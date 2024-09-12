«История Соболева была очень громкой. Думаю, «Спартак» обойдется без таких людей». Интервью Ефимовой
Российскую пловчиху Юлию Ефимову в последнее время часто можно встретить на домашних матчах «Спартака». Матч звезд, приуроченный к 10-летию стадиона «Лукойл Арена», не стал исключением. После завершения игры трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова ответила на вопросы «СЭ» — об Александре Соболеве, Георгии Джикии и последнем старте в карьере.
Хотела бы работу — ходить на все матчи «Спартака»
— Как вам Матч звезд?
— Супер! Мне очень нравится атмосфера. Если бы так много болельщиков было на каждом на матче... Было бы еще ярче!
— Вы говорили, что «Спартак» выигрывает на тех матчах, где присутствуете вы.
— Не всегда. Но чаще всего — да. Хотела бы, чтобы у меня была такая работа — ходить на все матчи «Спартака».
— Как вам команда в этом сезоне?
— Пока непонятно. Интересно, что будет дальше.
— Скучаете по Джикии?
— Всегда все скучают по легендам. Печально, когда кто-то уходит из таких ярких футболистов. Но это спорт. «Спартак» — большая команда, найдет своих героев.
— И по Квинси Промесу скучаете?
— Будут другие легенды. У нас есть молодые ребята, которые станут прославлять «Спартак».
Соболеву желаю успехов
— Следили ли за ситуацией вокруг Александра Соболева?
— Это было громко. Очень громко! Думаю, «Спартак» обойдется без таких людей. У клуба все будет хорошо.
— Каким добрым словом вы бы назвали Александра Соболева?
— Дельфин. Вроде так его называли. (Смеется.) Соболеву желаю успехов в карьере. Это нормально для любого игрового вида спорта — переходить из одной команды в другую.
— Кто, на ваш взгляд, самый симпатичный игрок «Спартака»?
— Бабич симпатичный. И новый игрок, Мангаш — тоже.
— Вы говорили, что ваш последний старт будет в декабре. Не передумали еще?
— Все возможно. Пока непонятно, не знаю. Недавно у меня произошел случай, о котором я не объявляла. Держу интригу. Произошел небольшой сдвиг с занятиями. Пока у меня была только вторая тренировка с момента, как я начала подготовку.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1