Обозреватель «СЭ» рецензирует сенсацию в Химках, уверенные победы «Динамо» и «Зенита», а также задает вопрос игрокам «Крыльев».

Супергостевой тур

Редко бывает, что из восьми матчей тура гости выигрывают пять, а хозяева — лишь один. Сейчас получилось именно так, а могло быть побед у гостей и еще больше, поскольку «Оренбург» отыгрался у «Крыльев» в самой концовке. Причем три встречи завершились в пользу приезжих команд с общим счетом 12:0. «Зенит» разгромил «Акрон» — 5:0, «Динамо» забило четыре безответных мяча «Рубину», «Краснодар» Мурада Мусаева — три «Спартаку». Правда, тут нужно отметить, что игра казанцев и бело-голубых де-факто проходила на нейтральном поле в Нижнем Новгороде, но формально хозяином считался «Рубин».

Вспоминаю наш давний разговор с Леонидом Слуцким, чей «Шанхай Шэньхуа», кстати, вышел в лидеры чемпионата Китая. Одна из мыслей тренера заключалась в том, что даже если матч завершился со счетом 5:0 или 4:0, в нем точно был момент, который мог бы все повернуть в совершенно другую сторону. В 12-м туре два из трех крупных результатов такие эпизоды в себе заключали.

О голевом моменте на исходе первого тайма матча «Спартак» — «Краснодар» я уже говорил вчера. Другое дело, что в любом случае «быки» владели преимуществом и создали гораздо больше моментов, чем красно-белые, и ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову усомниться в справедливости исхода. Тем не менее такой эпизод случился.

Как и в матче «Рубин» — «Динамо», когда в первые 15 минут второго тайма команда Рашида Рахимова при 0:2 здорово оживилась, зажала бело-голубых в своей штрафной и имела не один шанс вернуться в игру. А мы знаем, что если бело-голубые, даже уверенно поведя в счете, пропускают хотя бы один гол, для них это может оказаться фатальным. Но именно в отрезке, когда Казань смотрелась лучше всего, Фабиан Бальбуэна забил с углового, и потенциальный бунт был подавлен.

Все это произошло на фоне крайне неприятных известий для «Динамо» — на достаточно длительный отрезок выбыли защитник Милан Майсторович и опорник Диего Лаксальт. Хуже новостей для бело-голубых сложно было придумать — и тот, и другой вполне заслуживают званий ключевых игроков команды в своих амплуа. Квартет Андрей Лунев — Майсторович — Лаксальт — Константин Тюкавин назвал бы позвоночником «Динамо», и половины хребта клуб на несколько недель лишился. В этом плане для него победа, да еще и с крупным счетом, более чем своевременна. И осадок, оставшийся от проигрыша ЦСКА в последнем туре перед перерывом на сборные (да, счет был всего 1:2, но коллапс в обороне в первом тайме, который мог легко закончиться 0:5, из памяти не выветрился), у болельщиков должен хоть отчасти, но развеяться.

Игроки «Зенита» Андрей Мостовой, Клаудиньо и Нуралы Алип празднуют гол в матче с «Акроном». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Излишний романтизм «Акрона» против «Зенита» навеял философский вопрос

После замены Артема Дзюбы на шестой минуте матча «Акрон» — «Зенит» стало примерно понятно, чем все закончится. После ликвидации главной персональной интриги у хозяев при 0:0 еще был хороший момент, когда Нино выбил мяч из пустых ворот после удара Кирилла Данилина. А потом случился первый гол Андрея Мостового, как сказали бы в советском отчете о матче, «при полном попустительстве защитников» (внутри штрафной вокруг автора мяча была какая-то зона отчуждения) — и все, клочки по закоулочкам.

Исходя из результата матча в Самаре, «Зенит» — причем без Максима Глушенкова — вернулся за время перерыва на сборные к состоянию старта сезона. Ему все, в отличие от сентябрьских игр, давалось очень легко.

Но все же мне кажется, что эти 5:0 — больше результат действий «Акрона», который своим излишним романтизмом создал для «Зенита» условия наибольшего благоприятствования. У меня возникла аналогия: в 90-е такие же условия создавали такому же царю тех времен, «Спартаку», любившие атаковать «Уралмаш» и «Жемчужина». И доходило даже до 2:8 в Екатеринбурге в 93-м.

В таких матчах забивать надо тем, кому не забивается, и Мостовой с Артуром этим и воспользовались. А вот Александр Соболев, выйдя на замену, грохнул издали в перекладину. Ему с первым голом в чемпионате за новый клуб придется еще подождать.

Любопытная, кстати, тема — надо ли командам из нижней половины таблицы, которые предпочитают атаковать, в матче против чемпиона придерживаться своей философии или адаптироваться под суровую реальность? Споры об этом ведутся десятки лет. Мне нравится «Акрон» и его стремление играть в атаку, но надо же как-то соизмерять уровень мастерства игроков и варьировать тактику в зависимости от соперника.

