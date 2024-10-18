Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:10

«Зенит» раскромсал «Акрон». Ранняя замена Дзюбы надломила красно-черных

«Зенит» разгромил «Акрон» в РПЛ
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Зенита» празднуют гол в ворота «Акрона».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Дубль Мостового позволил чемпиону увезти победу из Самары.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
18 окт, 18:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
0:5
Зенит

Неоправданные ожидания

Матч между «Акроном» и «Зенитом» по вывеске мало чем отличается от обычных игр сине-бело-голубых с середняками и аутсайдерами. Новички РПЛ еще только начинают писать свою историю в элите российского футбола, поэтому пока встречи этих команд сложно назвать принципиальными.

Зато принципиальна дуэль Артема Дзюбы с Сергеем Семаком и «Зенитом»: один из лучших бомбардиров в истории петербургского клуба до сих пор таит обиду на него и на главного тренера за не самое красивое прощание в 2022 году.

Дзюба вполне мог сыграть в кубковом матче в Санкт-Петербурге в начале октября, но не попал в заявку — Заур Тедеев решил дать ветерану передышку. На этот раз Артем оказался в основе... Но был заменен уже на 10-й минуте.

Артем Дзюба. Дзюба получил травму в начале матча с «Зенитом». Противостояние с Семаком и Соболевым снова придется отложить

Травма на пустом месте

Чрезвычайно обидно, что такая афиша оказалась сорвана. Но это факт. Дзюба в самом начале встречи получил мышечное повреждение и покинул газон еще до того, как его сменщик Беншимол вышел на замену. Форвард «Акрона» запомнился только выразительным взглядом на победительницу конкурса «Миссис красота — 2024» Александру Нехорошеву, которая совершала символический удар перед стартовым свистком. Этот взгляд уже разлетелся по соцсетям на мемы.

Но, конечно, смешного мало. Особенно для Дзюбы и «Акрона». С уходом Артема красно-черные потеряли больше, чем просто игрока: очевидно, что мотивированный и заряженный Дзюба способен существенно повлиять на всю команду, а без него «Акрон» будто бы преждевременно потух.

Дубль Мостового

Хотя первый голевой момент в матче создали именно хозяева: на 15-й минуте Данилин замахом дезориентировал пару соперников, но Нино вынес мяч с линии ворот. А следом «Зенит» забил: Клаудиньо вывел Мостового на удар, и Андрей открыл счет.

Гол случился вовремя для гостей: при счете 1:0 в свою пользу невская команда слегка расслабилась, но вновь включилась сразу же после допущенного у своих ворот опасного момента. На этот раз к голу близко подобрался Беншимол, но Латышонок сложился и не дал забить африканцу. И опять «Зенит» сразу же показал сопернику, что такое класс: Мостовой оформил дубль.

Для Андрея это очень важные голы, потому что он утратил место в основе «Зенита», но из-за травмы Глушенкова, неоднозначной формы Соболева и лимита вышел в стартовом составе на матч с «Акроном». И доказал, что все еще конкурентоспособен.

Логичный исход

Еще до перерыва «Зенит» окончательно развеял все сомнения об исходе встречи: теперь уже Дуглас Сантос прострелил на Кассьерру, который легко сделал счет 0:3. Образцовая реализация «Зенита» в первом тайме: три удара в створ — три гола.

Уже на 48-й минуте гости обязаны были еще увеличивать разрыв: Мостовой отобрал мяч на чужой половине поля и выложил его Венделу — тот чудом послал мяч выше. Но вскоре счет все равно изменился: Клаудиньо сделал изумительную передачу на Лусиано, который забил уже пятый мяч в чемпионате, хотя стартовал в нем только в 7-м туре. До лидирующих в снайперской гонке Батракова и Глушенкова — всего пара голов.

Мостовой был близок к хет-трику на исходе часа: он даже отправил мяч в ворота, но гол отменили из-за офсайда у Кассьерры.

В последние полчаса «Зенит» включил автопилот. Да, петербуржцы продолжали создавать моменты, но делали это с ленцой и зевая. Однако после удаления Савичева на 75-й минуте гости активизировались, ведь появилось больше пространства: моменты были у Клаудиньо, Мантуана, вышедший на замену Соболев попал в перекладину. А забил Артур — идеально попал под дальнюю штангу.

Лончар в ответ попытался забить гол престижа, но лишь сотряс перекладину дальним ударом, а финальный свисток Евгения Буланова констатировал грустный для «Акрона» исход. Тольяттинцы в очередной раз в этом сезоне крупно проиграли гранду, теперь — «Зениту». А сине-бело-голубые минимум на сутки вернулись на первое место.

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
ФК Зенит
Читайте также
Янис Тимма приехал в Москву, чтобы помириться с Седоковой
Министру спорта Дегтяреву отдают всю власть в российском спорте: Трапищев выдвинул его на пост главы ОКР, Путин поддержал. Что скажет МОК?
Путин сообщил о решении не ехать на саммит стран G20 в Бразилии
Путин заявил о готовности РФ продолжать борьбу с НАТО
Председатель «Промсвязьбанка» Фрадков может возглавить федерацию легкой атлетики
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Популярное видео
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: «Спартак» — «Краснодар», «Акрон» — «Зенит» и другие матчи
«Ахмат» — «Факел»: гости быстро сравняли счет
«Спартак» — «Краснодар». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Ахмат» — «Факел»: Талал открыл счет
РПЛ, расписание и результаты 12-го тура: «Спартак» — «Краснодар», «Химки» — «Локомотив» и другие матчи
«Зенит» разгромил «Акрон». Онлайн-трансляция матча РПЛ
«Акрон» — «Зенит»: видео голов матча 12-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 - : -
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости