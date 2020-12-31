Вы обязательно выиграете снова. Новогоднее письмо для сборной России по футболу

Его написал Игорь Рабинер

Друзья!

Обращаюсь к вам, футболисты сборной России, — и понимаю, что друзьями вас в уходящем году люди из внешнего мира называли редко. Это победитель — друг всем и каждому, а от проигравшего, кроме самых близких, держатся подальше. Таков жестокий закон жизни, и вы его знаете.

Есть выражение: «У победы много отцов, поражение — всегда сирота». Но в спорте никто не выигрывает всегда. Каждый рано или поздно оступается. А исторические победы одерживает тот, кто после даже тяжелых ударов встает на один раз больше.

Поэт Борис Пастернак когда-то написал: «Но пораженья от победы ТЫ САМ не должен отличать». В том смысле, что главное — честно пахать и жить каждый день, не предавать себя и свое дело, не размениваться на дешевые удовольствия и случайных людей. И тогда вы будете твердо понимать, что сегодняшнее поражение — это лишь случай, а не результат того, как вы жили.

И обязательно выиграете снова.

На ЧМ-2018 некоторые из вас сделали Россию счастливой, и тогда посветиться в лучах вашей славы рвалась куча посторонних людей. А теперь многие из них вас топчут, и вы думаете, что они только и ждали, когда вы упадете.

Это — участь любого человека, который на виду и от которого многого ждут. Не обижайтесь на болельщиков. Да, многие из них бывают завистливыми и неблагодарными, и память их оказывается слишком коротка. Но вы знаете, каково расстояние от любви до ненависти. Столько же — и обратно. Проделайте этот путь.

Поменьше думайте об инстаграмах и занимайтесь показухой. Живите реальной жизнью и слушайте тех, в ком уверены: эти скажут правду. Начиная с тренеров, которые, даже если вас ругают, то желают одного — чтобы вы стали сильнее. И чтобы были один за всех и все за одного.

Минувший год показал, по какому тонкому льду ходит наш футбол. Как многое у нас зависит от предсезонки и «физики». Как важно, чтобы играли сильнейшие. Ничего этого в 2020-м не было. В результате мы получили серию ударов на всех уровнях. А вы — очень много хейта.

Но ведь еще больше его было до начала ЧМ-2018. Выдержали, не раскисли и всем все доказали. В новом году настало время сделать это еще раз. Вы сможете!

И вы ведь не для хейтеров живете, играете, забиваете, не пропускаете, побеждаете. А для себя самих, ради самоуважения и гордости. Для родителей, жен, детей, друзей. Для детских тренеров и других, кто делал все, чтобы превратить вас из простых пацанов в успешных людей. Для тех, кто вам по-настоящему дорог. Вы ведь не хотите всех их расстроить, правда?

Не хочу говорить пафосного «для страны», но ведь и для нее тоже. Для простых российских мужиков, которые каждый день в больших и маленьких городах живут непростой жизнью, и одна из немногих радостей для них — когда от души играют и добиваются успеха наши. А какая это радость для их детей, которые после побед сборной выходят на коробки в майках с вашими фамилиями!

Никогда не говорите об этих мужиках: «Чего они добились в жизни, чтобы нас ругать?» Поэт Владимир Вишневский когда-то сказал: «Уважай чужую невозможность заработать столько, сколько ты». Будьте счастливы, что занимаетесь любимым делом и можете обеспечить себя до конца жизни. Цените это.

Выйдите и на Евро, и на отборочные матчи ЧМ-2022 за тех, кого вы любите, кому благодарны, кто в жизни приносил и приносит вам счастье. Думайте о том, что теперь ваш черед сделать их счастливыми.

И, конечно, будьте здоровы. В уходящем году все мы заново открыли для себя смысл этих простых слов.

С наступающим вас, друзья!