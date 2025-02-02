Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 04:40

Терехин не исключил возвращения Черчесова в сборную России, в случае ухода Карпина

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий сборной России Олег Терехин считает возможным возвращение Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды, в случае ухода Валерия Карпина с этой должности.

«Станислав Саламович свободный тренер, открытый для предложений. Почему бы дважды не войти в одну реку. Считаю, когда Черчесов возглавлял сборную России, то он хорошо отработал. Так что, если Карпин уйдёт из сборной, наверное, будет Черчесов», — цитирует Терехина Legalbet.ru.

27 января 61-летний российский специалист покинул сборную Казахстана. Под руководством Черчесова казахи потерпели 5 поражений и 1 раз сыграли вничью в 6 матчах, не забив ни одного мяча и пропустив 15.

Источник: Legalbet.ru
Валерий Карпин
Олег Терехин
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
ЦСКА берет хавбека вместо нападающего, у «Зенита» слетела сделка на 25 млн. Трансферные слухи РПЛ за 1 февраля
Погибших российских фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
WP сообщила о расколе в оборонном секторе Украины в опасный момент конфликта
Синоптик спрогнозировал морозы в России в феврале
Турнир UFC 312 пройдет в Австралии в ночь на 9 февраля
Вася Пельмень победил американца Лейна Вернса в реванше на Power Slap 11
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Карпин — о молодых игроках в сборной России: «Есть время для экспериментов»
Карпин — о товарищеских матчах сборной: «Есть наметки. На 99 процентов скорее всего все состоится»
Майга заявил о желании выступать за сборную России: «Мне дали возможность жить здесь, дали паспорт»
Сборная России планирует провести товарищеские матчи в Азии и Африке в 2025 году
Дегтярев: «РФС ведет переговоры о проведении матча со сборной Турции в 2025 году»
Булыкин: «Сборная до 2026 года вряд ли будет участвовать в крупных турнирах»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мохеби считает, что матч России и Ирана будет интересным

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости