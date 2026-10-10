«Краснодар» — «Зенит»: Танашев правильно не назначил пенальти в пользу гостей

На 67-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» судья Инал Танашев после вмешательства ВАР и просмотра повторов на мониторе у поля объявил, что первоначальное решение не будет изменено. Рефери правильно не отреагировал на падение Максима Глушенкова назначением пенальти в пользу гостей.

38 раз видеоассистенты в этом чемпионате вмешивались в действия рефери. И впервые арбитр сохранил первоначальное решение.

Тремя минутами ранее в штрафной площади «быков» Глушенков, которого пытался остановить Дуглас Аугусто, упал, всем видом показывая, что полузащитник хозяев нарушил правила. Понятно, что с зенитовцем согласится немалое число болельщиков и, возможно, экспертов.

Но на мой взгляд, сначала Глушенков сам зацепился правой ногой за ногу краснодарца. Потому Танашев решил, что оснований для назначения пенальти не возникло.