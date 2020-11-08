Семак объяснил, почему лишил Дзюбу капитанской повязки
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему лишил Артему Дзюбу капитанской повязки перед матчем 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром». Футболист стал участником скандала со сливом интимного видео в интернет.
«Разговор был сегодня. Настрой рабочий, — сказал Семак в эфире «Матч Премьер». — Сегодня принял решение назначить капитаном Деяна Доврена. В зависимости от игры даем игроку повязку. Сегодня выходит Ловрен. Не собираюсь копаться в личной жизни. Она не имеет отношения к матчу».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.