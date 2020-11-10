Ургант пошутил о сливе интимного видео Дзюбы

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» пошутил по поводу интимного видео форварда «Зенита» Артема Дзюбы, которое попало в сеть.

«Это, конечно, удивительная ситуация, если попытаться ее каким-то образом рассмотреть и глубоко проанализировать, — сказал Ургант. — Люди-то разделились. Одни говорят: «как такое может быть, да что это такое, капитан сборной России, да таким заниматься?» А другие люди просто не смотрели видео, потому что это личная жизнь Артема. Это его личная жизнь! Зачем нам это смотреть? Ну глянули раз-два и хватит!

И главное — такой резонанс вызвала эта новость вы обратили внимание? Все забыли про все, что было до этого и говорили только об этом. То, что было, все забыли. Я сегодня ехал в Останкино, видел, как Тарзан шел в церковь с огромной свечой. Ну, может не в церковь, но куда-то шел. Самое важное, как мне кажется, в этой новости, что в эти сложные времена, 2020-й год, абсолютно повторяется ситуация с Артемом, с чемпионатом мира по футболу. Вспомните 2018-й год: не было надежды, мы не верили в успех, что мы можем победить любые трудности. И на помощь к нам пришел кто — Артем Дзюба. Он сейчас сделал то, что не удалось никому — заставил нас забыть про все про это.

Пусть ненадолго, на 10-15 секунд. Забыть про этот непростой год. Причем не каким-то там инновационным методом, не используя никаких хитрых технологий. Простым, надежным, и самое главное, понятным всем россиянам способом. Обратившись к опыту наших отцов, дедов, казачества! Мне кажется, людям, которые критикуют Артема, надо перестать быть лицемерами, ханжами. Что он такого сделал, чтобы взять и убрать его из сборной? Какой он вред может нанести команде?

Хотите, чтобы он такого не делал на сборах — хорошо, просто отключите ему «Матч ТВ», и все! Врачи рекомендуют это делать, это полезно! Это снимает стресс! Судя по тому, как снимают стресс наши футболисты, это самый безобидный способ. Не стулом же он человека ударил! Я так скажу: все мужчины это делают. Может быть, для кого-то это секрет. В подростковом возрасте — вообще все. Мне приятно, что Артему 32 года, а он сохранил такой юношеский задор. У нас, между прочим, телефонов не было. Попробуй удержать фотоаппарат «Смена-8М». А там еще перемотка пленки ручная. Все так делают. Любой мог бы оказаться на его месте. Артем, не переживай, мы с тобой».

Ранее в сети появилось видео интимного содержания с футболистом. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что нападающий выведен из состава на ноябрьские матчи сборной.

Позднее футболист прокомментировал случившееся.