Выбор Дзюбы: 5 миллионов долларов или слив видео. Подробности скандала

Главное, что известно о ситуации с появлением в интернете интимных записей капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы.

Видео Дзюбы

Скандальная история с форвардом и капитаном «Зенита» и сборной России взорвала информационное пространство в ночь с субботы на воскресенье, 8 ноября.

Сначала видео интимного содержания с человеком, похожим на футболиста питерского клуба и национальной команды, распространялось по чатам в мессенджерах, а вскоре появилось в соцсетях и Telegram-каналах.

На минутном ролике мужчина лежит на кровати в комнате и при этом снимает на телефон процесс мастурбации. Фоном звучит голос ведущей Марии Орзул в студии «Матч ТВ», которая обсуждает вчерашний хоккейный матч КХЛ в Давосе.

Предположительно, видео было снято в конце декабря 2019 года. Кто именно распространил интимную запись, неизвестно.

Последствия в сборной

В воскресенье днем пресс-служба сборной России распространила заявление главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Тренер объявил о решении не привлекать капитана к ноябрьским матчами на выезде — контрольной встрече с Молдавией (12 ноября) и решающим играм группы Лиги наций с Турцией и Сербией (15 и 18 ноября).

Черчесов подчеркнул: ситуация не имеет отношения к сборной со спортивной точки зрения, но игроки команды должны соответствовать ее уровню, в том числе за пределами поля. Вместе с тем, чтобы убрать негатив и напряжение вокруг сборной и футболиста, Дзюба пропустит сбор.

При этом речи о лишении капитанской повязки и исключении форварда из сборной не идет. На следующий день Черчесов подчеркнул это на пресс-конференции. Сам тренер игроку не звонил, но тот в курсе его позиции: «Дзюба побудет дома, и вопрос закроется. Артем — капитан команды. Ситуация подскажет наши дальнейшие действия».

Последствия в «Зените»

В воскресенье вечером питерцы провели домашний матч 14-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» — 3:1. Дзюба вышел в стартовом составе, но без капитанской повязки: ее получил защитник Деян Ловрен. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в предматчевом комментарии на ТВ пояснил свой выбор тем, что принял такое решение после разговора с футболистом и не собирается копаться в личной жизни, потому что она не имеет отношения к игре.

Фанаты «Зенита» освистали Дзюбу, в его адрес звучали неприятные кричалки. Нападающий не забил пенальти перед перерывом, а в концовке провел победный гол. После него игрок поднес правую руку к уху, а затем целовал ее и посылал воздушные поцелуи на трибуны. Получив приз лучшему игроку матча, форвард сообщил о желании передать его автору третьего мяча, полузащитнику Алексею Сутормину.

«У меня все — ерунда. У Лехи Сутормина папы вчера не стало. Очень важная победа для нас. Спасибо, что поддерживали, будем сильнее, — сказал Дзюба в телеэфире. — Спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня. Но самых теплых слов заслуживает Сутормин. Мы только во время игры узнали о трагедии. Когда он заплакал после гола, я понял, что что-то не так».

Дзюба отдал приз лучшему игроку матча Сутормину. У Алексея перед игрой скончался отец ?



Лови флеш-интервью Артема после битвы с «Краснодаром»:https://t.co/WrQI5H2g4z pic.twitter.com/f4jaNyOx9e — Матч ТВ (@MatchTV) November 8, 2020

После матча Семак более развернуто прокомментировал ситуацию с Дзюбой: «В жизни ошибки совершают все. Для меня футболисты — как дети. Никакой родитель не отвернется от сына. Со своей стороны я делаю все, что могу». Также тренер ответил на вопрос о негативе «виража» к игроку: «Единственное, что может сделать Артем, — завоевать доверие игрой и самоотдачей на футбольном поле. Дзюба должен выполнять свою работу на 100 процентов».

Видеообращение Дзюбы

Вечером после матча «Зенит» — «Краснодар» Дзюба выложил видео в свой Instargam. Ранее к странице был ограничен доступ сторонних пользователей. Публикации могли видеть только подписчики (1,2 миллиона человек), но без возможности комментировать свежие посты с фото и видео.

«Это был самый непростой матч в моей карьере. Даже немного не сдержал эмоций в машине на обратном пути. Но я хотел бы сказать следующее: я не идеален. Как и любой человек, допускаю ошибки. И все мы грешны, к сожалению, — сказал Дзюба, который часто выдыхал между предложениями. — Я во многом виноват. Могу винить только себя. Но в момент, когда почти все от тебя отворачиваются, я безумно благодарен людям, которые со мной, которые меня поддержали в такую трудную минуту. Вы были рядом со мной: близкие, родные, семья, друзья. Это мой непростой путь. Сдерживаюсь максимально, чтобы не быть тряпкой или показушником. Благодарю всех. Благодарю судьбу за те уроки, которые, наверное, очень болезненные и жестокие. Но где-то я сам виноват. Так что всем добра. Я постараюсь не сломаться, но сегодня было очень тяжело».

Кто поддержал Дзюбу

Многие селебрити в соцсетях выступили в поддержку капитана сборной, не только и не столько из мира спорта. Кто-то не ограничился постами со словами, а снимал фото или записывал видео частично обнаженным. В акции «Я/мы Дзюба» приняли участие Андрей Малахов, Филипп Киркоров, Дмитрий Шепелев, Никита Джигурда, Елена Беркова, Светлана Лобода, Валерия, Анастасия Волочкова, Виктория Боня, Ксения Бородина, Анфиса Чехова и многие другие звезды ТВ, музыки, кино и других сфер.

О ситуации с Дзюбой шутил Иван Ургант в своем шоу на Первом канале. Ее обсуждали на фоне слогана «Я/мы Дзюба» в студии «60 минут» с Ольгой Скабеевой на «России», а также в шоу «Док-ток» Ксении Собчак на Первом.

Кто слил видео Дзюбы

Еще в воскресенье появилась информация: Дзюба был готов к тому, что в сети появится видео интимного содержания с его участием. Telegram-канал Baza сообщил, что телефон футболиста взломали несколько недель назад. Игрок удалил все данные с устройства сразу после этого, однако взломщики, скорее всего, успели скачать содержимое. Источник отмечал, что никто не обращался к футболисту с какими-либо требованиями в обмен на то, чтобы не публиковать видео в сети.

В пятницу «Фонтанка» сообщила: незадолго до скандала Дзюба был поставлен перед выбором — компромат оценили в 5 миллионов долларов. Личность шантажиста известна и футболисту, и правоохранительным органам. По данным источника, Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег.

Нападающий не стал комментировать изданию информацию о шантаже. При этом «Фонтанка» называет причины отказа футболиста вымогателю: сумма слишком велика даже для него плюс не было никаких гарантий, что видео все равно не окажется в публичном доступе.

Также «Фонтанка» сообщает: всю информацию о собеседнике Дзюбы изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Будет ли принято такое решение, пока неизвестно: в органы Дзюба обратился неофициально.