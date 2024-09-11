«От спартаковца до петуха». Первая и оскорбительная реакция КБ-фанатов на скандальный трансфер Соболева
В среду на «Лукойл Арене» состоялось большое шоу: в честь 10-летия со дня открытия стадиона в Тушине «Спартак» устроил Матч звезд между командами главного тренера красно-белых Деяна Станковича и легендарного Олега Романцева. Сильнее оказались футболисты восьмикратного чемпиона России: команда Романцева победила со счетом 3:2.
Матч получился ярким, и атмосфера на стадионе была соответствующей. Для прохода на игру не требовался паспорт болельщика, поэтому на «Лукойл Арене» собрались и активные фанаты «Спартака». До матча десятки тысяч болельщиков вместе с певицей МакSим исполнили ее хит «Знаешь ли ты?».
Кроме того, на одной из трибун стадиона был вывешен баннер, посвященный новичку «Зенита» Александру Соболеву. На полотне было написано: «2 года от «спартаковца до мозга костей» до «******* и петуха»,
Переход 27-летнего форварда из «Спартака» в «Зенит» — самое громкое событие трансферного окна в России. Слухи об этом длились все лето, Соболев даже был отстранен от тренировок с красно-белыми, а 31 августа сделка официально состоялась. По данным Transfermarkt, «Зенит» заплатил за новичка 10 миллионов евро.
Баннер фанатов «Спартака» — отсылка к речи самого Соболева. В 2022 году он в интервью «РГ» сказал: «Я спартаковец до мозга костей. Не вижу себя в другой команде». Однако спустя пару лет нападающий перебрался к одному из злейших врагов красно-белых.
Оскорбления в послании болельщиков — тоже цитаты. Соболев дебютировал за «Зенит» 8 сентября в товарищеском матче с «Кайратом», во время которого фанаты сине-бело-голубых скандировали «Соболев — петух» и другие цензурные слова. Оскорбляли Александра с трибун и во время воскресного матча «Зенита-2».
Болельщики «Спартака» на Матче звезд тоже не остановились на визуальном выражении своего мнения — они также называли Соболева непечатными словами.
Добавим, что дебютный матч новичка «Зенита» на «Газпром Арене» также придется на игру без Fan-ID — 17 сентября сине-бело-голубые примут «Рубин» в FONBET Кубке России. Активные фанаты петербургского клуба собираются посетить этот матч.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1