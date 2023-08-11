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«Спартак» не выиграет в Екатеринбурге, ЦСКА победит «Сочи». Прогнозы на 4-й тур РПЛ

Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что армейцы победят «Сочи»
Константин Белов
Корреспондент
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Футболисты ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают ветеран ЦСКА, экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев и адвокат Александр Добровинский.

«Урал» — «Спартак»

Владимир Пономарев — 1:1. Интересный будет матч. «Урал» отлично начал чемпионат, «Спартак» — тоже. У Гончаренко хорошая статистика в играх против красно-белых.

Александр Добровинский — 1:1. «Урал» играет у себя дома. «Спартак» победил в последних пяти матчах, когда-то это должно закончиться. Думаю, что это случится в Екатеринбурге.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
11 авг, 18:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
Спартак

«Локомотив» — «Крылья Советов»

Владимир Пономарев — 2:1. «Локомотив» был не в очень хорошем состоянии в матче с ЦСКА, но вроде бы хорошо выглядел в других играх.

Александр Добровинский — 2:2. Обе команды неплохо играют. Думаю, что будет боевая ничья.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов

«Оренбург» — «Краснодар»

Владимир Пономарев — 1:0. Мне нравится футбол, который ставит Ярошик в «Оренбурге», хочется, чтобы он одержал первую победу в чемпионате. При этом «Краснодар» отлично начал сезон, и по классу он выше, чем соперник.

Александр Добровинский — 0:1. У «Краснодара» хорошая команда. Техничные ребята, отлично играют и заряжены на победу.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Краснодар

«Ростов» — «Рубин»

Владимир Пономарев — 0:0. «Ростов» и «Рубин» неудачно начали сезон. Не думаю, что в этом матче что-то поменяется.

Александр Добровинский — 1:0. Команды пока не показывают чего-то сверхъестественного. Но думаю, что «Ростов» одержит победу.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 20:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Рубин

«Динамо» — «Балтика»

Владимир Пономарев — 2:0. «Динамо» неплохо выглядит. Обыграло «Зенит» на выезде и вырвало на последних секундах победу над «Краснодаром». Игнашевич поставил неплохой футбол «Балтике», но ее футболистам иногда не хватает опыта и мастерства.

Александр Добровинский — 3:1. «Динамо» на подъеме. Но оно пропустит один гол. С защитой еще не все в порядке, однако команда много забивает, это хорошо.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 15:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Балтика

«Зенит» — «Факел»

Владимир Пономарев — 1:0. «Зенит» не в идеальной форме, а «Факел» — команда прочная и боевитая. За счет класса действующий чемпион заберет три очка.

Александр Добровинский — 2:0. «Зенит» намного сильнее нынешнего «Факела». И после домашнего поражения от «Динамо» игроки будут стараться реабилитироваться перед болельщиками и руководством.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

ЦСКА — «Сочи»

Владимир Пономарев — 2:0. ЦСКА провел ужасный матч с «Факелом» в Кубке России. Но Федотов сейчас все подправит. Команда неплохая, должна бороться за высокие места.

Александр Добровинский — 2:0. «Сочи» в этом году ничего не показывает. Раньше была хорошая команда, но сейчас она постарела. ЦСКА должен идти вперед и подниматься по турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Сочи

«Пари НН» — «Ахмат»

Владимир Пономарев — 1:2. «Ахмат» одержал первую победу в РПЛ в прошлом туре. Тренер сможет развить этот успех. А вот у «Нижнего Новгорода» пока не все хорошо с результатами.

Александр Добровинский — 0:1. «Ахмат» выглядит посильнее, он должен побеждать. «Нижнему» в чемпионате пока не удается забить.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
14 авг, 19:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
Ахмат

Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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