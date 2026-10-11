Глушенков тащит «Зенит» к чемпионству. «Краснодар» не может компенсировать потерю Кривцова и Сперцяна

Константин Алексеев — об итогах матча «Краснодар» — «Зенит» (2:3).

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

В Краснодаре дали эмоциональный и зрелищный триллер. Почти что «три-триллер», но Батчи, сравнявший было счет, сделал это из офсайда. Мы увидели удаление, много голов, страсти, стычки, споры о судейских решениях (хотя Танашев, на мой взгляд, справился отменно). Да и красивого футбола хватало — этого всего мы и ждали три с половиной недели.

«Быки» во втором тайме взялись за дело и имели шанс вырвать ничью, но все-таки по-настоящему они включилась только при счете — 0:3, когда поезд почти ушел. Можно было только попытаться героически впрыгнуть в последний вагон, совершив чудо. Его не случилось. «Зенит» закономерно выиграл, обойдя в таблице главного конкурента. И до упора закрутив интригу — от первого до пятого места сейчас всего два очка.

Из-за многочисленных событий второй половины немного ушел в тень дубль Глушенкова, ведь запоминается последнее. Но вообще именно Максим сделал результат. 2:0 к перерыву отыграть крайне сложно.

Перед этим матчем бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев посетовал в интервью «СЭ», что Глушенков играет всего на 50 процентов возможностей — дано ему гораздо больше. Подумалось: если это 50, то что тогда 100? Вообще-то после 9 туров Максим шел вторым по «гол+пас» и многими назывался лучшим игроком РПЛ. Но встреча в Краснодаре подтвердила правоту Корнеева: при желании Глушенков может еще больше.

Фото ФК «Зенит»

В главном матче осени «десятка» «Зенита» сделал результат. Все остальные ходили вокруг да около, а Глушенков решал. Фактически тут и проявилось главное различие между командами. У «Краснодара» после ухода Сперцяна и травмы Кривцова диспетчером вышел Уткин. Умный и техничный футболист, но который в прошлом сезоне играл за «Торпедо» в ФНЛ. У одних Уткин, у других — Глушенков. Почувствуйте разницу.

А Максим своим дублем словно спрашивает: ну что, достоин я солидной прибавки к зарплате по истекающему летом 2028 года контракту? И возразить после такой игры руководителям нечем. Именно Глушенков на пару с Соболевым тащит «Зенит» к очередному золоту.

Питер снова первый в таблице. Но завтра его могут обойти и ЦСКА, и «Динамо». Вся борьба еще только начинается, а первая треть дистанции убеждает: она будет невероятно жаркой.