Зиньковский может зимой уйти из «Спартака»? К нему есть вопросы по тренировкам
Полузащитник Антон Зиньковский не попал в заявку «Спартака» на матч с «Краснодаром» в рамках 12-го тура РПЛ. По информации «РБ Спорт», причины спортивные — к 28-летнему футболисту возникли вопросы по тренировкам, а также его выходам на замену в последних играх.
Что не так с Зиньковским?
О тренировочном процессе сложно судить со стороны, однако к Антону также возникли вопросы по выходам на замену. Последние матчи у Зиньковского действительно не удались — в частности, он не убедил в противостоянии с «Динамо» (2:2). Всего 16 минут и один удар в створ (стоимостью 0,02 xG по данным РУСТАТа).
Также спортсмен выходил на замену против махачкалинского «Динамо» — провел на поле 27 минут и отметился только обводками, которых набрал шесть штук (успешность — 67%). В том матче «Спартак» также не смог победить — 1:1.
При этом совсем бесполезным Зиньковского назвать нельзя — на его счету три голевые передачи во всех турнирах, он вместе с Эсекьелем Барко делит первое место в команде по этому показателю. Также он один из лидеров красно-белых по индексу РУСТАТа (229, второе место) и ударам (26, третье место). И это несмотря на то, что Антон провел на поле всего 592 минуты — меньше любого игрока основы.
«Спартак» опровергает конфликт
Когда стало известно, что Зиньковский не попал в заявку на «Краснодар», Metaratings сообщил о готовности «Спартака» расстаться с полузащитником. По информации портала, красно-белые ищут Антону новый клуб и собираются организовать трансфер уже в зимнюю паузу. Главный тренер москвичей Деян Станкович якобы не возражает.
Более того, по версии издания, агент Павел Андреев даже предложил руководству «Спартака» обменять полузащитника на хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева с доплатой со стороны красно-белых.
Однако в «Спартаке» все пока опровергают. Так, Станкович перед игрой с «Краснодаром» не сказал ничего провокационного, объяснив отсутствие спортсмена ротацией состава.
«Почему Зиньковский не попал в заявку? Есть другие футболисты, которые сегодня там находятся. Это для меня нормально», — заявил Станкович в эфире «Матч ТВ».
Также успокоил публику генеральный директор «Спартака» Олег Малышев. По его словам, продавать Антона никто не собирается.
«Что с Зиньковским? Не попал в заявку. Почему? Там [разрешено] определенное количество людей, а у нас в составе их больше. На разных матчах в заявку не попадают разные игроки. Все нормально, не ищите подвоха. Зиньковского не собираемся выставлять на трансфер. Сегодня тренерский штаб выбрал в заявку других игроков», — цитирует функционера «РБ Спорт».
Зиньковский в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 11 матчей во всех турнирах. Антон находится в команде с июля 2022 года — его контракт, согласно Transfermarkt, действует до 2027 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2