«СЭ» поговорил с легендой грозненского клуба и экс-зенитовцем.

Маурисио провел 8 лет в России, у бывшего полузащитника «Ахмата» и «Зенита» почти 200 матчей в РПЛ.

«СЭ» поговорил с 36-летним полузащитником о периоде в «Ахмате» и «Зените», подарке Рамзана Кадырова, о том, почему Роберто Манчини не рассчитывал на игрока и чему Станислав Черчесов научил бразильца.

«В 2020 году агент разговаривал с Николичем»

— Маурисио, первый вопрос — где вы сейчас играете?

— Сейчас в Бразилии, в клубе «Атлетик». Это молодой проект, которому только восемь лет. До этого клуб был любительским, а теперь мы обеспечили себе выход во второй по силе дивизион страны.

— Почему решили перейти в клуб третьего дивизиона Бразилии?

— Мне очень понравилась инфраструктура клуба. Видно, что это очень амбициозный проект, у которого большие цели. И самое главное, что для этих целей есть все необходимое. Очень рад вернуться в Бразилию спустя пятнадцать лет игры зарубежом.

— А были варианты вернуться в Россию?

— Вариантов вернуться в Россию после моего ухода из «Родины» зимой 2023 года не было. Может быть, какие-то клубы интересовались, но никто не обратился ко мне или моему агенту.

— Из «Зенита» вы ушли в 2017-м, а вернулись в Россию в 2022-м — в «Родину» из первой лиги, а между этим выступали в Греции. За эти пять лет вариантов из РПЛ не было?

— Мой агент общался с несколькими клубами из России. В 2020 году шли активные переговоры, но в итоге трансфер не состоялся, потому что тогда был коронавирус, было трудно переезжать из одной страны в другую.

— Тогда писали об интересе «Локомотива».

— Мой агент разговаривал тогда с главным тренером команды Марко Николичем. Но точно не знаю, кто отказался от трансфера — тренер или руководство «Локомотива».

— Сейчас следите за матчами РПЛ?

— Трудно следить, все-таки у нас разные часовые пояса. Но я постоянно читаю новости на сайте «СЭ», слежу за «Ахматом» и «Зенитом». Раньше, когда играл в Европе, часто смотрел матчи российского чемпионата.

Маурисио. Фото ФК «Ахмат»

«Кадыров называл меня легендой «Терека»

— Как вспоминаете время в «Ахмате» (клуб до 2017 года назывался «Терек». — Прим. «СЭ»)?

— Для меня это был отличный период, всем благодарен за тот этап карьеры. Я переехал в Россию в двадцатилетнем возрасте, когда ничего не знал о стране и языке. Но работники и руководители клуба, партнеры, люди в Чечне все время помогали мне. Научился многим футбольным и человеческим качествам.

— Кто вам помогал в адаптации в России?

— Эктор Бракамонте. Он был для меня отцом, когда я переехал в Россию, — учил русскому языку, подсказывал в игровых эпизодах. Повторюсь, мне же было всего двадцать лет, я был молодым и неопытным. А Эктор — лидером и душой того «Терека», его все уважали. До сих пор помню, как дебютировал за клуб.

— Это же было в Новосибирске.

— Да, мы тогда победили «Сибирь» 2:0, но было ужасно холодно. Наверное, тогда была самая низкая температура на моей памяти. Не понимал, что я там делаю. Спросил у Эктора: «Как ты привык к этому морозу?» Он ответил: «Немного подожди, тоже привыкнешь». Потом мы пошли в раздевалку, все танцевали и радовались. Я тоже этого не понял и спросил об этом у Бракамонте, а он ответил: «Сейчас придет руководитель». К нам в раздевалку пришел один из главных руководителей «Терека». Он нас похвалил и выдал небольшие подарки. Уже не помню какие, но партнеры были очень рады.

— А Рамзан Кадыров к вам в раздевалку заходил?

— Несколько раз было. Но у меня есть другая история про него. В 2014 году Кадыров устроил командный ужин в своей резиденции. И каждому игроку, члену тренерского штаба и персонала вручал медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». Вызывают меня, а медали нет. Спрашиваю у Кадырова: «А где медаль?»

— Что он тебе ответил?

— Он мне подарил коробку, в которой были бутсы с бриллиантами. Я пошутил, что это не медаль, а он назвал меня легендой «Терека». Это самый лучший подарок, который я получал в жизни. Потом еще и медаль получил.

— Где сейчас тот подарок и медаль?

— Храню их у себя в Бразилии. Когда мне их вручили, то понял, насколько сильно меня уважают в Грозном. Еще раз скажу, что для меня все руководители, персонал клуба и игроки стали большой семьей, которую очень уважаю. С ними никогда не было проблем.

