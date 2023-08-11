«Спартак» не выиграет в Екатеринбурге, ЦСКА победит «Сочи». Прогнозы на 4-й тур РПЛ
Владимир Пономарев — 1:1. Интересный будет матч. «Урал» отлично начал чемпионат, «Спартак» — тоже. У Гончаренко хорошая статистика в играх против красно-белых.
Александр Добровинский — 1:1. «Урал» играет у себя дома. «Спартак» победил в последних пяти матчах, когда-то это должно закончиться. Думаю, что это случится в Екатеринбурге.
«Локомотив» — «Крылья Советов»
Владимир Пономарев — 2:1. «Локомотив» был не в очень хорошем состоянии в матче с ЦСКА, но вроде бы хорошо выглядел в других играх.
Александр Добровинский — 2:2. Обе команды неплохо играют. Думаю, что будет боевая ничья.
Владимир Пономарев — 1:0. Мне нравится футбол, который ставит Ярошик в «Оренбурге», хочется, чтобы он одержал первую победу в чемпионате. При этом «Краснодар» отлично начал сезон, и по классу он выше, чем соперник.
Александр Добровинский — 0:1. У «Краснодара» хорошая команда. Техничные ребята, отлично играют и заряжены на победу.
Владимир Пономарев — 0:0. «Ростов» и «Рубин» неудачно начали сезон. Не думаю, что в этом матче что-то поменяется.
Александр Добровинский — 1:0. Команды пока не показывают чего-то сверхъестественного. Но думаю, что «Ростов» одержит победу.
Владимир Пономарев — 2:0. «Динамо» неплохо выглядит. Обыграло «Зенит» на выезде и вырвало на последних секундах победу над «Краснодаром». Игнашевич поставил неплохой футбол «Балтике», но ее футболистам иногда не хватает опыта и мастерства.
Александр Добровинский — 3:1. «Динамо» на подъеме. Но оно пропустит один гол. С защитой еще не все в порядке, однако команда много забивает, это хорошо.
Владимир Пономарев — 1:0. «Зенит» не в идеальной форме, а «Факел» — команда прочная и боевитая. За счет класса действующий чемпион заберет три очка.
Александр Добровинский — 2:0. «Зенит» намного сильнее нынешнего «Факела». И после домашнего поражения от «Динамо» игроки будут стараться реабилитироваться перед болельщиками и руководством.
Владимир Пономарев — 2:0. ЦСКА провел ужасный матч с «Факелом» в Кубке России. Но Федотов сейчас все подправит. Команда неплохая, должна бороться за высокие места.
Александр Добровинский — 2:0. «Сочи» в этом году ничего не показывает. Раньше была хорошая команда, но сейчас она постарела. ЦСКА должен идти вперед и подниматься по турнирной таблице.
Владимир Пономарев — 1:2. «Ахмат» одержал первую победу в РПЛ в прошлом туре. Тренер сможет развить этот успех. А вот у «Нижнего Новгорода» пока не все хорошо с результатами.
Александр Добровинский — 0:1. «Ахмат» выглядит посильнее, он должен побеждать. «Нижнему» в чемпионате пока не удается забить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0