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Сегодня, 15:13

Митрофанов о матче России и Северной Кореи: «Мы бы сыграли, но календари не совпадают»

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил о несовпадении календарей сборной России и Северной Кореи.

«Будем ли мы играть с КНДР? У них плотный график, они играют в отборе. Когда мы с ними общались, они играли официальный матч. Пока что наши календари не совпадают. Если совпадут, мы бы сыграли с КНДР», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Сборная России отстранена от участие в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

Источник: РБ Спорт
Сборная КНДР по футболу
Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
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