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Семак объяснил, почему лишил Дзюбу капитанской повязки

18:47
Артем Дзюба и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему лишил Артему Дзюбу капитанской повязки перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром». Футболист стал участником скандала со сливом интимного видео в интернет.

«Разговор был сегодня. Настрой рабочий, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Сегодня принял решение назначить капитаном Деяна Доврена. В зависимости от игры даем игроку повязку. Сегодня выходит Ловрен. Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу».

Зенит - Краснодар

 

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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