«Динамо» — лучшая атакующая команда РПЛ. Но куда делись эмоции?
«Динамо» завершило первую часть сезона на четвертом месте в чемпионате. Всего два очка до третьего «Спартака», четыре — до лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Плюс выход в полуфинал FONBET Кубка России. С точки зрения результатов все вполне пристойно, учитывая задачу попасть в тройку. Чем же могут быть недовольны болельщики и руководители клуба?
Лучший первый круг
Впрочем, до ответа на этот вопрос продолжим перечислять факты, которые должны греть бело-голубые сердца.
«Динамо» выдало лучший первый круг в истории по количеству набранных очков после введения трехочковой системы в 1995 году. Столько же — 30 баллов — было лишь в 96-м и 97-м годах еще при Адамасе Голодце. Больше — никогда. А что этого хватило лишь для четвертого места — не вина команды Марцела Лички, а результат еще более сильных выступлений «Краснодара», «Зенита» и «Локо».
На зимний перерыв бело-голубые ушли, имея лучший показатель по забитым голам в РПЛ (37, как и у «Зенита»), по ожидаемым голам (38.7 xG, далее «Зенит» — 37.4), по ударам вообще (311, далее «Локомотив» — 298), по ударам в створ ворот (121, далее «Зенит» и «Спартак» — 116), второй — по голевым моментам, после «Зенита» (146, далее с большим отставанием «Локомотив» — 130). Это данные Opta и РуСтат.
Прошлый сезон для «Динамо» был удачный? Конечно, до последнего тура шли на первом месте. После 18 туров тогда было 32 очка, разница голов — 29-22. Сейчас: 35 очков, 37-20. Кругом лучше. В том числе и по пропущенным мячам. А если еще вспомнить, что обязаны были побеждать в Оренбурге и Воронеже, где пропускали на самых последних секундах добавленного времени (ок, для справедливости вычитаем по той же логике гол Лещука в Грозном), то вообще все было бы отлично и в таблице.
Так что же тревожит динамовцев? Почему в чатах болельщиков хватает скепсиса?
Не играть, а отработать смену
Повод есть. Слишком велики перепады в игре «Динамо». Слишком мало цельности, сплоченности и той страсти в действиях команды, которые отличали осенью «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» (пусть последние две команды и поймали к декабрю спад). Парадокс: у бело-голубых лучшие атакующие показатели, игра по идее должна смотреться, однако она крайне редко доставляла удовольствие и давала уверенность в конечном результате. Чаще — ощущение, что футболисты вышли не играть, творить, а отработать смену. Иногда старательно, тогда приходили победы, порой — спустя рукава, что оборачивалось потерей очков.
Но настоящий кураж и драйв, то, что и привлекает зрителей, в последний раз мы видели в июле-августе. Бело-голубые стартовали с трех побед в РПЛ — над «Факелом», «Локо» и «Акроном». Эмоционально это были сильные матчи. Примечательно, что тогда не было многих лидеров, а выходили Лепский, Майсторович, Гагнидзе. Кто-то был травмирован, дисквалифицирован, кто-то — на Кубке Америки, Олимпиаде. С «Локо», скажем, играли без Бальбуэны, Маричаля, Фернандеса, Лаксальта, Фомина, Чавеса, Карраскаля, позже приехали новички — Артур и Маухуб. Но дали огня — выиграли. Потом вернулись лидеры, пропали молодые футболисты, а огонь потух.
И Личка, естественно, видит эту проблему. Не скрывает ее. «Нельзя играть в футбол без эмоций. Наша линия атаки выдала фатальную игру: мячи быстро терялись, не получалось обыгрывать один в один, не дорабатывали в защите», — говорил тренер после матча с «Ахматом». И это была не уникальная картина — в большинстве матчей «Динамо» выходило полусонным, раскочегариваясь только ближе к концу встречи.
Красноречивый факт: не назову ни одного футболиста «Динамо», который бы в текущем сезоне смотрелся ярче, чем в прошлом, заметно прибавил. Разве что Майсторович, но он минувший чемпионат практически полностью пропустил из-за травмы, сравнение некорректное. Возможно, еще Кутицкий. В остальном — или тот же уровень, или слабее.
Что, конечно, тревожит и тренерский штаб, и болельщиков. И руководителей тоже. Надо отдать должное, в «Динамо» они высказываются и после побед, и после поражений. В оценках игры команды нет эффекта розовых очков.
Даса, Чавес, Хлусевич и Глебов
Главная задача для Лички на зимнюю паузу и весеннюю часть — сплотить команду и наполнить ее эмоциями. В этом и состоит мастерство тренера, чтобы футболисты выходили на поле предельно мотивированными, горели, как спартаковцы в последних матчах, а не выходили «пустыми», по выражению самого Лички.
У чешского тренера много достоинств. Он ставит команде задачу много атаковать, не загоняет футболистов в рамки, раскрепощает. Все это позволило «Динамо» в минувшем сезоне до последнего тура претендовать на золото — лучший результат за 40 лет. Но недостатки — продолжение достоинств. Порой команда играет чересчур авантюрно, например, первый тайм с ЦСКА, а раскрепощение переходит в расслабленность и отсутствие эмоций. Найти баланс — в том числе задача тренера.
Личке явно будет над чем подумать за время отпуска, чтобы, сохранив козыри, нивелировать недостатки. Тем более что в кадровом составе революций явно не ожидается. Точечно бело-голубые наверняка усилятся. В первую очередь речь идет о правом фланге обороны, поскольку через полгода истекает контракт у Дасы. Возможно, найдется желающий его подписать уже нынешней зимой. В «Динамо» много легионеров, так что приоритет — россиянам. В списках значится, в частности, Хлусевич из «Спартака». Если «Ростов» окажется сговорчивым, то бело-голубые не отказались бы и от Глебова. Особенно если «Гвадалахара» сделает предложение по Чавесу, от которого «Динамо» не сможет отказаться.
Но ждать громких покупок звездных легионеров за крупные суммы, по данным «СЭ», нынешней зимой вряд ли стоит. В целом состав и так укомплектован добротно. Вполне достаточно для выполнения задачи попадания в тройку.
Справится ли команда и Марцел Личка?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3