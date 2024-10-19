Абена — слабое звено, Станкович перемудрил со схемой и составом. Сейчас «Спартак» и «Краснодар» — команды разного уровня
Если вынести за скобки кубковый турнир, который на групповой стадии все-таки остается вещью в себе, то из четырех последних матчей «Спартак» выиграл у «быков» три. Единственная победа южан на этом отрезке пришлась на период Владимира Ивича (2:0). Зато красно-белые кололи соперника, словно безжалостный тореадор. 4:1 в Краснодаре и сумасшедшие 4:3 в Тушине в позапрошлом сезоне. Плюс майский гол Зобнина в столице, который стал одним из самых чувствительных ударов по чемпионским амбициями черно-зеленых (1:0).
Только все это не имело никакого значения в текущий момент, потому что даже в сравнении с игрой пятимесячной давности «Спартак» и «Краснодар» очень сильно изменились. Нынешние «быки» рождались весной в муках, переучиваясь с футбола Ивича, и в итоге Мурад Мусаев после невразумительного старта нашел золотую середину. Его команда разучилась проигрывать, и у нее нет никаких комплексов. ЦСКА, «Динамо», «Локомотив» и «Зенит» в рамках восьмиматчевой победной серии обыграны с суммарным счетом 8:1!
«Спартак» отстает от краснодарцев по умолчанию — как минимум потому, что Деян Станкович приступил к работе только четыре месяца назад. Периодически красно-белые выдают крутые матчи, но с соперниками топ-уровня пока не ладится. «Зенит» не удалось дожать в большинстве (0:0). С «Динамо» — и тоже при численном преимуществе — «Спартак» упустил победу (2:2), а «Локомотиву» и вовсе проиграл по всем статьям. Да еще и при неоднозначных кадровых решениях, каждое из которых оказалось провальным.
К игре с «Краснодаром» Станкович перестроился на схему с тремя центральными защитниками. И если это был план против Кордобы, то в нем довольно быстро обнаружилось слабое звено в лице Абены. Показательно, как колумбиец буквально смял суринамца в штрафной и с острого угла пробил в сантиметрах от цели. Да и Умярова, которого легко прошел открывший счет Ленини, не подстраховал именно Абена. А так как мяч вылетал из-под пятившегося к штрафной защитника, это еще и осложнило задачу Максименко.
Для многих игра Ленини в нынешнем сезоне — откровение. По факту же Пина (именно так его чаще называют за пределами России) сумел раскрыть свой потенциал. Обратный пример — Кастаньо, чьи возможности пока используются далеко не полностью. Для понимания потенциала колумбийца рекомендуется посмотреть матч отборочного цикла ЧМ-2026 против Бразилии. В случае же с Ленини откровением была игра на Кубке Африки-2024, после которой стало видно, на что он реально способен. Крутые голы с дальней дистанции там, кстати, тоже присутствовали.
После субботнего успеха игрока из Кабо-Верде «Спартак» в ответ не мог предложить ничего вплоть до концовки первого тайма. Маркиньос в роли латераля слишком много сил тратил на противодействие Виктору Са, Барко пропал с радаров, а Николсон не давал мощи в атаке, хотя в выбранной схеме связка ямайца с Угальде могла стать продуктивной. Да, в какой-то момент хозяева задвигались хорошо и осмысленно, проведя пару неплохих атак, но удар Рябчука после паса Мартинса на ленточке остановил Диего Коста.
Это — про уровень исполнителей. У одних Коста, у других — Абена. Игрок ротации в «Ференцвароше», который дикой ошибкой подарил гол регулярно забивающему в столице Са (ранее — «Динамо» и «Локомотиву») и сделал положение «Спартака» практически безвыходным. То, что Абена проваливается во втором кряду важном матче, не менее показательно, как и его замены в перерыве. Хотя глупо вешать всех собак на одного человека, который не сам себя ставит в состав. Тем более Станкович во втором тайме сменил не только двух игроков, но и схему.
То есть тренер признал собственную ошибку. Выбранная им расстановка не работала, и было бы странно, если бы случилось иначе, потому что в три защитника «Спартак» в этом сезоне еще не играл. Так какой смысл экспериментировать против самой сбалансированной на данный момент команды РПЛ?! Вопрос, само собой, риторический. А то, что москвичи во второй половине были активны и агрессивны, — тоже не показатель. Далеко не факт, что с привычной схемой игра сложилась бы иначе, потому как после перерыва при комфортном перевесе в два мяча «Краснодар» получил возможность не форсировать события и разумно играть по счету.
К тому же КПД хозяев оказался нулевым, и спасать — как и до перерыва — приходилось не Агкацеву, а Максименко. Промах Бонгонды с полутора метров — отдельная история. А закончилось все максимально логично. Просто «Спартак», воплощением бессилия которого стал автогол Медины, и выигравший девятый раз подряд «Краснодар» сейчас команды разного уровня. Одни на вершине таблицы, другие — позади на смахивающей на пропасть дистанции в 11 очков. Это, само собой, не приговор, и со временем «Спартак» может стать сильным не только против «Ростова», «Крыльев Советов» и «Факела». Но пока — то, что есть.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2