Митрофанов о матче России и Северной Кореи: «Мы бы сыграли, но календари не совпадают»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о несовпадении календарей сборной России и Северной Кореи.

«Будем ли мы играть с КНДР? У них плотный график, они играют в отборе. Когда мы с ними общались, они играли официальный матч. Пока что наши календари не совпадают. Если совпадут, мы бы сыграли с КНДР», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Сборная России отстранена от участие в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.