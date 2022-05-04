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«Чертаново» — «Крылья» — «Спартак» — идеальная экосистема для Федуна?

Максим Алланазаров был бы не против увидеть экосистему «Чертаново» — «Крылья» — «Спартак»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Владимир Щербак, Игорь Осинькин, Паоло Ваноли и Леонид Федун.
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Антон Зиньковский, Игорь Осинькин и Сергей Корниленко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Максим Алланазаров — о том, каким может стать «Спартак» в следующем сезоне.

Примерно неделю назад мне позвонил один человек и сказал: «А ты знаешь, что в случае увольнения Ваноли в «Спартак» придет Осинькин? Знаешь, что Зарема разочаровалась в итальянцах и теперь ее еще плотнее консультирует Павел Андреев?» Сегодня сразу в нескольких Telegram-каналах можно увидеть, что данная информация вышла далеко за пределы узкого агентского круга.

Радость футболистов &laquo;Спартака&raquo; и&nbsp;тренера Паоло Ваноли после второго гола Александра Соболева &laquo;Крыльям Советов&raquo;. «Спартак» был ужасен полматча с «Крыльями», но победил. Теперь красно-белые точно избегут стыков

Мне кажется, такая информация сама по себе странная. Что значит «консультирует Андреев»? Если посмотреть на состав «Спартака», станет понятно, что он практически наполовину состоит из клиентов этого агента, что касается не только основы. Под крылом Андреева вообще собрано большинство самых талантливых футболистов страны, а это значит, что «Спартак» просто обязан сотрудничать с Павлом и его агентством.

Что касается тренера, то я лично был бы не против увидеть полноценную экосистему «Чертаново» — «Крылья» — «Спартак». Если придет Осинькин с парочкой игроков из Самары — будет хорошо. Если Ваноли не выиграет кубок и ему дадут время до зимы, это я тоже пойму. Изначально у итальянца был карт-бланш, а вытаскивать команду из ямы, в которую ее опустил Руй Виктория, действительно непросто. Вспомните, как начинал в «Спартаке» Доменико Тедеско и как заканчивал.

Посмотрим, как будут развиваться события. Думаю, скоро будет много интересных новостей.

Антон Зиньковский, Игорь Осинькин и Сергей Корниленко. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Антон Зиньковский, Игорь Осинькин и Сергей Корниленко.
Александр Федоров, Фото «СЭ»
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Чертаново
Зарема Салихова
Игорь Осинькин
Леонид Федун
Паоло Ваноли
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
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6.04 19:00
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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Матео Кассьерра

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П
Далер Кузяев

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Зенит

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Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Краснодар

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 22 1 4
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