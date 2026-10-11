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Зенит победил Краснодар в 10 туре РПЛ и вышел на первое место: мнение Константина Алексеева об итогах матча и дубле Глушенкова

Глушенков тащит «Зенит» к чемпионству. «Краснодар» не может компенсировать потерю Кривцова и Сперцяна

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Максим Глушенков.
Фото ФК «Зенит»
Константин Алексеев — об итогах матча «Краснодар» — «Зенит» (2:3).
Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.
10 октября, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
2:3
Зенит

В Краснодаре дали эмоциональный и зрелищный триллер. Почти что «три-триллер», но Батчи, сравнявший было счет, сделал это из офсайда. Мы увидели удаление, много голов, страсти, стычки, споры о судейских решениях (хотя Танашев, на мой взгляд, справился отменно). Да и красивого футбола хватало — этого всего мы и ждали три с половиной недели.

«Быки» во втором тайме взялись за дело и имели шанс вырвать ничью, но все-таки по-настоящему они включилась только при счете — 0:3, когда поезд почти ушел. Можно было только попытаться героически впрыгнуть в последний вагон, совершив чудо. Его не случилось. «Зенит» закономерно выиграл, обойдя в таблице главного конкурента. И до упора закрутив интригу — от первого до пятого места сейчас всего два очка.

Гол Максима Глушенкова &laquo;Краснодару&raquo;.«Зенит» победил в матче-триллере! У Глушенкова — дубль, «Краснодар» доигрывал вдесятером

Из-за многочисленных событий второй половины немного ушел в тень дубль Глушенкова, ведь запоминается последнее. Но вообще именно Максим сделал результат. 2:0 к перерыву отыграть крайне сложно.

Перед этим матчем бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев посетовал в интервью «СЭ», что Глушенков играет всего на 50 процентов возможностей — дано ему гораздо больше. Подумалось: если это 50, то что тогда 100? Вообще-то после 9 туров Максим шел вторым по «гол+пас» и многими назывался лучшим игроком РПЛ. Но встреча в Краснодаре подтвердила правоту Корнеева: при желании Глушенков может еще больше.

Фото ФК «Зенит»

В главном матче осени «десятка» «Зенита» сделал результат. Все остальные ходили вокруг да около, а Глушенков решал. Фактически тут и проявилось главное различие между командами. У «Краснодара» после ухода Сперцяна и травмы Кривцова диспетчером вышел Уткин. Умный и техничный футболист, но который в прошлом сезоне играл за «Торпедо» в ФНЛ. У одних Уткин, у других — Глушенков. Почувствуйте разницу.

Полузащитник &laquo;Зенита&raquo; Максим Глушенков и&nbsp;тренер Анатолий Тимощук.Почему Глушенков при таланте уровня «Барсы» может быть звездой только в «Зените» и РПЛ. Мнение Рабинера

А Максим своим дублем словно спрашивает: ну что, достоин я солидной прибавки к зарплате по истекающему летом 2028 года контракту? И возразить после такой игры руководителям нечем. Именно Глушенков на пару с Соболевым тащит «Зенит» к очередному золоту.

Питер снова первый в таблице. Но завтра его могут обойти и ЦСКА, и «Динамо». Вся борьба еще только начинается, а первая треть дистанции убеждает: она будет невероятно жаркой.

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Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
2
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
3
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
4
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
5
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
10
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
13
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон 1 : 0
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх 4 : 0
10.10 15:15 Факел – Локомотив 0 : 5
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак 1 : 1
10.10 19:30 Краснодар – Зенит 2 : 3
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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