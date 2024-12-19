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Сегодня, 14:00

«Динамо» — лучшая атакующая команда РПЛ. Но куда делись эмоции?

«Динамо» занимает четвертое место в таблице РПЛ после 18 туров
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболисты «Динамо» Константин Тюкавин, Луис Чавес и Бителло.
Константин Тюкавин, Луис Чавес и Бителло.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Константин Алексеев — о первой части сезона для бело-голубых.

«Динамо» завершило первую часть сезона на четвертом месте в чемпионате. Всего два очка до третьего «Спартака», четыре — до лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Плюс выход в полуфинал FONBET Кубка России. С точки зрения результатов все вполне пристойно, учитывая задачу попасть в тройку. Чем же могут быть недовольны болельщики и руководители клуба?

Лучший первый круг

Впрочем, до ответа на этот вопрос продолжим перечислять факты, которые должны греть бело-голубые сердца.

«Динамо» выдало лучший первый круг в истории по количеству набранных очков после введения трехочковой системы в 1995 году. Столько же — 30 баллов — было лишь в 96-м и 97-м годах еще при Адамасе Голодце. Больше — никогда. А что этого хватило лишь для четвертого места — не вина команды Марцела Лички, а результат еще более сильных выступлений «Краснодара», «Зенита» и «Локо».

Константин Тюкавин празднует гол в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo; (4:1). 8&nbsp;декабря. Москва. Разгром «Химок», дубль и голевая передача Тюкавина. «Динамо» позитивно завершило год

На зимний перерыв бело-голубые ушли, имея лучший показатель по забитым голам в РПЛ (37, как и у «Зенита»), по ожидаемым голам (38.7 xG, далее «Зенит» — 37.4), по ударам вообще (311, далее «Локомотив» — 298), по ударам в створ ворот (121, далее «Зенит» и «Спартак» — 116), второй — по голевым моментам, после «Зенита» (146, далее с большим отставанием «Локомотив» — 130). Это данные Opta и РуСтат.

Прошлый сезон для «Динамо» был удачный? Конечно, до последнего тура шли на первом месте. После 18 туров тогда было 32 очка, разница голов — 29-22. Сейчас: 35 очков, 37-20. Кругом лучше. В том числе и по пропущенным мячам. А если еще вспомнить, что обязаны были побеждать в Оренбурге и Воронеже, где пропускали на самых последних секундах добавленного времени (ок, для справедливости вычитаем по той же логике гол Лещука в Грозном), то вообще все было бы отлично и в таблице.

Так что же тревожит динамовцев? Почему в чатах болельщиков хватает скепсиса?

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Не играть, а отработать смену

Повод есть. Слишком велики перепады в игре «Динамо». Слишком мало цельности, сплоченности и той страсти в действиях команды, которые отличали осенью «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» (пусть последние две команды и поймали к декабрю спад). Парадокс: у бело-голубых лучшие атакующие показатели, игра по идее должна смотреться, однако она крайне редко доставляла удовольствие и давала уверенность в конечном результате. Чаще — ощущение, что футболисты вышли не играть, творить, а отработать смену. Иногда старательно, тогда приходили победы, порой — спустя рукава, что оборачивалось потерей очков.

Но настоящий кураж и драйв, то, что и привлекает зрителей, в последний раз мы видели в июле-августе. Бело-голубые стартовали с трех побед в РПЛ — над «Факелом», «Локо» и «Акроном». Эмоционально это были сильные матчи. Примечательно, что тогда не было многих лидеров, а выходили Лепский, Майсторович, Гагнидзе. Кто-то был травмирован, дисквалифицирован, кто-то — на Кубке Америки, Олимпиаде. С «Локо», скажем, играли без Бальбуэны, Маричаля, Фернандеса, Лаксальта, Фомина, Чавеса, Карраскаля, позже приехали новички — Артур и Маухуб. Но дали огня — выиграли. Потом вернулись лидеры, пропали молодые футболисты, а огонь потух.

Максим Ненахов, Александр Черников и&nbsp;Виктор Тормена в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo; (0:0). 8&nbsp;декабря. Краснодар. Год назад между первым и пятым местами к зиме было восемь очков. Теперь — четыре. Неужели финиш получится более лютым?!

И Личка, естественно, видит эту проблему. Не скрывает ее. «Нельзя играть в футбол без эмоций. Наша линия атаки выдала фатальную игру: мячи быстро терялись, не получалось обыгрывать один в один, не дорабатывали в защите», — говорил тренер после матча с «Ахматом». И это была не уникальная картина — в большинстве матчей «Динамо» выходило полусонным, раскочегариваясь только ближе к концу встречи.

Красноречивый факт: не назову ни одного футболиста «Динамо», который бы в текущем сезоне смотрелся ярче, чем в прошлом, заметно прибавил. Разве что Майсторович, но он минувший чемпионат практически полностью пропустил из-за травмы, сравнение некорректное. Возможно, еще Кутицкий. В остальном — или тот же уровень, или слабее.

Что, конечно, тревожит и тренерский штаб, и болельщиков. И руководителей тоже. Надо отдать должное, в «Динамо» они высказываются и после побед, и после поражений. В оценках игры команды нет эффекта розовых очков.

Даниил Хлусевич против Хорхе Карраскаля в матче «Спартак» — «Динамо» (2:2).
Даниил Хлусевич против Хорхе Карраскаля в матче «Спартак» — «Динамо» (2:2).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Даса, Чавес, Хлусевич и Глебов

Главная задача для Лички на зимнюю паузу и весеннюю часть — сплотить команду и наполнить ее эмоциями. В этом и состоит мастерство тренера, чтобы футболисты выходили на поле предельно мотивированными, горели, как спартаковцы в последних матчах, а не выходили «пустыми», по выражению самого Лички.

У чешского тренера много достоинств. Он ставит команде задачу много атаковать, не загоняет футболистов в рамки, раскрепощает. Все это позволило «Динамо» в минувшем сезоне до последнего тура претендовать на золото — лучший результат за 40 лет. Но недостатки — продолжение достоинств. Порой команда играет чересчур авантюрно, например, первый тайм с ЦСКА, а раскрепощение переходит в расслабленность и отсутствие эмоций. Найти баланс — в том числе задача тренера.

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Личке явно будет над чем подумать за время отпуска, чтобы, сохранив козыри, нивелировать недостатки. Тем более что в кадровом составе революций явно не ожидается. Точечно бело-голубые наверняка усилятся. В первую очередь речь идет о правом фланге обороны, поскольку через полгода истекает контракт у Дасы. Возможно, найдется желающий его подписать уже нынешней зимой. В «Динамо» много легионеров, так что приоритет — россиянам. В списках значится, в частности, Хлусевич из «Спартака». Если «Ростов» окажется сговорчивым, то бело-голубые не отказались бы и от Глебова. Особенно если «Гвадалахара» сделает предложение по Чавесу, от которого «Динамо» не сможет отказаться.

Но ждать громких покупок звездных легионеров за крупные суммы, по данным «СЭ», нынешней зимой вряд ли стоит. В целом состав и так укомплектован добротно. Вполне достаточно для выполнения задачи попадания в тройку.

Справится ли команда и Марцел Личка?

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ФК Динамо (Москва)
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«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
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 9
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Бителло

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Муталип Алибеков

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