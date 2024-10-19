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Сегодня, 18:50

Абена — слабое звено, Станкович перемудрил со схемой и составом. Сейчас «Спартак» и «Краснодар» — команды разного уровня

«Краснодар» разгромил «Спартак» в Москве
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Кевин Ленини (№ 6), Жоау Батчи (№ 11) и Виктор Са (№ 7) празднуют гол в матче «Спартак» — «Краснодар» (0:3) в Москве 19 октября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Красно-белые без шансов проиграли вернувшим себе первое место «быкам».
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:3
Краснодар

Если вынести за скобки кубковый турнир, который на групповой стадии все-таки остается вещью в себе, то из четырех последних матчей «Спартак» выиграл у «быков» три. Единственная победа южан на этом отрезке пришлась на период Владимира Ивича (2:0). Зато красно-белые кололи соперника, словно безжалостный тореадор. 4:1 в Краснодаре и сумасшедшие 4:3 в Тушине в позапрошлом сезоне. Плюс майский гол Зобнина в столице, который стал одним из самых чувствительных ударов по чемпионским амбициями черно-зеленых (1:0).

Манфред Угальде и&nbsp;Джон Кордоба. «Краснодар» разгромил «Спартак» в Москве. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Только все это не имело никакого значения в текущий момент, потому что даже в сравнении с игрой пятимесячной давности «Спартак» и «Краснодар» очень сильно изменились. Нынешние «быки» рождались весной в муках, переучиваясь с футбола Ивича, и в итоге Мурад Мусаев после невразумительного старта нашел золотую середину. Его команда разучилась проигрывать, и у нее нет никаких комплексов. ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Зенит» в рамках восьмиматчевой победной серии обыграны с суммарным счетом 8:1!

«Спартак» отстает от краснодарцев по умолчанию — как минимум потому, что Деян Станкович приступил к работе только четыре месяца назад. Периодически красно-белые выдают крутые матчи, но с соперниками топ-уровня пока не ладится. «Зенит» не удалось дожать в большинстве (0:0). С «Динамо» — и тоже при численном преимуществе — «Спартак» упустил победу (2:2), а «Локомотиву» и вовсе проиграл по всем статьям. Да еще и при неоднозначных кадровых решениях, каждое из которых оказалось провальным.

К игре с «Краснодаром» Станкович перестроился на схему с тремя центральными защитниками. И если это был план против Кордобы, то в нем довольно быстро обнаружилось слабое звено в лице Абены. Показательно, как колумбиец буквально смял суринамца в штрафной и с острого угла пробил в сантиметрах от цели. Да и Умярова, которого легко прошел открывший счет Ленини, не подстраховал именно Абена. А так как мяч вылетал из-под пятившегося к штрафной защитника, это еще и осложнило задачу Максименко.

Для многих игра Ленини в нынешнем сезоне — откровение. По факту же Пина (именно так его чаще называют за пределами России) сумел раскрыть свой потенциал. Обратный пример — Кастаньо, чьи возможности пока используются далеко не полностью. Для понимания потенциала колумбийца рекомендуется посмотреть матч отборочного цикла ЧМ-2026 против Бразилии. В случае же с Ленини откровением была игра на Кубке Африки-2024, после которой стало видно, на что он реально способен. Крутые голы с дальней дистанции там, кстати, тоже присутствовали.

После субботнего успеха игрока из Кабо-Верде «Спартак» в ответ не мог предложить ничего вплоть до концовки первого тайма. Маркиньос в роли латераля слишком много сил тратил на противодействие Виктору Са, Барко пропал с радаров, а Николсон не давал мощи в атаке, хотя в выбранной схеме связка ямайца с Угальде могла стать продуктивной. Да, в какой-то момент хозяева задвигались хорошо и осмысленно, проведя пару неплохих атак, но удар Рябчука после паса Мартинса на ленточке остановил Диего Коста.

Это — про уровень исполнителей. У одних Коста, у других — Абена. Игрок ротации в «Ференцвароше», который дикой ошибкой подарил гол регулярно забивающему в столице Са (ранее — «Динамо» и «Локомотиву») и сделал положение «Спартака» практически безвыходным. То, что Абена проваливается во втором кряду важном матче, не менее показательно, как и его замены в перерыве. Хотя глупо вешать всех собак на одного человека, который не сам себя ставит в состав. Тем более Станкович во втором тайме сменил не только двух игроков, но и схему.

То есть тренер признал собственную ошибку. Выбранная им расстановка не работала, и было бы странно, если бы случилось иначе, потому что в три защитника «Спартак» в этом сезоне еще не играл. Так какой смысл экспериментировать против самой сбалансированной на данный момент команды РПЛ?! Вопрос, само собой, риторический. А то, что москвичи во второй половине были активны и агрессивны, — тоже не показатель. Далеко не факт, что с привычной схемой игра сложилась бы иначе, потому как после перерыва при комфортном перевесе в два мяча «Краснодар» получил возможность не форсировать события и разумно играть по счету.

К тому же КПД хозяев оказался нулевым, и спасать — как и до перерыва — приходилось не Агкацеву, а Максименко. Промах Бонгонды с полутора метров — отдельная история. А закончилось все максимально логично. Просто «Спартак», воплощением бессилия которого стал автогол Медины, и выигравший девятый раз подряд «Краснодар» сейчас команды разного уровня. Одни на вершине таблицы, другие — позади на смахивающей на пропасть дистанции в 11 очков. Это, само собой, не приговор, и со временем «Спартак» может стать сильным не только против «Ростова», «Крыльев Советов» и «Факела». Но пока — то, что есть.

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
13
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
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Ахмат – Факел
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Пари НН – Ростов
 1 : 1
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 0 : 3
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 2 : 0
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
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Рубин – Динамо
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
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Маркус Вендел

Зенит

 8
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Алексей Батраков

Локомотив

 6
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 5
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Динамо Мх

 5 1 0
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Динамо

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 10 1 2
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