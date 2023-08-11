Запустит ли матч «Урал» — «Спартак» эффект домино в чемпионской гонке? «Зенит» ждет, что Гончаренко остановит порыв красно-белых
«Урал» — «Спартак». На первый взгляд — классическая встреча середняка с претендентом на высокие места, андердога с фаворитом. Но сюжет здесь может закрутиться такой, что повлияет на расклады борьбы за первые строчки на протяжении всего начала сезона.
Сразу стоит уточнить, что красно-белых точно не ждет легкая прогулка по уральскому хребту. Команда из Екатеринбурга здорово начала чемпионат — дома победила ЦСКА (2:1), на выезде оказалась сильнее «Оренбурга» (2:0) и сделала нулевую ничью с «Пари НН». После трех туров банда Виктора Гончаренко делит 3-е место с «Крыльями Советов», и три очка, забранные у «Спартака» (что, как показывает опыт армейцев, совсем не фантастика), способны серьезно повлиять на ментальность уральцев: «хлопнуть» двух грандов уже в самом дебюте нового розыгрыша РПЛ — мощная заявка на звание главного открытия сезона. Исходные данные позволяют на это рассчитывать — в игру «шмелей» здорово вписались новички Кики и Аюпов, набирает обороты Гильерме Шеттине, команда хороша на стандартах и здорово обороняется числом. Да и родные стены должны помочь.
«Спартак» же начал с пяти побед подряд, считая две в Кубке, и собирает заслуженные комплименты. Но в каждом матче красно-белые непременно пропускали, и это повод задуматься для Гильермо Абаскаля. С другой стороны, вряд ли на таком отрезке могут возникнуть глобальные вопросы к клубу, вместе с «Краснодаром» возглавляющему турнирную таблицу.
После лучшего в истории «Спартака» старта неизбежны разговоры о том, что вот сейчас-то он точно готов к тому, чтобы навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото. Тем более город на Неве покинул Малком, да и других проблем у Сергея Семака и Ко хватает. Но более-менее серьезные рассуждения про очередную брошенную перчатку возможны только при выполнении двух условий.
Первое — «Спартак» обыгрывает в гостях крепкий «Урал». Второе — в 5-м туре москвичи 20 августа дома разбираются с сине-бело-голубыми (кстати, уже в 7-м туре красно-белым предстоит биться с «Краснодаром», но давайте не будем сильно забегать вперед). И вот если такое произойдет, можно будет всерьез заговорить о том, что у действующего чемпиона большие проблемы. Пока же на его счету четыре очка и домашняя встреча с «Факелом» в качестве шанса реабилитироваться.
Запустится ли эта цепочка событий, узнаем уже совсем скоро. И это интересное ожидание — подзабытое за несколько лет ощущение.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0