Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о лучших представителях молодого поколения наших тренеров.

Мнение

Алексей Батраков сейчас настолько наше все, что за его феноменальной результативностью как-то позабылось, что приз лучшему футболисту РПЛ прошлого сезона вручен чуть менее юному Константину Тюкавину, что карпинский «Ростов» наполнен молодыми дарованиями, ворвавшимися в национальную команду, что свои звездочки зажигаются везде и всюду.

Как пелось в культовой советской песне, «молодым везде у нас дорога».

Но это если говорить об игроках. А что тренеры? Те самые, молодые.

В случае с футболистами понятие «молодость», вероятно, определяется возможностью выступлений за сборную по возрасту — то есть до 21 года.

С тренерами таких рамок нет. Но даже если не приплетать сюда психологию с ее классическими кризисами среднего возраста и не вспоминать о немецком инкубаторе юных тренерских кадров — разумно было бы считать 40 лет той чертой, пересекая которую, человек в этой профессии перестает считаться начинающим.

Итак, не по рейтингу, что субъективно (разные вводные, разные турниры, разные критерии), а по алфавиту — пять самых интересных молодых тренеров страны.

Павел Алпатов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Павел Алпатов, 34 года, «Динамо-2»

Алпатов прозвучал на уровне РПЛ после увольнения Славиши Йокановича. Задача была не уронить клуб на смене тренера — и с ней воспитанник академии бело-голубых справился так, что ему дали шанс поработать в «Динамо-2», собрав свой штаб.

Алпатов с мальчишками идет в лидерах группы в ФНЛ-2, несмотря на то что летом часть футболистов ушла на повышение к Маркелу Личке, а еще одна группа разошлась по другим клубам. Окишор, Лепский, Бессмертный, Боков, Назаренко — все это выходцы из команды Павла.

Алпатов из-за травм рано закончил игровую карьеру, устроился менеджером в известную немецкую компанию спортивной экипировки, но долго без футбола не смог. Попросился тренером в академию родного «Динамо», стал расти и попал в штаб первой команды — и когда Желько Бувач отвечал за тренировочный процесс после увольнения Кирилла Новикова, и когда появился Сандро Шварц. Считается, что Алпатов во многом перенял свои тренерские принципы именно у немца и прививает его стиль. Массовый интерес к футболистам «Динамо-2» появился именно при нем. И личные амбиции реализоваться во взрослом футболе никуда не пропали.

Илья Валиев. Фото ФК «Краснодар»

Илья Валиев, 35 лет, «Краснодар-2»

Сергей Галицкий подарил РПЛ двух взращенных в системе «быков» специалистов — Мурада Мусаева и Александра Сторожука, теперь, возможно, на подходе и третий. Валиев еще пару лет назад работал в академии южан с 10-летними мальчишками, но качество футбола этой команды, игровые принципы тренера и достигнутые результаты обеспечили Илье стремительный карьерный рост: главная команда в ЮФЛ-1, молодежка «быков», «Краснодар-2».

За всем этим, разумеется, стоит владелец клуба. Рассказывают, что Галицкий часто приходит посмотреть на тренировки команд Валиева и о них в «Краснодаре» говорят односложно — интереснейшие.

До первого состава этот тренер, возможно, пока еще не дорос, но сам статус главного в молодежке, как и взлет в клубной иерархии, заставляет говорить об Илье как о человеке с большим будущим.

Тем более примеры Мусаева и Сторожука говорят об одном — Галицкий инвестирует всегда в то и тех, что и кто непременно выстрелит.

Александр Грищенко. Фото ФК «Балтика»

Александр Грищенко, 34 года, экс-«Балтика»

Несмотря на якобы провал в «Балтике», ничего такого у Грищенко, по сути, не случилось. В футбольных кругах говорят, что если бы тренеру оказали больше поддержки, то на дистанции он мог бы сделать все как надо. Но умение работать вопреки часто оказывает тренерам хорошую услугу в плане опыта.

Александр — один из тех, о ком принято говорить, что он начал тренировать раньше, чем ожидалось. Грищенко собрал фарм Балтики буквально с нуля, в ситуации, когда в области почти не проводились серьезные региональные соревнования.

Имя себе Александр сделал в «Велесе», и возвращение в родной Калининград стало, с одной стороны, сенсационным после вылета в ФНЛ и поставленной задачи вернуться, а с другой — понятным в силу понимания многих местных процессов.

Грищенко вспыльчивый, но это, не исключено, следствие молодости. Но есть красноречивая информация: когда Грищенко висел на волоске, игроки за него заступились. Умение сплотить коллектив — признак лидера.

Дмитрий Игдисамов. Фото ПФК ЦСКА

Дмитрий Игдисамов, 38 лет, молодежка ЦСКА

ЦСКА несколько последних лет инвестирует много средств, времени и технологий в подготовку молодежи — и назначение Игдисамова подчеркивает его человеческие качества и одновременно погруженность в современный футбол. Где, кроме технологичности и тактики, очень многое завязано на психологии.

О Дмитрии говорят, что он умеет создать команду и при этом развить игроков. Как пример — на последний сбор молодежной сборной России были вызваны пять армейцев: Кисляк, Глебов, Рядно, Згурский и Чурилов. При этом четверо из них по своим возрастам в юношеские сборные в свое время не привлекались.

С молодежкой ЦСКА, правда, работали многие — и успешно. Но профессиональная карьера во взрослом футболе у них не сложилась. Однако кадровый тренерский дефицит и смена поколений в профессии ломают все прежние стереотипы.

Филипп Соколинский. Фото ФК «Родина»

Филипп Соколинский, 38 лет, «Родина»

Еще один динамовец, но уже с приставкой «экс». Соколинского знали как очень качественного детского тренера, с хорошим вкусом на игроков — классическая история, как он воспитывал Тюкавина через управляемый конфликт и насколько эффективно это получилось.

Филипп работал в испанской манере, поэтому неудивительно, что его позвали в «Родину-2», а затем дали шанс и в первом составе. Красивый футбол во главе угла сыграл на рывке Соколинского из молодежной команды «Динамо».

Но в ФНЛ в цене все-таки иное — умение давать результат, особенно когда твой клуб среди претендентов на выход. Как любовь к испанскому стилю свяжется у молодого тренера с необходимостью оставаться прагматичным, пока неизвестно. Однако это новое имя в профессии — в лиге, которая воспитывает не только футболистов, но и тренеров.

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