Веллитон заявил о желании играть за «Спартак» бесплатно: «Готов подписать контракт хоть сейчас»

Экс-нападающий «Спартака» Веллитон в комментарии «СЭ» выразил желание играть за красно-белых бесплатно.

«Могу подписать контракт со «Спартаком» хоть сейчас. Если клуб предложит, я сразу же соглашусь. Сейчас нахожусь в хорошей форме, даже забил два гола в прошедшем матче легенд. Готов ли играть за «Спартак» бесплатно? Конечно! Я люблю «Спартак», люблю фанатов [красно-белых]», — сказал Веллитон «СЭ».

37-летний Веллитон принял участие в матче звезд «Спартака», посвященном 10-летию открытия домашнего стадиона московского клуба. Он играл за команду Олега Романцева, которая победила коллектив Деяна Станковича со счетом 3:2.

Бразильский футболист выступал за «Спартак» с 2007 по 2014 год, провел 133 матча и забил 61 гол.