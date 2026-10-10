Мусаев о поражении от «Зенита»: «Зачем ВАР позвал смотреть арбитра пенальти, которого и близко не было?»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев оценил эпизод с неназначенным пенальти в ворота «быков» в матче с «Зенитом» (2:3) в 10-м туре РПЛ.

При счете 3:1 в пользу гостей Глушенков упал в штрафной хозяев после контакта с полузащитником «быков» Дугласом Аугусто. Главный арбитр встречи Инал Танашев не поставил пенальти. ВАР Евгений Буланов и АВАР Антон Фролов вмешались и пригласили судью посмотреть падение Глушенкова. После просмотра эпизода Танашев не стал менять свое первоначальное решение.

«Сейчас я буду говорить на эмоциях, но показалось, что простые карточки дали в первом тайме, особенно когда это были просто игровые эпизоды, игровые столкновения. Вопросы больше к ВАР, зачем они позвали смотреть арбитра этот эпизод с пенальти, которого близко не было, просто нечего там было смотреть. Много эмоций было на поле, конечно, там чем-то недоволен «Зенит», чем-то мы, поэтому глобально, я думаю, что судейство не повлияло на итоговый счет», — сказал Мусаев.

После 10 матчей «Краснодар» с 21 очком занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» по дополнительным показателям.

(Кирилл Радченко)

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