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Зиньковский может зимой уйти из «Спартака»? К нему есть вопросы по тренировкам

Зиньковский не попал в заявку «Спартака» на матч с «Краснодаром»
Артем Белинин
Корреспондент
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Антон Зиньковский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Жаркий инсайд из красно-белого лагеря.
Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:3
Краснодар

Полузащитник Антон Зиньковский не попал в заявку «Спартака» на матч с «Краснодаром» в рамках 12-го тура РПЛ. По информации «РБ Спорт», причины спортивные — к 28-летнему футболисту возникли вопросы по тренировкам, а также его выходам на замену в последних играх.

Что не так с Зиньковским?

О тренировочном процессе сложно судить со стороны, однако к Антону также возникли вопросы по выходам на замену. Последние матчи у Зиньковского действительно не удались — в частности, он не убедил в противостоянии с «Динамо» (2:2). Всего 16 минут и один удар в створ (стоимостью 0,02 xG по данным РУСТАТа).

Также спортсмен выходил на замену против махачкалинского «Динамо» — провел на поле 27 минут и отметился только обводками, которых набрал шесть штук (успешность — 67%). В том матче «Спартак» также не смог победить — 1:1.

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При этом совсем бесполезным Зиньковского назвать нельзя — на его счету три голевые передачи во всех турнирах, он вместе с Эсекьелем Барко делит первое место в команде по этому показателю. Также он один из лидеров красно-белых по индексу РУСТАТа (229, второе место) и ударам (26, третье место). И это несмотря на то, что Антон провел на поле всего 592 минуты — меньше любого игрока основы.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» опровергает конфликт

Когда стало известно, что Зиньковский не попал в заявку на «Краснодар», Metaratings сообщил о готовности «Спартака» расстаться с полузащитником. По информации портала, красно-белые ищут Антону новый клуб и собираются организовать трансфер уже в зимнюю паузу. Главный тренер москвичей Деян Станкович якобы не возражает.

Более того, по версии издания, агент Павел Андреев даже предложил руководству «Спартака» обменять полузащитника на хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева с доплатой со стороны красно-белых.

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Однако в «Спартаке» все пока опровергают. Так, Станкович перед игрой с «Краснодаром» не сказал ничего провокационного, объяснив отсутствие спортсмена ротацией состава.

«Почему Зиньковский не попал в заявку? Есть другие футболисты, которые сегодня там находятся. Это для меня нормально», — заявил Станкович в эфире «Матч ТВ».

Также успокоил публику генеральный директор «Спартака» Олег Малышев. По его словам, продавать Антона никто не собирается.

«Что с Зиньковским? Не попал в заявку. Почему? Там [разрешено] определенное количество людей, а у нас в составе их больше. На разных матчах в заявку не попадают разные игроки. Все нормально, не ищите подвоха. Зиньковского не собираемся выставлять на трансфер. Сегодня тренерский штаб выбрал в заявку других игроков», — цитирует функционера «РБ Спорт».

Зиньковский в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах. Антон находится в команде с июля 2022 года — его контракт, согласно Transfermarkt, действует до 2027 года.

Антон Зиньковский
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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