«Тамбов» намерен сняться с чемпионата?

В распоряжении «СЭ» появился проект письма о возможном снятии «Тамбова» с розыгрыша Тинькофф РПЛ-2020/21 и банкротстве клуба.

«Руководством ФК «Тамбов» принято решение о прекращении деятельности, объявлении о несостоятельности (банкротстве) в связи с отсутствием финансирования, отсутствием домашнего стадиона, отсутствием в структуре клуба академии футбола, отсутствием медицинской лицензии, отсутствием сертифицированных полей, стадионов и манежа для проведения Первенства молодежных команд и отсутствием источников погашения кредиторской задолженности по налогам и сборам, заработной плате и прочим платежам.

В связи с вышеизложенным ФК «Тамбов» отказывается от продолжения участия в Чемпионате России по футболу РПЛ сезона-2020/21, лишается лицензии и утрачивает профессиональный статус", — говорится в письме.

«Тамбов» был основан в 2013 году. Команда выступает в РПЛ с сезона-2019/20. После 19 туров сезона-2020/21 тамбовчане занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице с 13 очками.

Задолженность клуба по заработной плате в период с сентября по октябрь 2020 года составляла 117 984 534,72 рублей. Прокуратура Тамбовской области возбудила дело об административном правонарушении по статье, предусмотренной ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права»).

Письмо. Фото «СЭ»

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