— А ты играл когда-нибудь с Кадыровым в футбол?

— Да, конечно. Вообще Кадыров очень любит футбол и клуб «Ахмат». Помню, как один раз во время двусторонки он решил сыграть с нами. Прошло несколько минут, а мяч все не доходит до Кадырова. Сразу же хочу сказать, что футболисты не специально так делали. И в какой-то момент Кадыров закричал: «Почему вы не пасуете на меня? Я хочу играть в футбол — дайте мне мяч!» После этого практически каждая передача шла на него (смеется).

— Какой тренер был самым важным для тебя в карьере?

— Безусловно, Рашид Рахимов. Он очень серьезно относился к тренировочному процессу, ставил цель победить в каждом матче. И очень сильно злился в раздевалке, когда мы не добивались положительного результата. Рашид Маматкулович много общался с игроками индивидуально. Я очень многому научился у Рахимова, он всегда верил в меня.

— А как тебе работа под руководством Черчесова в «Ахмате»?

— Он был очень строгим тренером, в команде было мало шуток при нем. Но под его руководством я научился дисциплине и играть на нескольких позициях после одной истории.

— Что это была за история?

— Во-первых, я был неопытным футболистом, поэтому бегал на разных участках поля без особой системы. Черчесов научил меня чувствовать момент и правильно занимать позицию. А во-вторых, у нас с ним состоялся серьезный разговор. Я всю свою жизнь играл «под нападающим». Но когда Черчесов пришел в «Терек», сразу перевел меня ближе к центру поля. После одной из тренировок я попросил тренера вернуть меня на родную позицию, умолял об этом. Но Черчесов сразу ответил категорично: «Нет!»

Он мне объяснил, что есть тренер, а есть футболист. И второй обязательно должен выполнять требования первого и никак иначе. Спустя время понял, что эта история сделала меня крепче. А еще я научился играть на нескольких позициях.

Фото ФК «Зенит»

«Я на 99 процентов был игроком «Шальке»

— Почему вы покинули «Терек» зимой 2016 года?

— Когда я уходил из клуба, то хотел сделать шаг вперед в карьере, попробовать себя в Европе, все-таки пять с половиной лет — это большой отрезок в одной стране и команде для футболиста.

— Какие были варианты в Европе?

— Интерес был от команд из Испании и Германии. Точно знаю, что мной интересовал «Шальке». Я даже отправился в Гельзенкирхен, чтобы завершить переход.

— Почему трансфер сорвался?

— Спустя несколько дней руководство «Шальке» сказало мне лететь отдыхать в Бразилию. Я на 99 процентов был игроком этого клуба, контракт должны были вот-вот подписать. Мы с агентом пообщались с президентом, генеральным директором и главным тренером немецкого клуба, все было отлично. Но прошло около месяц, я по-прежнему сидел в Бразилии, а из «Шальке» мне никто не позвонил. Надоело ждать, хотел играть, поэтому сказал агенту искать новый клуб.

— А когда появился вариант с «Зенитом»?

— Мы рассматривали варианты в Испании. И как-то одному из моих агентов позвонил спортивный директор «Зенита» (Хенк ван Стее. - Прим. «СЭ»). Когда он узнал, что я без клуба, то сразу захотел меня подписать. Так и получился мой переход в «Зенит», хотя мы с ними не вели долгих переговоров, как с «Шальке».

Роберто Манчини. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Понял, что пора менять клуб, при Манчини не получу шанса в «Зените»

— Как оцените свой период в «Зените»?

— Мне очень нравилось играть за такой большой клуб. Я сделал серьезный шаг в карьере. Перешел в топ-клуб, играл в еврокубках и выигрывал трофеи — Кубок и Суперкубок. Скажу честно, когда получил предложение из Питера, то не мог поверить в это, не ждал такого развития событий. Тогда в команде было много высококлассных футболистов: Халк, Кришито, Витсель, Данни и остальные. Все они играли за свои национальные сборные, а Маурисио был только в «Тереке».

— Сразу же наши общий язык с Андре Виллаш-Боашем?

— Да, он очень открытый человек и тренер. До сих пор помню, как он встретил в гостинице Санкт-Петербурга и сказал, что я могу обращаться к нему в любое время. Было очень приятно. У него было хорошее отношение ко всем футболистам. Молодой или опытный, основной или резервист — для Андре не имело значения.

Плюс меня отлично приняла команда. Так как до «Зенита» я провел пять с половиной лет в России, то уже был знаком со многими ребятами. А они мне очень помогли с адаптацией в клубе и городе.

— Но после ухода Виллаш-Боаша при Луческу ты стал играть меньше. Почему?

