Новый вингер для «Спартака» и другие возможные трансферы топ-клубов РПЛ этой зимой

Какие позиции стоит усилить.

23 января в России откроется трансферное окно, но уже сейчас хватает слухов и новостей об интересе команд РПЛ к тем или иным футболистам. Мы решили сыграть на опережение и предположить, какие позиции топ-клубам стоит усилить этой зимой.

«Краснодар»

Позиции для усиления: вингер, центральный защитник, левый защитник

В последние годы «Краснодар» был нестабилен на весеннем отрезке чемпионата. Особенно показательным получился прошлый сезон, когда «быки» разбазарили добытое к зиме преимущество. Сейчас клубу важно не допустить ту же ошибку, ведь отрыва от «Зенита» нет, а календарь впереди тяжелый.

Давней проблемой команды являются фланги атаки. Топ-бомбардиру Кордобе стабильно не хватает качественной поддержки с флангов. Да, есть добротные Виктор Са и Жоау Батчи, но на роль лидеров они не тянут, потому «Краснодар» в поисках усиления на эти позиции. В последнее время много пишут о бразильце Уэсли из «Интернасионаля». 25 лет, может сыграть как «десятку», так и на флангах или даже исполнить центрфорварда. Статистика приятная — 13 голов и 2 ассиста в 48 матчах сезона. Судя по всему, это вариант номер один для усиления. Бюджетная альтернатива — 29-летний Адемир из «Баии», об интересе к которому также пишут.

Оборона также нуждается в усилении — точнее, качественной ротации. Пара Тормена — Коста производит хорошее впечатление, но на подмене есть только Кайо и молодой Арутюнян, который не пользуется доверием в этом сезоне. Да и Тормену сватают в «Трабзонспор». Потому «Краснодар», по слухам, хочет подписать защитника с российским паспортом — сообщается об интересе к Максиму Осипенко из «Ростова» и Валентину Пальцеву из махачкалинского «Динамо».

Также дублер нужен Лукасу Оласе на левый фланг обороны. Пока уругвайца подменяет Сергей Петров, но ему уже 34, плюс привычнее выступать справа. Правда, пока новостей о возможном новичке на эту позицию не появляется.

Луис Энрике. Фото AFP

«Зенит»

Позиции для усиления: крайний защитник.

У чемпиона в этом сезоне возникли проблемы с обороной. Да, вместе с «Краснодаром» пропустили меньше всех в РПЛ (по 12 голов), но это заслуга Евгения Латышонка, с отрывом лучшего вратаря этого розыгрыша по проценту отраженных ударов (85,7). В распоряжении Сергея Семака обширный набор центрбеков, однако стабильную связку создать пока не получилось. К тому же, вероятно, скоро команду покинет Родригао. Не просто так досрочно завершена аренда Ваньи Дркушича, так что вряд ли «Зенит» будет покупать еще одного игрока в центр обороны.

По слухам, питерцы не смогли договориться с аргентинским «Расингом» по трансферу правого защитника Гастона Мартирены. Считывается намек на желание укрепить эту позицию. По слухам, в сфере интересов «Зенита» находится Александр Сильянов из «Локо», который как раз может сыграть как в центре, так и на фланге.

Работа сине-бело-голубых на рынке во многом будет зависеть от того, останутся ли в команде Вендел и Клаудиньо. Новая волна слухов снова порождает разговоры об их возможном возвращении в Бразилию. Если это так, то «Зениту» понадобится качественная замена. Однако отъезды все же маловероятны.

Пабло Солари. Фото Getty Images

«Спартак»

Позиции для усиления: нападающий, центральный полузащитник, вингер, правый защитник

Судя по всему, «Спартак» планирует провести активное трансферное окно и подвезти Станковичу серьезное усиление. Правда, перед этим хорошо бы почистить состав от футболистов, которые не проходят в состав: в этом контексте всплывали фамилии Игнатова, Хлусевича, Селихова, Абены, Зиньковского и Николсона. А с Виллианом Жозе, как уверяют в Бразилии, уже расторгли контракт.

Если уйдет и Шамар, то красно-белым точно понадобится форвард на смену Угальде. Костариканец в огне, но давать ему отдых тоже необходимо. Да и от травм никто не застрахован. В последнее время много пишут о возможном трансфере нападающего «Ривер Плейт» Пабло Солари. Его преимущество в том, что он может сыграть на любой позиции в атаке — как центрфорварда, так и на одном из флангов. Вероятно, именно аргентинец — приоритет на рынке.

Также возможно возвращение Квинси Промеса, если ему разрешат покинуть территорию ОАЭ. В любом случае «Спартаку» надо прокачивать конкуренцию на флангах атаки, особенно не помешает как раз левый вингер.

