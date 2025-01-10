Источник: «Спартак» расторг контракт с нападающим Виллианом Жозе

«Спартак» расторг контракт с нападающим Виллианом Жозе, сообщает журналист Эмерсон Жуниор.

По информации источника, форвард перейдет в бразильскую «Баию» на правах свободного агента. Контракт игрока с новым клубом будет рассчитан на три года.

33-летний бразилец перешел в «Спартак» в июле 2024 года из «Бетиса». На счету нападающего 13 матчей за красно-белых во всех турнирах, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2 миллиона евро.