— Это хороший вопрос. При Виллаш-Боаше постоянно играл. При Луческу свой подход к делу не менял, все время тренировался и отдавал все силы на поле. При Мирче в раздевалке изменилась атмосфера в худшую сторону. Она стала плохой. Луческу был слишком эгоистичным и закрытым. Если с Виллаш-Боашем могли поговорить, обсудить некоторые игровые моменты, то при Мирче такого не было.

— С какими чувствами покидали «Зенит»? Ведь следующий тренер Манчини даже не дал тебе шанса.

— Была очень неприятная ситуация. Я находился в отпуске, а спортивный директор «Зенита» позвонил моему агенту и сказал: «Манчини не хочет видеть Маурисио в команде. Вам нужно искать новые варианты». И так было еще с 10-12 игроками команды. Я очень удивился и расстроился, ведь Роберто ни разу не видел меня в тренировочном процессе. Не знал мои сильные и слабые стороны... Пришел и сразу же стал менять состав.

— Манчини с тобой вообще не разговаривал?

— У нас состоялся один разговор в начале летних сборов, но тренер не поменял своего мнения. Тогда понял, что пора искать новый клуб, при Манчини я не получу шанса в «Зените».

Маурисио и Артем Дзюба. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Когда Дзюба хотел поговорить, то кричал: «Иди сюда, Маурисиньо»

— После ухода Манчини пришел Семак, который становится чемпионом России уже в шестой раз подряд.

— Я пересекался с Семаком в «Зените», он был тогда ассистентом главного тренера, часто подсказывал нам на тренировках. А учитывая, что у нас с ним одинаковые позиции на поле, то я получил новые знания. Рад за Семака, за его достижения в «Зените». Шесть чемпионств подряд — это отличный показатель. Он очень хороший человек, с ним никогда не было проблем и конфликтов.

— Хорошо ли для РПЛ, что «Зенит» шесть лет подряд становится чемпионом?

— Для «Зенита», конечно, шесть чемпионств подряд — это отличный показатель. Но для чемпионата, наверное, нет. Видно, что уровень лиги упал. Раньше было очень много высококвалифицированных игроков. У «Зенита» — Халк, Витсель и Данни. У «Динамо» — Самба, Кураньи и Вальбуэна. У ЦСКА — Думбия, Муса и Вагнер Лав. И таких клубов было пять-шесть, высочайшая конкуренция за чемпионство. Сейчас такого нет, у «Зенита» очень сильный состав, разница с другими командами существенная.

— С тобой в «Зените» играл Артем Дзюба. Общаешься с ним?

— Сейчас редко с ним общаюсь. У меня всегда были отличные отношения с российскими игроками в «Ахмате» и «Зените». Артем — очень веселый парень, лидер команды, с ним никаких проблем не возникало. Например, когда он хотел со мной поговорить, то кричал: «Иди сюда, Маурисиньо». А я ему отвечаю: «Ты не бразилец, говори правильно. Меня зовут Маурисио» (смеется).

— Дзюба, кстати, близок к рекорду Лоськова по системе «гол + пас» в чемпионате России.

— Слышал об этом. Ему осталось сделать шесть голевых действий. Уверен, что он побьет рекорд Лоськова уже в этом сезоне.

Маурисио. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«Россия — это родная для меня страна, мой второй дом»

— Было много разговоров о вашем российском гражданстве. Писали, что вы должны его были получить в 2020 году. Почему не получилось?

— Я действительно мог получить российское гражданство. Хотел еще сыграть за сборную России, но был заигран за молодежную сборную Бразилии U-17 на чемпионате мира-2005. Поэтому у меня не было возможности поменять спортивное гражданство. Но российский паспорт действительно хотел получить и до сих пор думаю об этом.

— Когда в последний раз были в России?

— В последний раз в России был в 2022 году, когда играл за «Родину». Но хочу снова посетить эту прекрасную страну, показать своей семье, где я играл и долгое время жил.

— Можешь ли назвать Россию родной для себя страной?

— Конечно, Россия — это родная для меня страна. Здесь прошли замечательные восемь лет моей жизни. Если скажу наоборот, то солгу. Россия — мой второй дом, сто процентов.

— Представляешь, что будешь работать в России после завершения карьеры?

— Сейчас мне 36 лет. Я очень хотел вернуться в Бразилию и играть здесь. Тут моя семья, мои родственники и друзья. Рад здесь находиться. Но в то же время думал о возможном возвращении в Россию, чтобы там завершить профессиональную карьеру. В футболе каждый день что-то меняется — сегодня одно, завтра совершенно другое. Посмотрим.

Если в будущем будут варианты с возвращением в Россию, то с радостью поеду играть. Мне кажется, что это будет красивой историей.