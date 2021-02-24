«Второй раз в одну реку? Не сомневаюсь, что у Промеса все сложится удачно». Ребров — о переходе Квинси и поражении от «Динамо»

Интервью голкипера «Спартака».

Сразу после новости о том, что Квинси Промес летит в Россию, опытный голкипер «Спартака» Артем Ребров ответил на вопросы в прямом эфире Instagram «СЭ».

Что-нибудь обязательно придумаем к приезду Квинси

— Артем, как в команде реагировали на новости по переходу Промеса? Получилась какая-то «Санта-Барбара».

— Не буду говорить в подробностях. Понятно, что у нас хватает своих дел: тренировки, подготовка к возобновлению сезона. Но мы не могли оставаться в стороне, тем более этот человек — не просто какой-то непонятный футболист, а игрок, которого многие из нас знают, мы понимали, кто приедет. Не вдавались в какие-то детали, узнавали многое из прессы. Но мы ждали, были в курсе всех этих дел.

— Как будете встречать Промеса? Есть уже какое-то понимание? Возможно, завтра он будет уже в Тарасовке на тренировке.

— Мы уже тренируемся в Тушине. Если бы сейчас была тренировка, только-только закончилась, мы бы пришли в раздевалку, и пришла бы новость, что Антоху подписали, тогда сразу возникли бы какие-то мысли. Наверняка у ребят есть какие-то идеи, у меня тоже что-то есть в голове. Может быть, мы попробуем придумать что-то сейчас, на расстоянии, или уже завтра в раздевалке что-то спонтанное. Обязательно его что-то ждет. Самое главное, что теплый прием — и наш, и болельщиков. Понятно, что какое-то сумасшествие приятное есть к его персоне, все радуемся.

— Если вспоминать Промеса и то, как он приходил в «Спартак», ты помнишь свои первые эмоции, мысли, что за парень? Его анонсировали в один день с Романом Широковым, который тогда был звездой.

— Наверное, не смогу сказать: «Ой, Антоха, помню, как он приехал». Может быть, приход Широкова все затмил, потому что Рому мы все знали, а Квинси — нет. Очевидно, новичок какой-то, говорят, что хороший, посмотрим. Конкретного первого воспоминания нет. Помню, какие-то игры, когда он начинал играть, но запомнился тем, что был по-хорошему дерзким парнем, со своим характером, было видно, что он колючий, кусачий, очень настырный парень и всего будет добиваться.

— Волнует вопрос по поводу Зелимхана Бакаева. Промес приходит, и, скорее всего, будет серьезная конкуренция с Бакаевым. Опять же 10-й номер. Как Зелимхан? Все равно же обсуждаете.

— Понятное дело, что мы подшучиваем. Это нормально в коллективе, когда начинают по-доброму шутить: «Бака, смотри, скоро Промес приедет, а ты там что-то говорил». Он также смеялся над этим всем. В любой команде, если она хочет быть сильной, должна быть конкуренция. Я лично не знаю, на каких позициях тренер будет их использовать. Может быть, получится так, что они будут вдвоем на поле, все будут счастливы, все будут играть. Самое главное — от этого будет выигрывать «Спартак». Может быть, сложится ситуация — кто-то будет меньше, кто-то больше играть. Считаю, что в любом случае это будет полезно для «Спартака». Опять же конкуренция, тем более для молодых ребят. Это здорово, это классно, когда в наш чемпионат приезжает хороший иностранец, который показывает высокий уровень. Мне кажется, для молодых ребят это, наоборот, счастье. Даже, может, где-то у человека станет меньше игровой практики, но он станет сильнее, поэтому я не вижу никаких проблем, только плюсы. Уверен, что Зелимхан спокойно к этому отнесется, будет работать, доказывать и приносить пользу нашему клубу.

Думаю, Промес сможет сыграть с «Рубином»

— Таких мнений мало, но все-таки они есть, — что в одну реку не заходят. Как тебе кажется, насколько это справедливо?

— Это нормально, что об этом говорят: сколько людей, столько мнений. Может быть, больше говорят, что он топ, будет сейчас играть, кто-то говорит, что у него не получится. Для того и есть болельщики, чтобы это обсуждать. У меня сомнений нет. Уверен, что он принесет большую пользу команде. Фанаты его, естественно, любят. Просто хочется, чтобы он поскорей уже начал играть и всем доказал, что во второй раз в одну реку войти можно. Я лично не сомневаюсь, что он сможет.

