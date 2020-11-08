Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (3:1) не стал говорить о своей ситуации, но с трудом сдержал слезы. Его признали лучшим игроком встречи, в которой он не забил пенальти и провел победный мяч в концовке.

«У меня все — ерунда. У Лехи Сутормина папы вчера не стало, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ». — Очень важная победа для нас. Спасибо, что поддерживали, будем сильнее.



Чуть-чуть психологически было тяжело. Спасибо ребятам, что сплотились вокруг меня. Но самых теплых слов заслуживает Сутормин. Мы только во время игры узнали о трагедии. Когда он заплакал после гола, я понял, что что-то не так».

Дзюба при этом сказал, что приз лучшему игроку матча заслужил Сутормин.

Дзюба отдал приз лучшему игроку матча Сутормину. У Алексея перед игрой скончался отец ?



Лови флеш-интервью Артема после битвы с «Краснодаром»:https://t.co/WrQI5H2g4z pic.twitter.com/f4jaNyOx9e — Матч ТВ (@MatchTV) November 8, 2020

Говоря о своих трудностях форвард, видимо, имел новый скандал: в ночь на воскресенье в интернет было слито видео интимного характера с игроком. Стало известно о решении Станислава Черчесова не вызывать капитана сборной России на матчи в ноябре, а главный тренер «Зенита» Сергей Семак передал капитанскую повязку в клубе от нападающего защитнику Деяну Ловрену.

Болельщики на матче «Зенит» — «Краснодар» освистывали Дзюбу и скандировали неприятные кричалки в его адрес. Футболист после гола поднес правую руку к уху, а потом целовал ее и слал воздушные поцелуи на трибуны.