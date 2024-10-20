Два пенальти и слезы дебютанта. «Динамо» в Нижнем разгромило «Рубин»
«Рубин» и «Динамо» подошли к очной встрече с ворохом проблем. У казанцев всего пять очков в последних пяти турах, матч с бело-голубыми из-за дисквалификаций пропускали Тесленко и главная ударная сила — Даку. А по медицинским соображениям — Чуни, Юкич, Грицаенко и Нигматуллин. Да еще из-за форума БРИКС пришлось играть не дома, а на нейтральном поле — в Нижнем Новгороде.
У москвичей немногим лучше — болезненное поражение от ЦСКА, которое отдалило команду от лидирующей тройки, при провальной игре, да еще и потеря на несколько недель трех игроков стартового состава — Дасы, Майсторовича и Лаксальта. При этом уругваец и серб практически незаменимы, они были с отрывом лучшими в центре обороны и опорной зоне. Да и капитану сборной Израиля нет равноценной альтернативы — в Нижнем Личка выпустил направо в оборону Кутицкого, который всю жизнь играл в центре. Жертвами же провала с ЦСКА стали Скопинцев и Карраскаль, отправившиеся в запас.
«Динамо» со своими сложностями справилось лучше. Причем удачно пошло с самого начала: резкая атака уже на 3-й минуте принесла пенальти — Ходжа в штрафной свалил Фомина. Тюкавин предыдущей попыткой не забил «Оренбургу», но тогда повезло — случился автогол после спасения голкипера. А у Ставера, наоборот, воспоминания о последнем 11-метровом хорошие — отразил удар Тодоровича из «Ахмата». Однако на сей раз динамовский форвард все сделал уверенно — 1:0.
А на 38-й минуте с «точки» забил Артур — 2:0. Это юный Энри Мукба случайно рукой попал по мячу в своей штрафной. Рахимов тут же заменил 19-летнего уроженца абхазской Гудауты, а тот расплакался на скамейке — для защитника это был дебют на высшем уровне.
Кроме этих двух хайлатов, в первом тайме почти ничего яркого не случилось. Равная вязкая игра с обилием борьбы и старания, но минимумом опасных моментов.
А вот после перерыва игра раскочегарилась, раскрылась, пошли атака на атаку. Удар Кабутова чуть не замкнул Фамейе, опасно били Вада, Фернандес и Нгамале. Чувствовалось, что скоро гол будет, причем непонятно — в какие ворота.
Больше повезло динамовцам: навес Чавеса, удар головой Бальбуэны, поехавшая нога Ставера, не позволившая оттолкнуться от газона, — 3:0 на 63-й минуте. Это уже был нокаут, Личка позволил себе почти сразу убрать Бителло и Тюкавина.
Могло для «Рубина» закончиться все совсем уж печально, но из трех выходов один на один — Маухуба, Гладышева и Карраскаля — голом завершился только удар россиянина. 4:0.
«Динамо» чуть поправило дела в таблице — после поражения «Локомотива» от «Химок» до тройки теперь четыре очка. «Рубин» же не использовал шанс приблизиться вплотную к идущему на шестом месте «Спартаку».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|0 : 1
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 2
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|0 : 4
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2