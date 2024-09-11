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«От спартаковца до петуха». Первая и оскорбительная реакция КБ-фанатов на скандальный трансфер Соболева

Фанаты «Спартака» вывесили оскорбительный баннер в адрес Соболева
Отдел футбола «СЭ»
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Новичок «Зенита» — теперь персона нон грата в Тушине.

В среду на «Лукойл Арене» состоялось большое шоу: в честь 10-летия со дня открытия стадиона в Тушине «Спартак» устроил Матч звезд между командами главного тренера красно-белых Деяна Станковича и легендарного Олега Романцева. Сильнее оказались футболисты восьмикратного чемпиона России: команда Романцева победила со счетом 3:2.

Матч получился ярким, и атмосфера на стадионе была соответствующей. Для прохода на игру не требовался паспорт болельщика, поэтому на «Лукойл Арене» собрались и активные фанаты «Спартака». До матча десятки тысяч болельщиков вместе с певицей МакSим исполнили ее хит «Знаешь ли ты?».

Кроме того, на одной из трибун стадиона был вывешен баннер, посвященный новичку «Зенита» Александру Соболеву. На полотне было написано: «2 года от «спартаковца до мозга костей» до «******* и петуха»,

Переход 27-летнего форварда из «Спартака» в «Зенит» — самое громкое событие трансферного окна в России. Слухи об этом длились все лето, Соболев даже был отстранен от тренировок с красно-белыми, а 31 августа сделка официально состоялась. По данным Transfermarkt, «Зенит» заплатил за новичка 10 миллионов евро.

Баннер фанатов «Спартака» — отсылка к речи самого Соболева. В 2022 году он в интервью «РГ» сказал: «Я спартаковец до мозга костей. Не вижу себя в другой команде». Однако спустя пару лет нападающий перебрался к одному из злейших врагов красно-белых.

Новичок &laquo;Зенита&raquo; Александр Соболев (второй слева) и&nbsp;его новые партнеры. Дебют Соболева в «Зените»: много работы в подыгрыше, но без голов. А у Лусиано — снова дубль

Оскорбления в послании болельщиков — тоже цитаты. Соболев дебютировал за «Зенит» 8 сентября в товарищеском матче с «Кайратом», во время которого фанаты сине-бело-голубых скандировали «Соболев — петух» и другие цензурные слова. Оскорбляли Александра с трибун и во время воскресного матча «Зенита-2».

Болельщики «Спартака» на Матче звезд тоже не остановились на визуальном выражении своего мнения — они также называли Соболева непечатными словами.

Добавим, что дебютный матч новичка «Зенита» на «Газпром Арене» также придется на игру без Fan-ID — 17 сентября сине-бело-голубые примут «Рубин» в FONBET Кубке России. Активные фанаты петербургского клуба собираются посетить этот матч.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
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 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
14.09 14:15
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