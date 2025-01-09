Франсис Кахигао уже приступил к работе.

Испанский спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао получил в распоряжение серьезное хозяйство, с которым нужно настолько же серьезно поработать. Томаш Амарал усилил состав, но при нем в команде появились и очень спорные персонажи вроде Абены, Виллиана Жозе и Мангаша. Все трое занимают легионерские слоты, но по-прежнему не приносят глобальной пользы.

Прямо сейчас легионерская заявка красно-белых забита под потолок (плюс появились новости, что ЛАСК хочет расторгнуть аренду Томаша Тавареша), а усиление состава все еще необходимо. И «Спартак» попытается это сделать, а это значит, что нужно чистить состав. Так какие задачи стоят перед новым спортивным директором красно-белых?

С кем расстаться

На поверхности — организация ухода нескольких футболистов. Речь о Виллиане Жозе, Шамаре Николсоне, Хесусе Медине, Данииле Хлусевиче, Михаиле Игнатове, Антоне Зиньковском и Данииле Зорине.

Виллиан Жозе и Шамар Николсон совсем не подходят под модель игры Станковича. Оба большие, тягучие, но без нужной интенсивности для постоянного участия в прессинге команды. Поэтому их наличие в составе практически бесполезно. При этом особенность Николсона еще и в том, что Шамар при своих габаритах очень слабо играет головой. То есть даже для навала ямаец практически бесполезен. В общем, оба должны уйти из «Спартака» уже в это трансферное окно. Виллианом активно интересуется клуб «Байя» из бразильской серии А, а вот по Шамару Николсону все сложнее: у него очень высокая зарплата (около 2 миллионов евро за сезон), что автоматически ограничивает список потенциальных претендентов на его трансфер. Для Кахигао уход Шамара — важнейший кейс, потому что каждый последующий спортивный директор после Луки Каттани пытался избавиться от ямайца. Как видите, безрезультатно.

Шамар Николсон. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хесус Медина — вопрос дискуссионный. С одной стороны, хорошее предложение по парагвайцу может сделать его уход из «Спартака» возможным. Поэтому задача нового спортивного директора такое предложение найти. Но если его не будет, то Хесус останется. Тем более что он, в отличие от многих из этого списка, пользу приносит регулярно, хотя и безо всякого блеска.

Хлусевич, Зорин и Игнатов — потенциальные аренды в клубы, где они смогут получать практику. Агенты Хлусевича работают по зарубежным вариантам, но здесь допускаю и полноценный трансфер, например в московское «Динамо», которое испытывает проблему в зонах крайних защитников. В этом смысле Хлусевич — отличный вариант: может закрыть левую и правую сторону, силен в скоростно-силовой работе и взаимодействиях в атаке. Зорина и Игнатова, насколько я знаю, «Спартак» на постоянной основе отпускать не хочет, только в аренду. Задача Кахигао — выбрать самое интересное решение по каждому из них. Например, по Зорину лучшим вариантом выглядит аренда в «Акрон», где есть простор для атакующих действий. «Динамо» Махачкала, которое тоже им интересуется, подходит куда хуже.

А вот Зиньковский — человек, который точно клуб покинет. Могу допустить даже сохранение кого-то из пары Николсон — Жозе, но Антона в «Спартаке» больше не представляю. Задача Кахигао — организовать трансфер Зиньковского на максимально выгодных условиях для клуба.

Пабло Солари. Фото Global Look Press

Кого пригласить

По усилению тоже предельно ясно: «Спартак» работает на четырех направлениях. Центральный форвард, вингер, центральный полузащитник и правый защитник с паспортом. При этом совсем не обязательно, что усиление приедет на каждую из обозначенных позиций, но красно-белые попытаются.

И вот именно здесь должна проявиться ключевая ценность специалиста масштаба Кахигао. Его профессиональный ресурс обязан помочь «Спартаку» качественно усилиться игроками на легионерские позиции. Ходят слухи, что красно-белые интересуются центральным полузащитником Родриго Саласаром из «Браги». Насколько я знаю, так оно и есть. Если уругваец приедет в «Спартак», это будет означать две вещи: клуб претендует на чемпионство и новый спортивный директор круто делает свою работу. Потому что Родриго — игрок уровня Вендела. Он с ходу усилит любой клуб РПЛ.

При этом самый близкий вариант на усиление — вингер Пабло Солари из «Ривер Плейта». За него красно-белые предложили 8 миллионов евро (+2 в качестве бонусов). Переговоры в продвинутой стадии. Возможно, скоро на эту тему появятся какие-то новости. Могу лишь сказать, что Пабло — хороший игрок для усиления атаки красно-белых, который играет на трех позициях (центральный форвард и оба фланга). Если этот переход случится, то для Кахигао он станет позитивным решением. Лично я в этом трансфере уже уверен.

Но самое важное направление работы Франсиса Кахигао проявится дальше. «Спартаку» очень важно задекларировать собственный стиль, под который он будет планировать усиление не на одно, а на несколько трансферных окон вперед. Да, важно выстраивание скаутской сети на доступных рынках, но еще важнее, чтобы каждый сотрудник спортивного блока понимал, под какие задачи формируется состав: в каком стиле он будет играть, по какой схеме. Для долгосрочного планирования это принципиально.

На мой взгляд, это для Кахигао — важнейшая задача, которую он с учетом своего опыта вполне может решить. Правда, о результатах этой работы мы узнаем далеко не сразу.