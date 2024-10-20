Два пенальти и слезы дебютанта. «Динамо» в Нижнем разгромило «Рубин»

Бело-голубые обыграли казанцев — 4:0.

«Рубин» и «Динамо» подошли к очной встрече с ворохом проблем. У казанцев всего пять очков в последних пяти турах, матч с бело-голубыми из-за дисквалификаций пропускали Тесленко и главная ударная сила — Даку. А по медицинским соображениям — Чуни, Юкич, Грицаенко и Нигматуллин. Да еще из-за форума БРИКС пришлось играть не дома, а на нейтральном поле — в Нижнем Новгороде.

У москвичей немногим лучше — болезненное поражение от ЦСКА, которое отдалило команду от лидирующей тройки, при провальной игре, да еще и потеря на несколько недель трех игроков стартового состава — Дасы, Майсторовича и Лаксальта. При этом уругваец и серб практически незаменимы, они были с отрывом лучшими в центре обороны и опорной зоне. Да и капитану сборной Израиля нет равноценной альтернативы — в Нижнем Личка выпустил направо в оборону Кутицкого, который всю жизнь играл в центре. Жертвами же провала с ЦСКА стали Скопинцев и Карраскаль, отправившиеся в запас.

«Динамо» со своими сложностями справилось лучше. Причем удачно пошло с самого начала: резкая атака уже на 3-й минуте принесла пенальти — Ходжа в штрафной свалил Фомина. Тюкавин предыдущей попыткой не забил «Оренбургу», но тогда повезло — случился автогол после спасения голкипера. А у Ставера, наоборот, воспоминания о последнем 11-метровом хорошие — отразил удар Тодоровича из «Ахмата». Однако на сей раз динамовский форвард все сделал уверенно — 1:0.

А на 38-й минуте с «точки» забил Артур — 2:0. Это юный Энри Мукба случайно рукой попал по мячу в своей штрафной. Рахимов тут же заменил 19-летнего уроженца абхазской Гудауты, а тот расплакался на скамейке — для защитника это был дебют на высшем уровне.

Кроме этих двух хайлатов, в первом тайме почти ничего яркого не случилось. Равная вязкая игра с обилием борьбы и старания, но минимумом опасных моментов.

А вот после перерыва игра раскочегарилась, раскрылась, пошли атака на атаку. Удар Кабутова чуть не замкнул Фамейе, опасно били Вада, Фернандес и Нгамале. Чувствовалось, что скоро гол будет, причем непонятно — в какие ворота.

Больше повезло динамовцам: навес Чавеса, удар головой Бальбуэны, поехавшая нога Ставера, не позволившая оттолкнуться от газона, — 3:0 на 63-й минуте. Это уже был нокаут, Личка позволил себе почти сразу убрать Бителло и Тюкавина.

Могло для «Рубина» закончиться все совсем уж печально, но из трех выходов один на один — Маухуба, Гладышева и Карраскаля — голом завершился только удар россиянина. 4:0.

«Динамо» чуть поправило дела в таблице — после поражения «Локомотива» от «Химок» до тройки теперь четыре очка. «Рубин» же не использовал шанс приблизиться вплотную к идущему на шестом месте «Спартаку».