Глушенков тащит «Зенит» к чемпионству. «Краснодар» не может компенсировать потерю Кривцова и Сперцяна
В Краснодаре дали эмоциональный и зрелищный триллер. Почти что «три-триллер», но Батчи, сравнявший было счет, сделал это из офсайда. Мы увидели удаление, много голов, страсти, стычки, споры о судейских решениях (хотя Танашев, на мой взгляд, справился отменно). Да и красивого футбола хватало — этого всего мы и ждали три с половиной недели.
«Быки» во втором тайме взялись за дело и имели шанс вырвать ничью, но все-таки по-настоящему они включилась только при счете — 0:3, когда поезд почти ушел. Можно было только попытаться героически впрыгнуть в последний вагон, совершив чудо. Его не случилось. «Зенит» закономерно выиграл, обойдя в таблице главного конкурента. И до упора закрутив интригу — от первого до пятого места сейчас всего два очка.
Из-за многочисленных событий второй половины немного ушел в тень дубль Глушенкова, ведь запоминается последнее. Но вообще именно Максим сделал результат. 2:0 к перерыву отыграть крайне сложно.
Перед этим матчем бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев посетовал в интервью «СЭ», что Глушенков играет всего на 50 процентов возможностей — дано ему гораздо больше. Подумалось: если это 50, то что тогда 100? Вообще-то после 9 туров Максим шел вторым по «гол+пас» и многими назывался лучшим игроком РПЛ. Но встреча в Краснодаре подтвердила правоту Корнеева: при желании Глушенков может еще больше.
В главном матче осени «десятка» «Зенита» сделал результат. Все остальные ходили вокруг да около, а Глушенков решал. Фактически тут и проявилось главное различие между командами. У «Краснодара» после ухода Сперцяна и травмы Кривцова диспетчером вышел Уткин. Умный и техничный футболист, но который в прошлом сезоне играл за «Торпедо» в ФНЛ. У одних Уткин, у других — Глушенков. Почувствуйте разницу.
А Максим своим дублем словно спрашивает: ну что, достоин я солидной прибавки к зарплате по истекающему летом 2028 года контракту? И возразить после такой игры руководителям нечем. Именно Глушенков на пару с Соболевым тащит «Зенит» к очередному золоту.
Питер снова первый в таблице. Но завтра его могут обойти и ЦСКА, и «Динамо». Вся борьба еще только начинается, а первая треть дистанции убеждает: она будет невероятно жаркой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
2
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
3
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
4
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
5
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
10
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
13
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|4 : 0
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|0 : 5
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|1 : 1
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|2 : 3
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1