— Понятно, что решает тренер, но все же спрошу. Квинси прилетает сегодня, а игра — в воскресенье. Через три дня, как ты считаешь, вот так с корабля на бал возможно выйти на поле?

— Во-первых, да, я не тренер, но я видел в Instagram, что он тренировался. Может быть, последние дни из-за ситуации он нервничал, но было видно, что тренировался. Помню, что была у Антохи ситуация, когда у него были микроповреждения и он мог несколько дней не тренироваться. Заниматься в зале, а потом выходить на поле как новенький. Видимо, физиологически он очень хорошо готов, и, скажем так, тогда для него это не было проблемой. Мы видели его, он не стал толстым, хромым. Да, стал немного опытнее, но у него сейчас такой возраст. Я не знаю, какая у него будет готовность, наверняка тесты проведут, но я не думаю, что большой перерыв был. Может, не в основном составе, но выйти он сможет. Мы можем только рассуждать об этом, и я могу, как футболист, говорить только так, рассуждая.

— Пару вопросов про «Динамо» не могу не спросить, потому что партнеры не высказывались. Какой настрой у команды после поражения, оно не надломило?

— Не то что надломило, скорее расстроило. Понятное дело, когда ты готовишься пару месяцев к возобновлению сезона и в первой игре проигрываешь… Да, результат — все равно самое главное, но при этом нужно смотреть не только на счет, но и на игру. Нельзя сказать, что она была яркая, классная, но я не считаю, что она была плохая. Мы посмотрели какие-то моменты. Пропустили со стандарта, были у нас моменты, и мы их не забили. Как обычно бывает, расстроились, но есть понимание того, что сейчас важная весенняя часть чемпионата, что нужно сделать правильные выводы. И уже в ближайшей игре с «Рубином» показать, что не надломились. Понятно, это «Спартак», здесь после одной игры начинаются вокруг обсуждения: «То не так, это не так». Слава Богу, тренер все это в нормальном русле держит, нет никакой паники. Он показал видео, рассказал все моменты, что на самом деле не так уж плохо играли. Не сказать, что хорошо, но нужно сделать правильные выводы и готовиться к ближайшей игре.

— Злой был Доменико после матча в раздевалке?

— Он эмоциональный. У Тедеско не бывает такого, что он злой, чтобы швырял что-то. Может что-то пнуть, разве что. Был эмоциональный, как обычно. При этом без переходов на личности. Обычный рабочий процесс, иногда он бывает даже злее, когда мы выигрываем, чем когда проиграли в этот раз. Поэтому настрой самый нормальный на следующую игру.

На хорошем поле Хендрикс покажет свои качества

— Момент с пенальти: уже несколько дней прошло, все почитал, все разобрал. Это пенальти или нет?

— Субъективное мнение, потому что я на той стороне баррикад, за которую я говорю. Конечно, для меня это не пенальти. Но что бы кто ни сказал — результат уже не отменишь. Тут ты правильно сказал: можно что угодно говорить, но мы не прошли дальше в турнире. Да, судья поставил пенальти, хотя я считаю, что не должен был этого делать. Конечно, это решение повлияло на дальнейший ход игры. Но настоящая, сильная команда должна быть выше этого всего и не опускаться до всех этих рассуждений, а пойти и забить два гола, добиться результата. К сожалению, мы этого не смогли сделать.

— У «Спартака» два новичка: Промес и Хендрикс. Как Йоррит осваивается в коллективе?

— Интересный парень. У меня свое понимание: я смотрю, как он себя ведет не только на поле, но и в коллективе. Он хочет учить русский язык. Он знает французский, испанский, английский, немецкий. И, видимо, есть склонность к языкам — уже начинает что-то по-русски спрашивать. Квинси, кстати, тоже, когда в первый раз приезжал, просил разговаривать с ним на русском. Вот и Йоррит такой же. Он семью свою привозить сюда собирается, спрашивает про какие-то места в Москве. Видно, что парень не просто зарплату получать приехал и игровую практику иметь. А хочет и с людьми общаться. Ему очень нравится здесь.

— Что по его игровым качествам?

— В первую очередь вижу, что, когда он принимает мяч, у него есть решение. И он старается играть вперед. Может, в матче с «Динамо» это было незаметно — не скажу, что поле было плохим, но мяч сильно дробил, и казалось, что он ошибается. На сборах, где ровные поля, плюсы Хендрикса были заметнее. Он имеет решение до приема мяча. Это видно, и это очень нравится. Но свои качества ему нужно показать на поле и помочь команде.

