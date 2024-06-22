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Умер Юрий Васильков. Многолетнему врачу «Спартака» было 76 лет

Бывший врач «Спартака» Васильков скончался в возрасте 76 лет
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Юрий Васильков.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Юрий Васильков (справа) и Егор Титов в 2006 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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20 лет с красно-белыми.

22 июня стало известно, что на 77-м году жизни после продолжительной болезни скончался бывший врач «Спартака» Юрий Васильков. Юрий Сергеевич работал с красно-белыми в совокупности 20 лет — с 1983-го по 1985-й, с 1989-го по 2003-й и с 2006 по 2008 годы. За это время «Спартак» выиграл 10 чемпионских титулов и три Кубка.

Красно-белые уже выразили соболезнования: «Многие поколения спартаковцев высоко ценили профессиональные качества Василькова, его доброту, отзывчивость и готовность в любую секунду прийти на помощь людям... ФК «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного», — сказано в официальном заявлении на сайте.

Кроме работы в «Спартаке» Юрий Сергеевич трудился в сборной России и в «Динамо». В частности, Васильков был среди тех, кто помог поставить на ноги заболевшего туберкулезом Тиагу Силву. «Он повесил нос, думал, что его жизнь кончена. Я гарантировал Тиагу, что он вернется в футбол. Он мне не верил, рыдал», — рассказывал позднее бывший врач бело-голубых.

Юрий Васильков (справа) и Егор Титов в 2006 году.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Из главного клуба своей жизни — «Спартака» — Юрий Сергеевич ушел в 2008 году. О причинах этого решения он рассказывал в интервью «Советскому спорту»: «Когда генеральным директором назначили Карпина, начальником медслужбы стал военный хирург Андрей Федун... В середине 2008-го я ему сказал, что работаю только до конца года.

В декабре полетели играть с «Тоттенхэмом», футболисты собрали для меня денег, поблагодарили за работу... А в начале 2009-го я пожал руку Карпину и ушел. На прощанье пожелал ему работать без мата, а то он лился у него как музыка Чайковского. Уши вяли. Сказал: «Валер, я в тебя верю, но поменьше ненормативной лексики». Он так удивился!»

 
Александр ЛЬВОВ, Юрий ВАСИЛЬКОВ и Эдуард БЕЗУГЛОВ. Юрий Васильков и Эдуард Безуглов: "Капелло заставляет врача рисковать. В отличие от Моуринью"

Там же Васильков рассказал, жалеет ли он об уходе из «Спартака»: «Букву «С» на крышку гроба мне получить не хотелось. На 61-м году жизни внутренний голос подсказал: хватит, надо искать что-то потише и поспокойнее. Новая метла уже начала мести — вскоре уволили моих массажистов. Подошли в самолете: «С завтрашнего дня вы не работаете». А я опередил события и ушел сам. В футболе про тренеров говорят: «Сегодня ты король, а завтра ноль». Это и меня касалось».

ФК Спартак (Москва)
Юрий Васильков
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