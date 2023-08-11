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Запустит ли матч «Урал» — «Спартак» эффект домино в чемпионской гонке? «Зенит» ждет, что Гончаренко остановит порыв красно-белых

«Урал» примет «Спартак» в стартовом матче 4-го тура РПЛ 11 августа
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Руслан Литвинов и Эрик Бикфалви.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Стартовая игра 4-го тура РПЛ полна интриг.
Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

«Урал» — «Спартак». На первый взгляд — классическая встреча середняка с претендентом на высокие места, андердога с фаворитом. Но сюжет здесь может закрутиться такой, что повлияет на расклады борьбы за первые строчки на протяжении всего начала сезона.

Полузащитник &laquo;Урала&raquo; Тимур Аюпов забивает в&nbsp;ворота ЦСКА. У ЦСКА второй провал на старте сезона. Проиграли «Уралу» из-за ошибки Акинфеева и привезенного пенальти

Сразу стоит уточнить, что красно-белых точно не ждет легкая прогулка по уральскому хребту. Команда из Екатеринбурга здорово начала чемпионат — дома победила ЦСКА (2:1), на выезде оказалась сильнее «Оренбурга» (2:0) и сделала нулевую ничью с «Пари НН». После трех туров банда Виктора Гончаренко делит 3-е место с «Крыльями Советов», и три очка, забранные у «Спартака» (что, как показывает опыт армейцев, совсем не фантастика), способны серьезно повлиять на ментальность уральцев: «хлопнуть» двух грандов уже в самом дебюте нового розыгрыша РПЛ — мощная заявка на звание главного открытия сезона. Исходные данные позволяют на это рассчитывать — в игру «шмелей» здорово вписались новички Кики и Аюпов, набирает обороты Гильерме Шеттине, команда хороша на стандартах и здорово обороняется числом. Да и родные стены должны помочь.

«Спартак» же начал с пяти побед подряд, считая две в Кубке, и собирает заслуженные комплименты. Но в каждом матче красно-белые непременно пропускали, и это повод задуматься для Гильермо Абаскаля. С другой стороны, вряд ли на таком отрезке могут возникнуть глобальные вопросы к клубу, вместе с «Краснодаром» возглавляющему турнирную таблицу.

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль.
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

После лучшего в истории «Спартака» старта неизбежны разговоры о том, что вот сейчас-то он точно готов к тому, чтобы навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото. Тем более город на Неве покинул Малком, да и других проблем у Сергея Семака и Ко хватает. Но более-менее серьезные рассуждения про очередную брошенную перчатку возможны только при выполнении двух условий.

Первое — «Спартак» обыгрывает в гостях крепкий «Урал». Второе — в 5-м туре москвичи 20 августа дома разбираются с сине-бело-голубыми (кстати, уже в 7-м туре красно-белым предстоит биться с «Краснодаром», но давайте не будем сильно забегать вперед). И вот если такое произойдет, можно будет всерьез заговорить о том, что у действующего чемпиона большие проблемы. Пока же на его счету четыре очка и домашняя встреча с «Факелом» в качестве шанса реабилитироваться.

Запустится ли эта цепочка событий, узнаем уже совсем скоро. И это интересное ожидание — подзабытое за несколько лет ощущение.

8&nbsp;августа. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;&nbsp;&mdash; 5:4. Михаил Игнатов забивает гол. Не нойте об уровне защиты — наслаждайтесь сюжетом, куражом и голами! Рабинер — о матче «Спартак» — «Пари НН»

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
1
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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