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Танашев не назначил пенальти после падения Глушенкова в матче РПЛ Краснодар — Зенит: разбор эпизода, слова Соболева и Мусаева

Судейство

«Нытья бы было на всю страну!» Даже в «Зените» согласились с решением Танашева в Краснодаре

Роман Кольцов
Корреспондент
Артем Карпукас, Максим Глушенков и Александр Соболев.
Фото ФК «Зенит»
Арбитр не изменил своего вердикта даже после вмешательства ВАР.

Один из самых обсуждаемых эпизодов центрального матча 10-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» (2:3) произошел во втором тайме. Главный арбитр Инал Танашев не назначил пенальти после падения Максима Глушенкова в штрафной хозяев и не изменил решения даже после просмотра видеоповтора. Удивительно, но с судьей согласились и сами футболисты петербургской команды.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:3
Зенит

Что произошло

Спорный момент случился на 64-й минуте встречи, когда «Зенит» вел со счетом 3:1. Глушенков оказался в штрафной площади «Краснодара», где вступил в борьбу с полузащитником хозяев Дугласом Аугусто. После контакта с зенитовец потерял равновесие и упал на газон.

Танашев не усмотрел нарушения правил и позволил продолжить игру. Однако видеоассистент Евгений Буланов и его помощник Антон Фролов вмешались и пригласили главного судью к монитору.

Арбитр изучил повтор и объявил, что первоначальное решение остается в силе: 11-метровый назначен не был.

Любопытно, что данный случай стал первым подобным в нынешнем сезоне РПЛ. До встречи в Краснодаре каждый раз рефери соглашались с рекомендациями ВАР. Танашев — единственный, кто после просмотра сохранил первоначальный вердикт.

Судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров также согласился с решением Инала.

«Глушенков, которого пытался остановить Дуглас Аугусто, упал, всем видом показывая, что полузащитник хозяев нарушил правила. Понятно, что с зенитовцем согласится немалое число болельщиков и, возможно, экспертов. Но, на мой взгляд, сначала Глушенков сам зацепился правой ногой за ногу краснодарца. Потому Танашев решил, что оснований для назначения пенальти не возникло», — подчеркнул Бобров.

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«Хорошо, что не поставили»

После финального свистка неожиданную реакцию выдал Александр Соболев. Нападающий «Зенита» признался, что даже обрадовался неназначению пенальти.

«Хорошо, что его не поставили. Нытья бы было на всю страну опять. Если бы в чужие ворота — скорее да, если бы в наши — я бы такое не поставил. Оба бегут, Максим чуть теряет равновесие, ноги у игроков просто запинаются. В эпоху ВАР можно было поставить и не поставить. Если бы это было в наши ворота — я бы сказал, что 100 процентов не пенальти», — сказал автор одного из забитых мячей в эфире «Матч ТВ».

Еще удивительнее, что возражать не стал и сам Глушенков, непосредственно участвовавший в эпизоде.

«Не было пенальти. Момент спорный: у него нога поехала, я бежал... Думаю, скорее всего, не было», — добавил лучший игрок встречи.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не увидел оснований для указания на точку. Однако его удивило, что ВАР вообще решил вмешаться в ситуацию.

«Сейчас я буду говорить на эмоциях, но показалось, что простые карточки дали в первом тайме, особенно когда это были просто игровые эпизоды, игровые столкновения. Вопросы больше к ВАР, зачем они позвали смотреть арбитра эпизод с пенальти, которого близко не было, просто нечего там было смотреть. Много эмоций было на поле, конечно, там чем-то недоволен «Зенит», чем-то мы, поэтому глобально, я думаю, что судейство не повлияло на итоговый счет», — заявил Мусаев.

Спорный момент не помешал «Зениту» одержать важнейшую победу в Краснодаре. Петербуржцы выиграли со счетом 3:2, набрали 21 очко и возглавили таблицу РПЛ, опередив «быков» по дополнительным показателям.

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Александр Соболев
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ФК Зенит
ФК Краснодар
Инал Танашев (судья)
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

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 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

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 5
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Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Георгий Мелкадзе
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Рубин

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