пародии и видеоклипы, сотрудничал с другими интернет-знаменитостями, снялся в web-сериале «100 лет «Динамо». А еще попробовал медиафутбол — в составе команды бело-голубых принял участие в челленджах перед финалом медиафутбольного турнира BetBoom МКС — 2023. Ролики с его участием собрали на канале турнира 22 с лишним миллиона просмотров. А летом нынешнего года будет анонсирован новый проект «Динамо» с участием Влада.

Также блогер в последние пару лет начал активно заниматься разработкой и продажей различных товаров под собственной торговой маркой. Снеки, напитки, мороженое, игрушки, канцтовары — все это хорошо продается и тоже приносит А4 неплохой доход. Кроме того, он намерен открыть сеть пиццерий и парков детских развлечений. А еще ходят слухи, что он готовится уйти с YouTube и переквалифицироваться в телеведущего.

Произошли изменения и в личной жизни Бумаги. Он с 2017 года встречается с ровесницей Юлией Годуновой, которая тоже известный блогер. В начале мая 2024-го у пары родилась дочь, ее назвали Оливией.

ФК Динамо (Москва)
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