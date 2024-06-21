Главные даты календаря РПЛ: «Зенит» — «Спартак» — уже в 6-м туре, «Краснодар» — «Динамо» — опять в последний день
За четыре недели до начала чемпионата России лига опубликовала календарь. Пока даты матчей приблизительные, но уже можно оценить сложность отдельных отрезков для каждого клуба.
Даты и расписание ключевых туров — первых и последних в сезоне, а также открывающих и закрывающих зимнюю паузу:
1-й тур (19-22 июля)
«Ростов» — ЦСКА
«Крылья Советов» — «Зенит»
«Динамо» — «Факел»
«Локомотив» — «Акрон»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Пари НН» — «Рубин»
«Оренбург» — «Спартак»
«Химки» — «Динамо» (Махачкала)
18-й тур, последний в 2024 году (6-9 декабря)
«Зенит» — «Акрон»
«Спартак» — «Пари НН»
«Ростов» — «Крылья Советов»
«Краснодар» — «Локомотив»
«Динамо» — «Химки»
«Ахмат» — «Оренбург»
«Факел» — ЦСКА
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»
19-й тур, первый в 2025 году (28 февраля-3 марта)
«Зенит» — ЦСКА
«Спартак» — «Оренбург»
«Ростов» — «Динамо»
«Краснодар» — «Крылья Советов»
«Ахмат» — «Рубин»
«Пари НН» — «Акрон»
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»
«Химки» — «Факел»
30-й тур (24 мая)
«Зенит» — «Ахмат»
«Спартак» — «Химки»
«Краснодар» — «Динамо»
ЦСКА — «Пари НН»
«Факел» — «Крылья Советов»
«Рубин» — «Оренбург»
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
«Акрон» — «Локомотив»
Чемпион России «Зенит» начнет защиту титула в Самаре, а завершит сезон дома матчем против «Ахмата». «Краснодар» стартует в Грозном, а московское «Динамо» в 1-м туре примет «Факел». Интересно, что серебряный и бронзовый призеры РПЛ-2022/23 второй год подряд сойдутся в финальном туре, и вновь игра пройдет в Краснодаре. Напомним, что в мае эта встреча решала очень многое.
«Локомотив» сыграет с дебютантом РПЛ «Акроном» как в стартовом туре, так и в последнем. ЦСКА и «Спартак» начнут в гостях: красно-синие в Ростове-на-Дону, красно-белые — в Оренбурге. В финальный день турнира армейцы примут «Пари НН», а спартаковцы — «Химки».
Фиксируем, что заключительный игровой день 2024 года запланирован на 6-9 декабря, и в эти даты в Москве пройдут два матча: «Спартак» — «Пари НН» и «Динамо» — «Химки». В прошлом году декабрьские игры в столице находились под угрозой срыва из-за аномальных морозов.
Весенняя часть РПЛ второй год подряд откроется матчем с топ-вывеской в Санкт-Петербурге — в 19-м туре сойдутся «Зенит» и ЦСКА.
Отдельно отметим матчи с самыми интересными вывесками — очные встречи тех, кто в сезоне-2023/24 финишировал в топ-6: «Зенит», «Краснодар», «Динамо» (Москва), «Локомотив», «Спартак», ЦСКА.
- 2-й тур (26-29 июля): «Динамо» — «Локомотив»
- 4-й тур (9-12 августа): «Краснодар» — ЦСКА, «Зенит» — «Динамо»
- 5-й тур (16-19 августа): ЦСКА — «Локомотив»
- 6-й тур (23-26 августа): «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар»
- 7-й тур (30 августа-1 сентября): «Локомотив» — «Краснодар»8-й тур (13-16 сентября): ЦСКА — «Зенит»
- 9-й тур (20-23 сентября): «Спартак» — «Динамо»
- 10-й тур (27-30 сентября): «Локомотив» — «Спартак», «Краснодар» — «Зенит»
- 11-й тур (4-6 октября): «Динамо» — ЦСКА
- 12-й тур (18-21 октября): «Спартак» — «Краснодар»
- 13-й тур (25-28 октября): «Зенит» — «Локомотив»
- 14-й тур (1-4 ноября): ЦСКА — «Спартак»
- 16-й тур (22-25 ноября): «Спартак» — «Локомотив»
- 17-й тур (29 ноября-2 декабря): «Краснодар» — «Спартак»
- 18-й тур (6-9 декабря): «Краснодар» — «Локомотив»
- 19-й тур (28 февраля-3 марта): «Зенит» — ЦСКА
- 21-й тур (14-16 марта): «Спартак» — «Зенит», «Локомотив» — «Динамо»
- 23-й тур (4-7 апреля): ЦСКА — «Динамо», «Локомотив» — «Зенит»
- 24-й тур (11-14 апреля): «Зенит» — «Краснодар»
- 26-й тур (25-28 апреля): «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит»
- 28-й тур (9-12 мая): «Динамо» — «Спартак», ЦСКА — «Краснодар»
- 29-й тур (16-19 мая): «Локомотив» — ЦСКА
- 30-й тур (24 мая): «Краснодар» — «Динамо»
Первое московское дерби сезона состоится во 2-м туре: «Динамо» примет «Локомотив». Уже в 6-м туре в Санкт-Петербург приедет «Спартак», а ответный визит «Зенита» в Тушино назначен на середину марта, 21-й тур.
Дерби ЦСКА — «Спартак» и «Спартак» — ЦСКА состоятся в конце каждого круга: в 14-м и 26-м турах соответственно. Заключительная встреча между московскими клубами запланирована на середину мая: 29-й тур, «Локомотив» — ЦСКА.
Кроме того, РФС опубликовал расписание матчей группового этапа FONBET Кубка России:
1-й тур (30 июля — 1 августа)
«Спартак» — «Динамо» М
«Динамо» Мх — «Крылья Советов»
«Локомотив» — «Ростов»
«Химки» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Пари НН»
«Краснодар» — ЦСКА
«Рубин» — «Акрон»
«Зенит» — «Факел»
2-й тур (13-15 августа)
«Динамо» М — «Динамо» Мх
«Крылья Советов» — «Спартак»
«Ростов» — «Химки»
«Оренбург» — «Локомотив»
«Краснодар» — «Ахмат»
ЦСКА — «Пари НН»
«Рубин» — «Зенит»
«Факел» — «Акрон»
3-й тур (27-29 августа)
«Динамо» М — «Крылья Советов»
«Спартак» — «Динамо» Мх
«Оренбург» — «Ростов»
«Локомотив» — «Химки»
«Ахмат» — ЦСКА
«Пари НН» — «Краснодар»
«Факел» — «Рубин»
«Акрон» — «Зенит»
4-й тур (17-19 сентября)
«Динамо» Мх — «Динамо» М
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Ростов» — «Оренбург»
«Химки» — «Локомотив»
ЦСКА — «Краснодар»
«Пари НН» — «Ахмат»
«Зенит» — «Рубин»
«Акрон» — «Факел»
5-й тур (1-3 октября)
«Динамо» М — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх
«Химки» — «Ростов»
«Локомотив» — «Оренбург»
«Ахмат» — «Краснодар»
«Пари НН» — ЦСКА
«Рубин» — «Факел»
«Зенит» — «Акрон»
6-й тур (22-24 октября)
«Крылья Советов» — «Динамо» М
«Динамо» Мх — «Спартак»
«Ростов» — «Локомотив»
«Оренбург» — «Химки»
ЦСКА — «Ахмат»
«Краснодар» — «Пари НН»
«Акрон» — «Рубин»
«Факел» — «Зенит»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4