Если команду покинет Александр Селихов, то красно-белые наверняка озаботятся и поиском нового вратаря. По слухам, на радаре находятся Давид Волк из «Динамо» Мх и отстраненный Марко Николичем за слова о возможном переходе в «Спартак» Илья Помазун.

Плюс возможно усиление на фланг обороны, особенно если клуб покинет Даниил Хлусевич. Ранее сообщалось об интересе к левому защитнику «Осасуны» Альберу Бретонесу. Пишут также о возможном переходе опорника «Браги» Родриго Саласара. Но заплатить придется много (Transfermarkt оценивает 25-летнего уругвайца в 16 миллионов евро), и на фоне неплохо работающей связки Умяров — Мартинс эта покупка не кажется приоритетной. Хотя если «Спартак» покинет Пруцев или Зобнин, то замена более чем адекватная.

Даниил Хлусевич. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо»

Позиции для усиления: центральный полузащитник, крайний защитник

Пока этой зимой пишут в основном о Бителло, которого очень хочет вернуть на родину «Ботафого». Если трансфер таки состоится, для «Динамо» в абсолютном приоритете будет поиск замены. Также может уехать и Луис Чавес, но на него в клубе также рассчитывают и готовы будут продать разве что за большие деньги.

Хотя в любом случае в «Динамо» задумываются об укреплении центра поля. Диего Лаксальту скоро 32, в последнее время он нестабилен, и потому есть серьезный интерес к Данилу Глебову из «Ростова». На трансфер придется раскошелиться — Transfermarkt оценивает 25-летнего опорника в 8 миллионов евро, но это будет качественное усиление. Особенно учитывая, что Кутицкий и Гагнидзе пока не могут составить серьезной конкуренции за место в старте.

В контексте «Динамо» всплывает и имя Даниила Хлусевича, который, по слухам, рассматривает уход из «Спартака» из-за недостатка игровой практики. Не факт, что он сможет пробиться в основу, но для усиления конкуренции на флангах обороны пригодился бы. Пока Даса и Скопинцев справляются, но мощных дублеров на позиции у них нет, Личка частенько задействует номинальных центральных — Кутицкого и Фернандеса.

Антон Зиньковский. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив»

Позиции для усиления: центральный полузащитник, вингер, левый защитник

«Локомотив» в этом сезоне слишком много пропускает, потому укрепление обороны кажется самым логичным шагом. Но пока с переходом в стан железнодорожников связывают разве что 24-летнего левого защитника «Фенербахче» Левента Мерджана, трансфер которого оценивается в 2,3 миллиона евро.

По слухам, «Локо» собирается укрепить опорную зону, так как игрой подписанного летом Артема Тимофеева не очень довольны. Тут всплывают фамилии спартаковца Данила Пруцева, Кирилла Кравцова из «Сочи» и Стефана Лончара из «Акрона».

Также в Черкизово может переехать Антон Зиньковский, не проходящий в основной состав «Спартака», но сложно сказать, можно ли будет назвать этот трансфер усилением. Возможно, логичнее было бы подписать Лечи Садулаева из «Ахмата» — правда, интерес к нему проявлял и «Зенит», потому тут придется серьезно постараться.

Алеррандро. Фото Getty Images

ЦСКА

Позиции для усиления: центральный нападающий, вингер

Армейцы уже давно не разбрасываются деньгами на рынке, так что ждать от них серьезных трансферов зимой вряд ли стоит. Но есть парочка позиций, которые точно стоит укрепить. Самая важная — атака, ведь голы команде Николича пока даются с большим трудом.

После отъезда Федора Чалова ЦСКА никак не может найти качественного новичка на его позицию. Тамерлан Мусаев производит приятное впечатление, но в одиночку он не вытянет, нужна качественная подмена. У новоприбывших Гуарирапы, Койта и Шуманского на данный момент ноль голов в РПЛ, и это проблема, которую надо решать.

Недавно появилась информация, что ЦСКА проявляет серьезный интерес к 24-летнему нападающему «Ред Булл Брагантино» Алеррандро, который является лучшим бомбардиром бразильской серии А. Правда, придется посражаться за него с мексиканским «Крус Асуль». По слухам, на радаре находится и аргентинец Мигель Борха, последнее время не проходящий в стартовый состав «Ривер Плейт». Также пишут о его одноклубнике Пабло Солари, но тут придется выдержать серьезную конкуренцию как минимум со стороны «Спартака». Еще на примете есть 22-летний Эсекиэль Себальос из «Боки Хуниорс», но он скорее игрок фланга. В любом случае ЦСКА необходима свежая кровь в атаке, и очень вероятно, что на просторах Латинской Америки интересного новичка армейцы этой зимой все же найдут.