Не говорю, что единственный вариант — парковать автобус. Но играть максимально плотно, компактно, не допускать разрывов между линиями, мгновенно переключаться на оборону при потере мяча, да и не терять безответственно эти самые мячи — азбука игры, которую «Акрон» в пятницу напрочь забыл. Он играл с «Зенитом», словно с командой из середины или низа таблицы. Вот и получал один за другим.

Через тур махачкалинское «Динамо» наверняка будет действовать с сине-бело-голубыми совсем по-другому. И думаю, что интриги в этом матче будет намного больше.

Игроки «Химок» Никита Кокарев и Георгий Джикия празднуют победу в матче против «Локомотива». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сенсацию в Химках обеспечил не только дубль Бакаева, но и отличный дебют в основе Джикии

Настоящая сенсация в туре случилась всего одна — как раз-таки единственная победа хозяйской команды. Честно говоря, с трудом мог себе представить, чтобы «Химки» обыграли нынешний «Локомотив». Но вот что значит молодость команды — она же нестабильность. Пауза на сборные больше всего подействовала на клуб, на который не должна была подействовать — ведь в стартовом составе красно-зеленых всего два легионера. Но перерыв лишил железнодорожников куража — и узнать их в этом туре было невозможно.

Дубль Зелимхана Бакаева, который реанимирует карьеру в Подмосковье, — безусловно, главная причина победы «Химок». Причем оба мяча были забиты хорошими плотными ударами с разных ног. Многие уже забыли, сколько надежд вкладывалось в старшего Бакаева времен начала его профессиональной карьеры в «Спартаке», когда он и забивал, и отдавал, и «десятку» в молодом возрасте получил. У красно-белых его звездочка закатилась быстро, в «Зенит» вообще непонятно, зачем с той конкуренцией было переходить. После командировки на Ближний Восток случилось возвращение в Россию, в клуб рангом пониже — и оказалось, что у Зелимхана все не так безнадежно.

Но не менее важно, что первый матч в основе «Химок», и очень уверенно, провел Георгий Джикия. Экс-капитан «Спартака» составил с Александром Филиным пару центральных защитников (кстати, для аутсайдеров игра против явного фаворита в четыре защитника — явление в России не столь частое), и оба они — левши.

Эта тема, когда Джикия со Срджаном Бабичем не смогли уместиться в составе «Спартака», была широко обсуждаемой — однако, как видим, наличие двух левоногих центральных защитников не помешало «Химкам» провести сухой матч не с кем-нибудь, а с «Локомотивом». Если кто-то забыл, что Джикия — классный футболист, он всем об этом напомнил. Безусловно, после значительного пропущенного отрезка, проведенного без команды, Георгию потребовалось время, чтобы набрать кондиции — но результат за один матч уже очевиден.

И ведь не сказать, что «Химкам» подфартило. Да, первый гол Бакаева стал результатом первого удара химчан в створ ворот — тем не менее «Локо» в атаке был гораздо менее острым, чем мы привыкли его видеть. Домашняя работа штаба Франка Артиги тут несомненна, и разговоры о смене тренера после такого на какое-то время должны поутихнуть. В то же время давайте вспомним победу «Оренбурга» в первом туре над «Спартаком» — и последующую неудачную серию, которая перед паузой на сборные привела к отставке другого испанского тренера, Давида Деограсии. Так что улететь в небеса этот выигрыш у «Локомотива» команде из ближайшего Подмосковья точно не должен позволить — тем более что даже из зоны стыков «Химки» не вышли, хоть и сравнялись по очкам с махачкалинским «Динамо».

Нападающий Тамерлан Мусаев празднует гол в матче с махачкалинским «Динамо». Фото ПФК ЦСКА

История форварда Мусаева показала, что умным людям интервью не мешают

Дагестанская команда продолжила серию «низовых» матчей — букмекеры так называют встречи, в которых забивается меньше трех мячей. «Верховых» у футболистов Хасанби Биджиева в этом чемпионате не было еще ни одной!

0:1 дома от топ-клуба, в данном случае с ЦСКА, — такой результат встречается у махачкалинцев не в первый раз. Всего два тура назад точно так же завершился их матч с «Динамо». При отличной для клуба из нижней половины таблицы организации игры, физподготовке, тактической выучке дагестанцам явно не хватает исполнительского мастерства впереди, а сзади одна ошибка часто решает все.

