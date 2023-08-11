«Спартак» не выиграет в Екатеринбурге, ЦСКА победит «Сочи». Прогнозы на 4-й тур РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают ветеран ЦСКА, экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев и адвокат Александр Добровинский.

«Урал» — «Спартак»

Владимир Пономарев — 1:1. Интересный будет матч. «Урал» отлично начал чемпионат, «Спартак» — тоже. У Гончаренко хорошая статистика в играх против красно-белых.

Александр Добровинский — 1:1. «Урал» играет у себя дома. «Спартак» победил в последних пяти матчах, когда-то это должно закончиться. Думаю, что это случится в Екатеринбурге.

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Владимир Пономарев — 2:1. «Локомотив» был не в очень хорошем состоянии в матче с ЦСКА, но вроде бы хорошо выглядел в других играх.

Александр Добровинский — 2:2. Обе команды неплохо играют. Думаю, что будет боевая ничья.

«Оренбург» — «Краснодар»

Владимир Пономарев — 1:0. Мне нравится футбол, который ставит Ярошик в «Оренбурге», хочется, чтобы он одержал первую победу в чемпионате. При этом «Краснодар» отлично начал сезон, и по классу он выше, чем соперник.

Александр Добровинский — 0:1. У «Краснодара» хорошая команда. Техничные ребята, отлично играют и заряжены на победу.

«Ростов» — «Рубин»

Владимир Пономарев — 0:0. «Ростов» и «Рубин» неудачно начали сезон. Не думаю, что в этом матче что-то поменяется.

Александр Добровинский — 1:0. Команды пока не показывают чего-то сверхъестественного. Но думаю, что «Ростов» одержит победу.

«Динамо» — «Балтика»

Владимир Пономарев — 2:0. «Динамо» неплохо выглядит. Обыграло «Зенит» на выезде и вырвало на последних секундах победу над «Краснодаром». Игнашевич поставил неплохой футбол «Балтике», но ее футболистам иногда не хватает опыта и мастерства.

Александр Добровинский — 3:1. «Динамо» на подъеме. Но оно пропустит один гол. С защитой еще не все в порядке, однако команда много забивает, это хорошо.

«Зенит» — «Факел»

Владимир Пономарев — 1:0. «Зенит» не в идеальной форме, а «Факел» — команда прочная и боевитая. За счет класса действующий чемпион заберет три очка.

Александр Добровинский — 2:0. «Зенит» намного сильнее нынешнего «Факела». И после домашнего поражения от «Динамо» игроки будут стараться реабилитироваться перед болельщиками и руководством.

ЦСКА — «Сочи»

Владимир Пономарев — 2:0. ЦСКА провел ужасный матч с «Факелом» в Кубке России. Но Федотов сейчас все подправит. Команда неплохая, должна бороться за высокие места.

Александр Добровинский — 2:0. «Сочи» в этом году ничего не показывает. Раньше была хорошая команда, но сейчас она постарела. ЦСКА должен идти вперед и подниматься по турнирной таблице.

«Пари НН» — «Ахмат»

Владимир Пономарев — 1:2. «Ахмат» одержал первую победу в РПЛ в прошлом туре. Тренер сможет развить этот успех. А вот у «Нижнего Новгорода» пока не все хорошо с результатами.

Александр Добровинский — 0:1. «Ахмат» выглядит посильнее, он должен побеждать. «Нижнему» в чемпионате пока не удается забить.