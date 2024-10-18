«Зенит» раскромсал «Акрон». Ранняя замена Дзюбы надломила красно-черных
Неоправданные ожидания
Матч между «Акроном» и «Зенитом» по вывеске мало чем отличается от обычных игр сине-бело-голубых с середняками и аутсайдерами. Новички РПЛ еще только начинают писать свою историю в элите российского футбола, поэтому пока встречи этих команд сложно назвать принципиальными.
Зато принципиальна дуэль Артема Дзюбы с Сергеем Семаком и «Зенитом»: один из лучших бомбардиров в истории петербургского клуба до сих пор таит обиду на него и на главного тренера за не самое красивое прощание в 2022 году.
Дзюба вполне мог сыграть в кубковом матче в Санкт-Петербурге в начале октября, но не попал в заявку — Заур Тедеев решил дать ветерану передышку. На этот раз Артем оказался в основе... Но был заменен уже на 10-й минуте.
Травма на пустом месте
Чрезвычайно обидно, что такая афиша оказалась сорвана. Но это факт. Дзюба в самом начале встречи получил мышечное повреждение и покинул газон еще до того, как его сменщик Беншимол вышел на замену. Форвард «Акрона» запомнился только выразительным взглядом на победительницу конкурса «Миссис красота — 2024» Александру Нехорошеву, которая совершала символический удар перед стартовым свистком. Этот взгляд уже разлетелся по соцсетям на мемы.
Но, конечно, смешного мало. Особенно для Дзюбы и «Акрона». С уходом Артема красно-черные потеряли больше, чем просто игрока: очевидно, что мотивированный и заряженный Дзюба способен существенно повлиять на всю команду, а без него «Акрон» будто бы преждевременно потух.
Дубль Мостового
Хотя первый голевой момент в матче создали именно хозяева: на 15-й минуте Данилин замахом дезориентировал пару соперников, но Нино вынес мяч с линии ворот. А следом «Зенит» забил: Клаудиньо вывел Мостового на удар, и Андрей открыл счет.
Гол случился вовремя для гостей: при счете 1:0 в свою пользу невская команда слегка расслабилась, но вновь включилась сразу же после допущенного у своих ворот опасного момента. На этот раз к голу близко подобрался Беншимол, но Латышонок сложился и не дал забить африканцу. И опять «Зенит» сразу же показал сопернику, что такое класс: Мостовой оформил дубль.
Для Андрея это очень важные голы, потому что он утратил место в основе «Зенита», но из-за травмы Глушенкова, неоднозначной формы Соболева и лимита вышел в стартовом составе на матч с «Акроном». И доказал, что все еще конкурентоспособен.
Логичный исход
Еще до перерыва «Зенит» окончательно развеял все сомнения об исходе встречи: теперь уже Дуглас Сантос прострелил на Кассьерру, который легко сделал счет 0:3. Образцовая реализация «Зенита» в первом тайме: три удара в створ — три гола.
Уже на 48-й минуте гости обязаны были еще увеличивать разрыв: Мостовой отобрал мяч на чужой половине поля и выложил его Венделу — тот чудом послал мяч выше. Но вскоре счет все равно изменился: Клаудиньо сделал изумительную передачу на Лусиано, который забил уже пятый мяч в чемпионате, хотя стартовал в нем только в 7-м туре. До лидирующих в снайперской гонке Батракова и Глушенкова — всего пара голов.
Мостовой был близок к хет-трику на исходе часа: он даже отправил мяч в ворота, но гол отменили из-за офсайда у Кассьерры.
В последние полчаса «Зенит» включил автопилот. Да, петербуржцы продолжали создавать моменты, но делали это с ленцой и зевая. Однако после удаления Савичева на 75-й минуте гости активизировались, ведь появилось больше пространства: моменты были у Клаудиньо, Мантуана, вышедший на замену Соболев попал в перекладину. А забил Артур — идеально попал под дальнюю штангу.
Лончар в ответ попытался забить гол престижа, но лишь сотряс перекладину дальним ударом, а финальный свисток Евгения Буланова констатировал грустный для «Акрона» исход. Тольяттинцы в очередной раз в этом сезоне крупно проиграли гранду, теперь — «Зениту». А сине-бело-голубые минимум на сутки вернулись на первое место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
2
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
3
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2