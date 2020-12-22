В Сети появилось видео с ужином судей из бригады Сергея Иванова перед матчем 19-го тура Тинькофф РПЛ «Тамбов» — «Урал» в Саранске (1:1). Запись была опубликована в понедельник в Telegram-канале «Честность не порок».

Арбитры собрались в ресторане Balcon в центре Саранска менее чем за сутки до игры — она прошла в пятницу, 18 декабря. На их столе, в частности, стояла бутылка водки.

По данным источника, арбитры употребляли алкоголь 17 декабря примерно в 19.50 по местному времени — менее чем за сутки до начала матча, на котором им предстояло работать.

Автор канала заверил, что готов при необходимости подтвердить РФС, в том числе на полиграфе и технически, факт распития водки судейской бригадой Иванова. Он также сообщил, что с ним связался директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников — и привел его комментарий по ситуации.

«Проведем проверку, где и когда было сделано видео. В том числе надо выяснить, есть ли на видео представители футбольных клубов», — цитирует канал Мельникова.

Ранее «СЭ» сообщил, что арбитр матча 18-го тура «Сочи» — «Спартак» (1:0) Игорь Панин будет отстранен из-за того, что после игры выпивал в одном из отелей Сочи в компании сотрудников южного клуба. РФС считает такое поведение нарушающим кодекс аррбитров. Судья не признает своей вины.