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Судейство

«Краснодар» — «Зенит»: Танашев правильно не назначил пенальти в пользу гостей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Инал Танашев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

На 67-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» судья Инал Танашев после вмешательства ВАР и просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что первоначальное решение не будет изменено. Рефери правильно не отреагировал на падение Максима Глушенкова назначением пенальти в пользу гостей.

38 раз видеоассистенты в этом чемпионате вмешивались в действия рефери. И впервые арбитр сохранил первоначальное решение.

Тремя минутами ранее в штрафной площади «быков» Глушенков, которого пытался остановить Дуглас Аугусто, упал, всем видом показывая, что полузащитник хозяев нарушил правила. Понятно, что с зенитовцем согласится немалое число болельщиков и, возможно, экспертов.

Но на мой взгляд, сначала Глушенков сам зацепился правой ногой за ногу краснодарца. Потому Танашев решил, что оснований для назначения пенальти не возникло.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;.«Краснодар» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
Зенит

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Инал Танашев (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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