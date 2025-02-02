Терехин не исключил возвращения Черчесова в сборную России, в случае ухода Карпина

Бывший нападающий сборной России Олег Терехин считает возможным возвращение Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды, в случае ухода Валерия Карпина с этой должности.

«Станислав Саламович свободный тренер, открытый для предложений. Почему бы дважды не войти в одну реку. Считаю, когда Черчесов возглавлял сборную России, то он хорошо отработал. Так что, если Карпин уйдёт из сборной, наверное, будет Черчесов», — цитирует Терехина Legalbet.ru.

27 января 61-летний российский специалист покинул сборную Казахстана. Под руководством Черчесова казахи потерпели 5 поражений и 1 раз сыграли вничью в 6 матчах, не забив ни одного мяча и пропустив 15.