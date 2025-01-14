Играл с Клаудиньо и Артуром, забил 21 гол за год. Теперь Алеррандро ждут в ЦСКА
6 миллионов за трансфер
Как утверждают в Бразилии, ЦСКА предложил 6 миллионов евро за 24-летнего бразильского нападающего Алеррандро. Прошлый сезон футболист провел в «Витории» и с 15 мячами разделил звание лучшего снайпера бразильской серии А с бывшим зенитовцем Юри Алберто. При этом права на футболиста принадлежат «РБ Брагантино», что вызывает определенные вопросы. Многие помнят, как головной офис «РБ» запретил бразильским «быкам» продавать в ЦСКА латераля Жуниньо Капишабу, обосновав решение введенными против России санкциями.
Но, очевидно, сейчас ситуация иная. А сумма компенсации тоже не взята бразильскими инсайдерами с потолка. Именно 6 миллионов евро были прописаны в арендном соглашении в качестве возможного выкупа трансфера Алеррандро по окончании текущего сезона. Для «Витории», которая благодаря новичку не только сохранила прописку в серии А, но и попала в Южноамериканский кубок, это неподъемные деньги, а все попытки сбросить цену ни к чему не привели. Тем более при наличии спроса на игрока, который обладает отличным набором игровых качеств.
Так, кроме ЦСКА в числе претендентов на Алеррандро фигурирует неназванный клуб из Мексики. А это — серьезные финансовые возможности. Ацтеки точно не пожалеют денег на футболиста, который находится на пике карьеры. Резкий, нацеленный на ворота, координированный, что позволяет быстро ориентироваться в штрафной при плотной опеке. Кроме того, умеющий сыграть на партнера, пасом в касание среагировав на забегание одноклубника. Если считать все турниры 2024 года, Алеррандро в 52 матчах за «Виторию» забил 21 мяч и семь раз ассистировал партнерам. А гол форварда ударом через себя — одно из украшений прошедшего сезона.
В команде с кумиром
Алеррандро — воспитанник «Атлетику Минейру», который начинал с футзала и переключился на большой футбол в девять лет. Сменив несколько школ, мальчишка побывал на просмотре в «Крузейро», но в итоге попал в академию «петушков». «Моей детской мечтой было попасть в большой клуб, и я реализую ее в «Атлетику», — делился своими эмоциями еще 15-летний Алеррандро после дебюта в сборной Бразилии своего возраста.
Как он признался, получив вызов на турнир во французском Монтегю, он вышел на улицу счастливым. Не меньше эмоций подарила и победа в Кубке Бразилии в категории U-15, где Алеррандро с шестью мячами стал лучшим бомбардиром. Потом к этим титулам добавилась победа в чемпионате штата, а главный снайпер «петушков» был их самой яркой звездой. Оформил дубль в золотом матче, суммарно наколотив за турнир 38 мячей.
В плане результативности он был лучшим во всех возрастах. Карьера шла вверх, Алеррандро в составе сборной выиграл чемпионат Южной Америки в категории U-17. А в 18 лет он впервые сыграл за главную команду «Атлетику».
«Когда вышел на поле, я посмотрел на трибуны, и это был уникальный опыт. Раньше я всегда был там, в толпе, мечтая оказаться на поле. Сегодня я смог быть рядом с этой замечательной публикой. К сожалению, гола не было, я очень нервничал. Очень, очень», — рассказывал Алеррандро, которого в период становления постоянно называли застенчивым мальчишкой.
Только и на солнце есть пятна, и форварда дважды отправляли обратно в молодежку. В первом случае — когда шел спор с агентом игрока по поводу нового контракта. Во втором — из-за дисциплинарного нарушения. А один раз юноша расплакался после замены в матче с «Фламенго». Но он шел к своей мечте и говорил, что, тренируясь рядом с Рикарду Оливейрой, мечтает пройти в футболе хотя бы половину пути своего кумира, который стал профессионалом еще до рождения Алеррандро и помогал юноше советами.
Настоящее чудо
Правда, раскрыться в полной мере удалось уже не в «Атлетику», который в прощальном письме Алеррандро назвал своим домом. В 19 лет форвард перешел в «Брагантино», который только выиграл серию В и при поддержке сильного спонсора в лице «РБ» запускал мощный проект. Это был идеальный вариант для всех, так как в звездном «Атлетику» после яркого старта (13 мячей во всех турнирах) юноша выпал из основы и получил шанс перезапустить карьеру.
«Быки» ярко представили подписавшего пятилетний контракт новичка под песню Леди Гаги «Алехандро», а он — вдохновленный открывшимися перспективами — сумел проявить себя в условиях жесткой конкуренции. Алеррандро не был примой, но получал игровую практику (более сотни матчей) и хорошие оценки тренерского штаба, а свои четыре — шесть голов в чемпионате забивал стабильно. В том числе с передач нынешних футболистов «Зенита» Клаудиньо и Артура, так что информацию о России и РПЛ форвард может получить из первых рук.
Ситуация поменялась на четвертый сезон в «РБ» с приходом на пост главного тренера португальца Педру Кайшиньи, у которого были другие фавориты. Так что предложение «Витории» Алеррандро, по его словам, принял практически мгновенно.
«Я потерял немного игровых минут, но каждый раз, когда я выходил на поле, я показывал потенциал. Я забил свои голы. Во многом это зависит от выбора тренера. Там я не подходил под характеристики тренера. В «Витории» я надеюсь помочь команде», — говорил форвард на своей презентации.
Но если бы все было так просто! Он не забивал целых три месяца — 16 игр с марта по июль. Вдобавок ко всему голова была занята проблемами со здоровьем угодившей в отделение интенсивной терапии маленькой дочки. Однако ее выздоровление изменило все. «Как бы невероятно это ни казалось, когда она выписалась из больницы, именно тогда я начал забивать голы и еще больше помогать команде. Конечно, у меня особенный год в карьере: я забиваю, отдаю результативные передачи. Но моя команда очень помогает», — говорил Алеррандро в конце сезона.
Все его 15 голов забиты в решающей части чемпионата. Девять точных ударов пришлись на такое же количество последних туров, когда Алеррандро выдал две серии из четырех результативных матчей. «Я увезу с собой невероятные воспоминания, настоящую дружбу и огромную любовь к этому клубу, которая всегда будет в моем сердце», — трогательно попрощался с «Виторией» Алеррандро. А после возвращения в расположение «Брагантино» близкие к клубу источники, рассказывая об отдававшихся в аренду футболистах, сразу сообщили: с большой долей вероятности 2025-й Алеррандро проведет за границей. Ждем в Москве?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3