Новичок «Спартака» Мангаш рассказал, какую реакцию в Португалии вызвал его трансфер

Защитник «Спартака» Рикарду Мангаш ответил на вопрос «СЭ» о реакции, которую в Португалии вызвал его трансфер в Россию.

«Мне пожелали удачи, а также успехов. Все просто, ха-ха», — сказал Мангаш «СЭ».

10 сентября «Спартак» объявил о подписании контракта с 26-летним португальцем до 2026 года.

Мангаш является воспитанником «Бенфики». С 2023 года он выступал за «Виторию Гимарайнш», в составе которой провел 38 матчей, забил 5 мячей и сделал 10 результативных передач.