Игорь Рабинер — об отставке Василия Кикнадзе и Анатолия Мещерякова, а также будущем клуба.

Куча людей мне пишет, лично поздравляет с отставкой Кикнадзе и Мещерякова из «Локомотива». Все время звучит фраза: «Это и твоя победа». Приятно, конечно, видеть, что люди, которые, на мой взгляд, вели клуб в никуда, его покинули, и понимать, что занимал во всей этой истории последовательную и радикальную, ни на секунду не менявшуюся позицию.

Хотя, по-моему, не так сложно отличать добро от зла и сильно хотеть, чтобы исчезло последнее. Не верю, что те, кто этого не делал, не распознавали в Кикнадзе и Мещерякове зло. Почему молчали или даже защищали — не мое дело. И вообще пальцем на них пусть указывают другие.

Причем зло это для футбола — какое-то гротескное, беспримесное, анекдотично одноцветное. Говорят, что в реальной жизни не бывает черного и белого, но тут — вот оно, чернющее, распишитесь и получите. Без всяких оттенков.

Сергей Довлатов писал, что у лжи много подпольных имен, но тут даже ничего подпольного, скрытого не было, ничего не маскировалось. Всегда есть удовлетворение, когда таким людям, случайно или по чьей-то воле попавшим в твой любимый футбол, в этом футболе больше места нет.

Во-первых, потому что они слишком многое успели наворотить и чего-то очень важного можно уже не вернуть.

Во-вторых, потому, что отставки — это назначения. В тех, кто пришел вместо Кикнадзе и Мещерякова, пока никакой уверенности у меня нет. Жизнь покажет.

Появление Валерия Филатова в одной из этих ролей — или председателя совета директоров, или гендиректора — внушало бы лично мне больше этой уверенности. Даже несмотря на то, что он был и в прежнем составе совета директоров, и в мае проголосовал, как все. Все-таки кажется, что Филатов не хотел писать против ветра, а вот если бы сам все возглавил, ситуация могла бы круто развернуться. Но — увы.

Уход именно всей тройки Бокарев — Мещеряков — Кикнадзе кажется вполне логичным, если одновременно обратить внимание на укрепление позиций в последние месяцы главы службы безопасности РЖД Шендрика. Более подробно на эту тему не буду. Но мысли есть.

Тем не менее нет никакой уверенности и в том, что у «удаленной опухоли» не будет метастазов, да и вообще удастся восстановить то, что эти люди разворотили за каких-то полгода.

Все равно по мотивам всей этой истории карма еще до конца не очищена. И это может произойти только в одном случае — возращения Юрия Семина. Дайте ему возможность собрать заново то, что разрушено, но еще не до самого основания. Не обломки, конечно, сгрести — их уже не склеить. Дайте построить что-то новое. Сил у него еще хватает. А если не он этого заслужил, то кто? А потом, через несколько лет, когда у него уйдет прежняя энергетика, передать дело более молодым — но только кого подберет он сам.

Марко Николич? Хороший, симпатичный и честный дядька, нормальный (хотя вряд ли более) тренер, но просто связался не с теми людьми. Оказался в неправильное время в неправильном месте.

Серб работал как мог, выкладывался по максимуму, и кое-что у него получалось. Но в итоге — дележка 8-9-го мест в РПЛ, ноль побед в Лиге чемпионов и безнадежные 1:3 дома от «Зальцбурга» в матче, решавшем все. Когда «Локо» оказался абсолютно беспомощным. И в последний месяц первой части чемпионата — 1:5 от «Динамо», 0:5 от «Краснодара» (антирекорд в истории клуба) и 2:3 от «Химок». Эти игры добили Кикнадзе и Мещерякова. Не понимаю, почему Николич должен остаться, когда все те, кто его назначил, сгинули.

А Семин, отдавший ему команду на втором месте и после четырех трофеев за четыре года, — не вернуться.

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