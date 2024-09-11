«От спартаковца до петуха». Первая и оскорбительная реакция КБ-фанатов на скандальный трансфер Соболева

Новичок «Зенита» — теперь персона нон грата в Тушине.

В среду на «Лукойл Арене» состоялось большое шоу: в честь 10-летия со дня открытия стадиона в Тушине «Спартак» устроил Матч звезд между командами главного тренера красно-белых Деяна Станковича и легендарного Олега Романцева. Сильнее оказались футболисты восьмикратного чемпиона России: команда Романцева победила со счетом 3:2.

Матч получился ярким, и атмосфера на стадионе была соответствующей. Для прохода на игру не требовался паспорт болельщика, поэтому на «Лукойл Арене» собрались и активные фанаты «Спартака». До матча десятки тысяч болельщиков вместе с певицей МакSим исполнили ее хит «Знаешь ли ты?».

Кроме того, на одной из трибун стадиона был вывешен баннер, посвященный новичку «Зенита» Александру Соболеву. На полотне было написано: «2 года от «спартаковца до мозга костей» до «******* и петуха»,

Переход 27-летнего форварда из «Спартака» в «Зенит» — самое громкое событие трансферного окна в России. Слухи об этом длились все лето, Соболев даже был отстранен от тренировок с красно-белыми, а 31 августа сделка официально состоялась. По данным Transfermarkt, «Зенит» заплатил за новичка 10 миллионов евро.

Баннер фанатов «Спартака» — отсылка к речи самого Соболева. В 2022 году он в интервью «РГ» сказал: «Я спартаковец до мозга костей. Не вижу себя в другой команде». Однако спустя пару лет нападающий перебрался к одному из злейших врагов красно-белых.

Оскорбления в послании болельщиков — тоже цитаты. Соболев дебютировал за «Зенит» 8 сентября в товарищеском матче с «Кайратом», во время которого фанаты сине-бело-голубых скандировали «Соболев — петух» и другие цензурные слова. Оскорбляли Александра с трибун и во время воскресного матча «Зенита-2».

Болельщики «Спартака» на Матче звезд тоже не остановились на визуальном выражении своего мнения — они также называли Соболева непечатными словами.

Добавим, что дебютный матч новичка «Зенита» на «Газпром Арене» также придется на игру без Fan-ID — 17 сентября сине-бело-голубые примут «Рубин» в FONBET Кубке России. Активные фанаты петербургского клуба собираются посетить этот матч.