На днях с большим удовольствием прочел интервью с Тамерланом Мусаевым. Был в шоке — позитивном, конечно — от такой степени погруженности игрока в тактику, в нюансы «физики», вообще во все, что касается футбола, от супертщательного отношения к своему организму. И стало ясно — отсюда и весь прогресс нападающего, который перешел из «Балтики» в ЦСКА, в течение последнего года. Честно говоря, не представлял, что у нас такие футболисты бывают. Одним поклонником у Мусаева с этого момента стало больше.

А в субботу вечером этот форвард продавил всех и забил единственный гол в очень сложной и вязкой игре ЦСКА в Махачкале. Правда, перед тем с его стороны был толчок в спину, но судьи не сочли его достаточным для назначения штрафного. Или решили, что защитник умышленно бежал без мяча блокировать Мусаева и сначала нарушал правила махачкалинец.

Важно, что после выхода интервью у Тамерлана не начался спад и не пропали голы. Футболисты же — люди суеверные, и он мог бы подобное воспринять в таком духе, что откровенничать с прессой не стоит. Теперь этого не будет. И слава Богу.

Марко Николич же, встречаясь с крайне неприятным соперником, лишний раз доказал, что умеет стабильно набирать очки в матчах с оппонентами рангом ниже. При этом ЦСКА ни в чем изрядно не превосходил махачкалинский клуб, но результат тем не менее достигнут. Нельзя сказать, что дележка четвертого-пятого мест с «Динамо» при отставании на четыре очка от третьего, «Локомотива», — успех для армейцев. Но в отличие от идущего шестым «Спартака», которого определенно лихорадит, у ЦСКА виден прогресс и вектор к совершенствованию.

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири и полузащитник «Ахмата» Амин Талаль. Фото ФК «Факел»

«Ахмат» — «Факел» — матч-образец, как должны играть и рубиться аутсайдеры

Два аутсайдера РПЛ, «Ахмат» с «Факелом», неожиданно сыграли в Грозном в достаточно открытый футбол, хотя я ожидал либо 1:0 в пользу хозяев, либо нулевой ничьей. А тут Воронеж в меньшинстве на выезде забил победный гол — 3:2!

Алексей Каштанов, у которого после перехода в «Факел» из вылетевшего «Урала» до этого матча было 0+0, сделал дубль и после тонкого паса Евгения Маркова (оба форварда вышли на замену) на четвертой добавленной минуте стал автором решающего мяча. Причем незадолго до этого в одном эпизоде «Факел» лишился двух центральных защитников — одного удалили, другой сломался. Хорошо, что у гостей оставалась замена, иначе им вообще пришлось бы играть вдевятером.

Но при таких раскладах я думал, что у команды Сергея Ташуева появляется хороший шанс дожать соперника. А получилось — наоборот. Награда «Факелу» и его главному тренеру Дмитрию Пятибратову за то, что решил в этой ситуации не отбиваться, а идти вперед. Каштанов был в паре сантиметров от офсайда, но у защитника одна нога оказалась ближе к своим воротам, и праздновать после точного удара нападающий «Факела» побежал к своим болельщикам не впустую.

Матч в Грозном приятно удивил. Это был и не дворовой футбол, и не тоска зеленая. А была здоровая мужская заруба, при этом смелая с обеих сторон, где и тот, и другой клубы хотели выиграть, а не сгонять 0:0 или случайно запихнуть какой-то один шальной гол. В Грозном и кости трещали, и сетки трепетали, и спорные судейские моменты были, причем с решениями не в одну сторону. Таким и должен быть футбол команд из нижней части таблицы.

Да, у «Ахмата», который так пока ни разу в чемпионате и не выиграл, и возвращение Сергея Ташуева в этом плане ничего не изменило, — кажется, большие проблемы. Но за такой матч если рука и поднимается за что-то его упрекнуть, так только за несработавшие замены.

Остается посочувствовать Игорю Осинькину за упущенную победу в уже фактически выигранной встрече в Оренбурге. Долгое время «Крыльям» удавалось практически все, и уверенные 2:0 на выезде за 20 минут до конца не давали оснований ожидать от концовки какой-либо интриги. Но оренбуржские южноамериканцы обеспечили новому главному тренеру Владимиру Слишковичу относительно успешный дебют, тогда как игрокам самарцев хочется задать вопрос — если вы играете за Осинькина, можно делать это все 90 минут матча?

Произошедшее в Оренбурге подчеркивает как раз то, о чем я говорил применительно к матчу «Рубин» — «Динамо». Одна из двух этих встреч завершилась 2:2, другая — 0:4, а ведь точка отсчета была одна и та же — 0:2 к перерыву. Команда Рахимова была окончательно взята после третьего гола на 63-й, а «Оренбург» ожил после своего первого результативного удара на 72-й. Две эти разновекторные истории лишний раз подчеркивают, что матч длится 90 минут плюс компенсированное время. И за них в любой момент может произойти все что угодно. Главное — одним заранее не сдаваться, а другим — не расслабляться ни на секунду.