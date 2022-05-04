Максим Алланазаров — о том, каким может стать «Спартак» в следующем сезоне.

Примерно неделю назад мне позвонил один человек и сказал: «А ты знаешь, что в случае увольнения Ваноли в «Спартак» придет Осинькин? Знаешь, что Зарема разочаровалась в итальянцах и теперь ее еще плотнее консультирует Павел Андреев?» Сегодня сразу в нескольких Telegram-каналах можно увидеть, что данная информация вышла далеко за пределы узкого агентского круга.

Мне кажется, такая информация сама по себе странная. Что значит «консультирует Андреев»? Если посмотреть на состав «Спартака», станет понятно, что он практически наполовину состоит из клиентов этого агента, что касается не только основы. Под крылом Андреева вообще собрано большинство самых талантливых футболистов страны, а это значит, что «Спартак» просто обязан сотрудничать с Павлом и его агентством.

Что касается тренера, то я лично был бы не против увидеть полноценную экосистему «Чертаново» — «Крылья» — «Спартак». Если придет Осинькин с парочкой игроков из Самары — будет хорошо. Если Ваноли не выиграет кубок и ему дадут время до зимы, это я тоже пойму. Изначально у итальянца был карт-бланш, а вытаскивать команду из ямы, в которую ее опустил Руй Виктория, действительно непросто. Вспомните, как начинал в «Спартаке» Доменико Тедеско и как заканчивал.

Посмотрим, как будут развиваться события. Думаю, скоро будет много интересных новостей.