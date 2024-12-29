«Динамо» не устроило предложение «Ботафого» в 10 миллионов евро за Бителло

Как стало известно «СЭ», «Ботафого» отправил в «Динамо» официальное предложение о покупке Бителло за 10 миллионов евро, на которое бело-голубые ответили отказом.

Сумма даже близко не соответствует оценке футболиста со стороны московского клуба.

Контракт 24-летнего бразильца с «Динамо» действует до 2028 года. Он был куплен у «Гремио» в сентябре 2023 года за 10 миллионов евро.