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Сегодня, 12:00

Матч с Брунеем был хорош! Ищем плюсы

Россия разгромила Бруней в товарищеском матче
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Андрей Мостовой и Алексей Батраков празднуют победу над Брунеем.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Нашли целых шесть.
Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
11:0
Бруней

Это был, конечно, своеобразный опыт для нашей сборной — встреча с таким слабым соперником, как Бруней. Рекорд на самый крупный счет в истории России установлен, 11:0 — уже достаточно говорит об уровне сопротивления. Многие болельщики и специалисты плюются — мол, не футбол, а клоунада и позор.

Я и сам по-прежнему считаю, что матчи сборной с «Зенитом», «Спартаком», «Краснодаром» были бы куда интереснее. Но с минусами и так все очевидно, давайте в противовес искать плюсы. Для чего-то ведь эта игра проводилась?

1. Краснодар наконец-то увидел международный матч сборной России. Впервые с 2017 года. На роскошную арену имени Галицкого пришло под тридцать тысяч. Камеры выхватывали на трибунах множество счастливых лиц. И пусть соперник слабый, это не мешало болельщикам радоваться забитым голам и получать удовольствие от пятничного вечера. Плюс? Плюс.

Футболисты сборной России празднуют гол в&nbsp;ворота Брунея. 15&nbsp;ноября 2024 год. Фарс в матче сборной России с Брунеем — забили уже на 1-й минуте, установили рекорд и оформили 11 голов

2. Хорошим настроением зарядились и футболисты, игравшие с улыбками. Забивать за сборную приятно в том числе и Брунею.

3. Интрига в матче тоже нашлась. Только она заключалась не в том, выиграет ли твоя команда, как это бывает обычно, а победит ли с разницей в десять мячей, поставит ли рекорд. В этом тоже был свой интерес — успеют или нет. Так я в детстве играл с отцом в шахматы — для уравнивания сил он начинал партию без ферзя, чуть позже — ладьи, и шла примерно равная борьба. Вот и Россия словно дала Брунею фору в десять голов, и было любопытно — отыграет ли.

Россия&nbsp;&mdash; Бруней&nbsp;&mdash; 11:0. Счет матча на&nbsp;табло стадиона. 15&nbsp;ноября 2024 года. Краснодар.

4. Рейтинг ФИФА все еще считают. Когда-то Россию вернут на международную арену, очки пригодятся для попадания в более высокую корзину при жеребьевке.

5. У сборной и федерации есть спонсоры, перед ними есть обязательства. Индустрия продолжает работать, РФС зарабатывает, и это тоже важно.

6. Встречи с клубами были бы интереснее со спортивной точки зрения, но все же международные матчи — немного другое. Валерий Карпин вообще считает, что принципиально иное и только такие может проводить сборная. Она живет, Россия продолжает быть в календаре событий, давая ответ изоляционным настроениям. Да и о Брунее сколько нового мы узнали за эти дни.

Валерий Карпин (справа) и&nbsp;форвард сборной России Тамерлан Мусаев. «Вы думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого обыграли? Думаете, будут ходить королями?» Карпин о разгроме Брунея

Понятно, что РФС в сложнейших условиях по поиску соперников, найти достойного оппонента почти невозможно, когда у большинства сборных идут официальные матчи. Но все же хочется, чтобы опыт игры с Брунеем остался экзотикой. Попробовали, посмеялись, поискали плюсы, но дальше, будем надеяться, встречи будут что-то нам давать и со спортивной точки зрения.

Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
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