Урунов вернется в «Уфу»? ЦСКА предложил 10 миллионов евро за Туфана?

Последние трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Урунов вернется в «Уфу»?

По информации «СЭ», в ходе зимнего трансферного окна полузащитник «Спартака» Остон Урунов может вернуться в «Уфу». Рассматриваются два варианта: аренда и выкуп прав. Стороны ведут консультации. Если удастся найти общий язык, то трансфер 20-летнего узбека состоится с высокой долей вероятности.

Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» минувшим летом. В этом сезоне он провел за красно-белых девять матчей и забил один гол.

Роша возвращается в «Спартак»

Как сообщает в своем Twitter журналист Фабиу Алейшу, нападающий Педро Роша на этой неделе присоединится к «Спартаку». 26-летний бразилец завершит выступление за «Фламенго» на правах аренды и 13 января пройдет медосмотр в Москве. После этого он отправится с красно-белыми на сбор в ОАЭ.

Вопрос о том, будет ли Роша играть за «Спартак» в этом сезоне, остается открытым. Контракт бразильца с москвичами действует до 30 июня 2023 года.

Роша выступал за «Фламенго» на правах аренды с января 2020 года. В текущем сезоне он провел девять матчей за эту команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал один голевой пас.

«Спартак» продлил контракты с Ещенко и Ребровым

Красно-белые на своем официальном сайте сообщили о продлении соглашений с 36-летним защитником Андреем Ещенко и 36-летним голкипером Артемом Ребровым. Контракты обоих футболистов действуют до лета 2022 года.

Ещенко играет за «Спартак» с лета 2016 года. На его счету — 106 матчей в составе красно-белых. Ребров выступает за «Спартак» с осени 2011 года. Он провел 132 игры за москвичей.

Оба футболиста в составе «Спартака» становились чемпионами России и выигрывали Суперкубок страны.

Озан Туфан перейдет в ЦСКА?

По информации Hurriyet, армейцы сделали предложение «Фенербахче» по трансферу полузащитника Озана Туфана. ЦСКА готов заплатить за 25-летнего игрока сборной Турции 10 миллионов евро.

На Озана Туфана также претендуют «Вест Бромвич» и «Кристал Пэлас». Однако «Фенербахче» не готов продать его дешевле, чем за 15 миллионов евро.

В текущем сезоне Озан Туфан провел 17 матчей за стамбульский клуб, забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

«Ахмат» расторг контракт с Ивановым

Президент «Ахмата» Магомед Даудов на своей странице в Instagram сообщил, что 34-летний хавбек Олег Иванов покидает клуб. Стороны приняли решение о расторжении контракта, который действовал до конца текущего сезона.

— Первый контракт с клубом Олег Иванов подписал ровно девять лет назад. За эти годы он провел за «Ахмат» около 250 игр, став вторым футболистом в истории команды по количеству проведенных матчей.

На каждой тренировке, в каждой игре за эти годы Иванов доказывал свой профессионализм, оставляя все силы на поле. Он был настоящим лидером, переживал за результаты.

Олег доброй души человек, глубоко порядочный, прекрасный семьянин. Знаю, что в будущем, после завершения карьеры игрока, он планирует получить тренерскую лицензию. Уверен, у него получится стать хорошим наставником.

Благодарен Олегу за годы совместной работы. Мы не прощаемся. Всегда будем рады видеть Олега в Грозном. Он знает: «Ахмат» — его дом!", — написал Даудов.

Иванов выступал за грозненцев с начала 2012 года. В этом сезоне он провел в составе «Ахмата» 14 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Как стало известно «СЭ», «Чертаново» рассматривает кандидатуру защитника Дениса Кутина, который недавно расторг контракт с «Шинником» по обоюдному согласию. У 27-летнего воспитанника чертановской школы есть опыт игры в РПЛ за «Спартак» и «Тосно». Он также выступал в ФНЛ за вторую команду красно-белых и «Армавир».

Кутин способен сыграть как в центре обороны, так и на фланге. Он приступит к тренировкам в составе «Чертаново» уже в понедельник. Скорее всего, с ним будет заключено соглашение до конца сезона-2020/21.

В этом сезоне Кутин провел 18 матчей за «Шинник» в ФНЛ.